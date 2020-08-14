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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Доход Путина вырос на 1,1 млн рублей за год

В 2018 году Владимир Путин заработал 8 млн 648 тыс. 353 руб. Годом ранее его задекларированный доход составлял 18 млн 728 тыс. 268 руб. — тогда президент продал земельный участок, средства с продажи были учтены в декларации.В источнике
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РБК

Самые богатые чиновники и депутаты: главное из деклараций-2019

РБК14:44
RT на русском

Мишустин в 2019 году заработал 18,2 млн рублей

RT на русском12:13
Про Вольск

Вольские судьи заработали за год 28 млн. рублей

Про Вольск12 августа в 04:19
Известия

Опубликованы декларации о доходах Путина и Мишустина за 2019 год

Известия11:06
РИА Новости

Доход Путина вырос на 1,1 миллиона рублей за год

РИА Новости11:30
ТАСС

Доход главы ФНС в 2019 году составил 44,9 млн руб

ТАСС12:53
Новости Тюмени 72.ru

Бывший глава Тюменской области за год заработал почти 8,5 млн рублей

Новости Тюмени 72.ru12:35

Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»

Российский актер Сергей Куницкий, снявшийся в фильме "Битва за Севастополь", умер в возрасте 35 лет, сообщает Газета.ru Отмечается, что артист был одним из ведущих актеров труппы Московского Губернского театра.
Общественное телевидение Россиивчера в 13:24
90

В квартире с расчлененным телом женщины на юге Москвы был ребенок

Как сообщила ранее ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, днем 13 августа в квартире жилого дома по Ореховому бульвару обнаружено тело женщины 1979 года рождения, останки которой были скрыты в пакетах, по данному факту возбуждено дело об убийстве.
ТАССвчера в 13:18
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Киев отреагировал на выдачу задержанных в Белоруссии россиян Москве

Передача задержанных в Белоруссии россиян Москве означает, что «предмет дальнейшего диалога» по этой теме между Минском и Киевом «пропадает сам по себе», заявил замглавы МИД Украины Евгений Енин.
Взгляд.ру13:33
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ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто

По последним данным стало известно, что в соответствии с новыми требованиями Техрегламента Таможенного союза, автовладельцы теперь обязаны согласовывать в ГИБДД все конструктивные доработки своего транспорта.
32CARS.ru15:02
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В США удивились российскому фокусу со старыми бомбардировщиками

Оснащая старые машины новейшим вооружением и оборудованием, российские авиастроители превращают их в современные летательные аппараты, которые способны выполнять сложнейшие задачи.
Политическая Экспертиза12:38
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США направят на переговоры с Россией «высокопоставленную делегацию»

США отправят на встречу с представителями России в Вену для обсуждения вопросов стратегической стабильности одну из самых высокопоставленных делегаций за всю историю, пообещал спецпредставитель президента США Маршалл Биллингсли.
Газета.Ru13:22
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