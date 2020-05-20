Энергетика
ТАССДоходы «Газпрома» от экспорта газа за I квартал упали на 51,6%
Доходы "Газпрома" от экспорта газа в январе - марте 2020 года упали на 51,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до $6,81 млрд, говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
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Доходы России от экспорта электроэнергии в январе-марте снизились боле чем вдвое
Rambler News Service06:24
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Комментарии
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Лавров усомнился в возможности остановить «Северный поток — 2»
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Повестка дня вчера в 08:34
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Вакцинация в рамках национального календаря будет приостановлена в связи с эпидемией коронавируса.
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Опубликована запись разговора Порошенко и Байдена о миллиардной взятке
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Pravda.Ru вчера в 08:46
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Сергей Собянин: МФЦ откроются в Москве с 25 мая
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Риск диабета и гипертонии снижают молочные продукты
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Рост интернет-рекламы замедлился вдвое
Рынок почувствовал влияние пандемии Пандемия коронавируса ударила по российскому рынку рекламы уже в первом квартале: рост его крупнейшего сегмента — интернет-рекламы — замедлился вдвое, ускорилось падение рекламы в прессе и на радио.
Коммерсантъ 05:31
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Экспорт российского газа в Турцию сократился в семь раз
В марте этого года поставки трубопроводного российского газа в Турцию составили 210 миллионов кубометров.
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