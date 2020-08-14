Доход Путина вырос на 1,1 млн рублей за год
Смотрите также
В российских школах запретили массовые мероприятия до конца 2020 года
Россияне стали реже оплачивать покупки мелочью
Совладелец «Уралхима» предложил создать комитет спасения Белоруссии
Украина выразила сожаление о передаче Белоруссией задержанных россиян
По делу о взрыве в Бейруте возбуждены уголовные дела против 25 человек
Российский истребитель вновь перехватил самолеты США над Черным морем
Скончалась певица Валентина Легкоступова
Лукашенко призвал успокоиться и «дать время навести порядок»
Жена Картрайта могла отравить его перед расчленением
Белорусская оппозиция создаст совет для передачи власти
«Сын» Любови Успенской оказался ребенком Миланы Тюльпановой
Художник показал Шайю Лабафа в образе Росомахи
Премьер Белоруссии прибыл к протестующим на МТЗ
В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом
В России допустили возможное повторение кризиса 1998 года
Белоруссия передала России 32 задержанных россиянина
Доход Путина вырос на 1,1 млн рублей за год
Глава ЦИК Белоруссии объяснила обращение Тихановской в своем кабинете
Трамп прокомментировал разработку в России вакцины от коронавируса
Сбербанк опроверг отмену бесплатных уведомлений о переводах на карту
В Минске силовики опустили щиты перед протестующими
Спартак — Ахмат 2:0
Скончалась певица Валентина Легкоступова
Загитова может заплатить за обучение в вузе более 1,3 млн рублей
Минобороны предложило засекретить служебную информацию об обороне
Александр Лукашенко опроверг информацию о своем бегстве из страны
В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом
В 2018 году Владимир Путин заработал 8 млн 648 тыс. 353 руб. Годом ранее его задекларированный доход составлял 18 млн 728 тыс. 268 руб. — тогда президент продал земельный участок, средства с продажи были учтены в декларации.В источнике
Подробнее о событии