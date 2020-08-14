Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Коммерсантъ
Коммерсантъ

Доход Путина вырос на 1,1 млн рублей за год

В 2018 году Владимир Путин заработал 8 млн 648 тыс. 353 руб. Годом ранее его задекларированный доход составлял 18 млн 728 тыс. 268 руб. — тогда президент продал земельный участок, средства с продажи были учтены в декларации.В источнике
Подробнее о событии
Российская газета

Члены правительства отчитались о доходах за 2019 год

Российская газета12:52
Известия

Опубликованы декларации о доходах Путина и Мишустина за 2019 год

Известия11:06
Интерфакс

Годовой доход Путина увеличился больше чем на миллион рублей

Интерфакс11:23
РБК

Годовой доход Путина увеличился на 1 млн руб

РБК11:16
РИА Новости

Доход Путина вырос на 1,1 миллиона рублей за год

РИА Новости11:30
Lenta.ru

Мишустин заработал вдвое больше Путина

Lenta.ru11:52
ТАСС

Сколько заработали российские чиновники в 2019 году

ТАСС12:18

Названа допустимая норма употребления помидоров в день

Чтобы помидоры не оказывали пагубное воздействие на организм, рекомендуется съедать в сутки не больше 150–200 г. Дело в том, что в плодах содержатся органические вещества, провоцирующие обострения у аллергиков и людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.
Названа допустимая норма употребления помидоров в день
Evo-rus.com10:13
32

Источник рассказал, что ждет вернувшихся из Белоруссии «вагнеровцев»

32 россиянина, вернувшиеся на родину после задержания 29 июля в Белоруссии и заподозренные местными властями в причастности к ЧВК "Вагнер", не будут преследоваться в России, сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник.
Источник рассказал, что ждет вернувшихся из Белоруссии «вагнеровцев»
Интерфакс13:13

Нурмагомедов заявил, что после боя с Гэтжи готов биться с Макгрегором

Чемпион UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве заявил, что после проведения титульного поединка с американцем Джастином Гэтжи готов снова встретиться с ирландцем Конором Макгрегором.
РИА Новости06:00

Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»

Российский актер Сергей Куницкий, снявшийся в фильме "Битва за Севастополь", умер в возрасте 35 лет, сообщает Газета.ru Отмечается, что артист был одним из ведущих актеров труппы Московского Губернского театра.
Общественное телевидение Россиивчера в 13:24
89

Макрон согласился участвовать в предложенном Путиным саммите по Ирану

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия остается приверженной "ядерной сделке" по Ирану и предложил провести онлайн-встречу глав государств - постоянных членов СБ ООН с участием Германии и Ирана, чтобы избежать эскалации конфликта.
Газета.Ru12:45
269

«Роснефть» зафиксировала 113 млрд рублей убытка за I полугодие

Чистый убыток компании "Роснефть", приходящийся на акционеров, по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в январе - июне 2020 года составил 113 млрд рублей против прибыли в размере 325 млрд рублей годом ранее, чистая прибыль во втором квартале составила 43 млрд рублей.
ТАСС04:46
165

Футбольных арбитров призвали бойкотировать матчи 2-го тура РПЛ

Мать футбольного арбитра Василия Казарцева Зинаида возмутилась фактом давления общественности на рефери в Российской премьер-лиге после судейского скандала на матче 1-го тура чемпионата "Спартак" - "Сочи".
Газета.Ru13:35

В России рассказали о мощном «геофизическом» оружии США

Американская программа High Frequency Active Auroral Research Program (HAARP) предполагала создание геофизического оружия, предназначенного для изменения климата в отдельных регионах планеты, уверяет в «Военно-промышленном курьере» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.
Lenta.ruвчера в 07:13
92

Литва и Эстония выступили против импорта энергии с БелАЭС

Президенты Литвы и Эстонии Гитанас Науседа и Керсти Кальюлайд договорились в ходе совместной встречи работать над достижением соглашения среди стран Балтики об отказе от закупок электроэнергии у БелАЭС.
Московский Комсомолец13:33