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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Доход Путина вырос на 1,1 млн рублей за год

В 2018 году Владимир Путин заработал 8 млн 648 тыс. 353 руб. Годом ранее его задекларированный доход составлял 18 млн 728 тыс. 268 руб. — тогда президент продал земельный участок, средства с продажи были учтены в декларации.В источнике
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РИА Новости

Доход Путина вырос на 1,1 миллиона рублей за год

РИА Новостивчера в 16:32
ТАСС

Сколько заработали российские чиновники в 2019 году

ТАССвчера в 12:18
Коммерсантъ

Доход Путина вырос на 1,1 млн рублей за год

Коммерсантъвчера в 12:10
Интерфакс

Годовой доход Путина увеличился больше чем на миллион рублей

Интерфаксвчера в 11:23
Российская газета

Медведев, Песков и другие сотрудники Кремля отчитались о доходах и имуществе

Российская газетавчера в 12:28
РБК

Годовой доход Путина увеличился на 1 млн руб

РБКвчера в 11:16
Lenta.ru

Мишустин заработал вдвое больше Путина

Lenta.ruвчера в 11:52

Нурмагомедов заявил, что после боя с Гэтжи готов биться с Макгрегором

Чемпион UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве заявил, что после проведения титульного поединка с американцем Джастином Гэтжи готов снова встретиться с ирландцем Конором Макгрегором.
РИА Новостивчера в 06:00
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В Крыму водитель «ВАЗ» наехал на группу детей, один ребенок погиб

Вчера вечером 34-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2107» следовал со стороны полевой автодороги «Светлое — Новосельцево» в направлении трассы «Азовское — Любимовка», где наехал на насыпь грунта, после чего автомобиль вынесло на тротуар, где был совершен наезд на трех детей десяти, четырех и двух лет.
RuNews24.ruвчера в 03:26
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Украинского священника высадили из автобуса из-за «российской попсы»

«Никогда не мог бы подумать, что за то, что сделал замечание водителю за то, что в автобусе играет российская попса, меня выгнали из автобуса, и я вышел в Калуше в селе Вестовая, оттуда добрался благодаря добрым людям домой», — написал священник.
РБК00:20
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На Украине за сутки выявили 1847 случаев коронавируса

На Украине за сутки выявлено 1847 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число пациентов с COVID-19 превысило 89 тыс. Об этом свидетельствуют данные на сайте системы мониторинга распространения коронавируса аппарата Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны.
RT на русском04:04

Эксперт Юшков объяснил тактику Китая по забору газа из «Силы Сибири»

Энергетические компании Китая с начала 2020 года нарастили добычу собственного газа, произведя 94,96 млрд кубометров топлива, это подтвердили данные новостного агентства "Синьхуа".
Народные новостивчера в 10:57
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