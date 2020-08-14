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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Доход Путина вырос на 1,1 млн рублей за год

В 2018 году Владимир Путин заработал 8 млн 648 тыс. 353 руб. Годом ранее его задекларированный доход составлял 18 млн 728 тыс. 268 руб. — тогда президент продал земельный участок, средства с продажи были учтены в декларации.В источнике
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РБК

Правительство Мишустина обогнало по доходам кабинет Медведева

РБК15:48
Эхо Москвы

Почти 10 млн рублей заработал за прошлый год Путин, что в сотни раз меньше дохода некоторых сенаторов и депутатов

Эхо Москвы12:07
ТАСС

Сколько заработали российские чиновники в 2019 году

ТАСС12:18
Интерфакс

Годовой доход Путина увеличился больше чем на миллион рублей

Интерфакс11:23
РИА Новости

Доход Путина вырос на 1,1 млн рублей за 2019 год

РИА Новости11:30
Известия

Опубликованы декларации о доходах Путина и Мишустина за 2019 год

Известия11:06
Lenta.ru

Мишустин заработал вдвое больше Путина

Lenta.ru11:52

ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто

По последним данным стало известно, что в соответствии с новыми требованиями Техрегламента Таможенного союза, автовладельцы теперь обязаны согласовывать в ГИБДД все конструктивные доработки своего транспорта.
32CARS.ru15:02
725

В США взбесились из-за «нацеливания» C-400 на F-16 в Турции

В Конгрессе США взбесились из-за проведенных Турцией в ноябре 2019 года совместных испытаний зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф», купленной у России, и истребителя четвертого поколения F-16 Fighting Falcon американского производства, сообщает Defense News, ссылаясь на источники.
Lenta.ruвчера в 13:00
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Суд арестовал 11 сотрудников вуза МВД на Ставрополье

По информации осведомленного источника, сотрудники ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России с января 2019 года по июль 2020 получали крупные взятки от студентов-заочников вуза за допуск к экзаменам и сдаче зачетов.
АТВмедиа03:30
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Российские вертолетоносцы получат палубные ударные беспилотники

По сообщению ТАСС со ссылкой на источник в судостроительной отрасли, два российских универсальных десантных корабля (УДК), которые были заложены на керчинском заводе «Залив», будут нести по 16 тяжелых вертолетов, а также получат палубные ударные беспилотные летательные аппараты и смогут перевозить до 1 тысячи морпехов.
Военное дело02:36
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Арабские племена Сирии намерены противостоять иностранным захватчикам

Члены сирийского племени альбу асы выразили свою поддержку руководству страны и ее президенту Башару Асаду и остальным свободным жителям Дейр-эз-Зора, которые сопротивляются вторжению военных США в этот район.
Народные новости14:38