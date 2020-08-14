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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Доход Путина вырос на 1,1 млн рублей за год

В 2018 году Владимир Путин заработал 8 млн 648 тыс. 353 руб. Годом ранее его задекларированный доход составлял 18 млн 728 тыс. 268 руб. — тогда президент продал земельный участок, средства с продажи были учтены в декларации.В источнике
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РИА Новости

Доход Путина вырос на 1,1 миллиона рублей за год

РИА Новостивчера в 16:32
Российская газета

Члены правительства отчитались о доходах за 2019 год

Российская газетавчера в 12:52
Lenta.ru

Мишустин заработал вдвое больше Путина

Lenta.ruвчера в 11:52
ТАСС

Сколько заработали российские чиновники в 2019 году

ТАССвчера в 12:18
РБК

Годовой доход Путина увеличился на 1 млн руб

РБКвчера в 11:16
Известия

Опубликованы декларации о доходах Путина и Мишустина за 2019 год

Известиявчера в 11:06
Интерфакс

Годовой доход Путина увеличился больше чем на миллион рублей

Интерфаксвчера в 11:23

Intel представила GPU с 16 384 ядрами и чудовищной производительностью

Линейку графических ускорителей XE HP с огромной производительностью представила на мероприятии Architecture Day 2020 компания Intel, сообщает 13 августа IT-ресурс IXBT.com Анонс линейки графических ускорителей XE HP оказался самым ярким событием Architecture Day 2020.
ИА Красная Весна13 августа в 16:48
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