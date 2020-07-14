с чего всё началось

Россия во втором квартале 2020 года впервые заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа. Об этом свидетельствуют данные Центробанка России и Федеральной таможенной службы (ФТС).

Доход России от экспорта золота превысил выручку от продажи газа

Политика Трамп назвал демонстрацию флага конфедератов вопросом свободы слова Президент США Дональд Трамп заявил, что демонстрация флага, под которым солдаты Конфедерации в годы Гражданской войны в США (1861-1865) сражались за сохранение рабства, является вопросом свободы слова.

Наука Ученые обнаружили гормон, вызывающий тягу к сладкому Исследователи определили гормон, который вызывает желание съесть что-то сладкое, причем он регулирует уровень сахара в человеческом организме.

Космос NASA предупредило о рекордно близком пролёте астероида Расстояние от небесного тела до Земли будет рекордно минимальным – меньше, чем составляет расстояние до ближайшего спутника Луны. 1

Шоу-бизнес Бренд Louis Vuitton прокомментировал скандал с Дакотой и Рудковской Представители крайне популярного среди обеспеченных граждан любой страны дома моды Louis Vuitton дали официальный комментарий недавно произошедшей ссоре между певицей Ритой Дакотой и телеведущей Яной Рудковской. 91

Кино «Дивный новый мир» на Peacock — в США запустят очередной онлайн-видеосервис Peacock представит собственные проекты компании NBCUniversal, а также работы других студий, таких как Universal Pictures, Focus Features, DreamWorks Animation, Illumination и т.д.

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Интернет Фирма в США подала в суд на Google из-за слежки за пользователями Фирма Boies Schiller Flexner подала в суд на материнскую компанию Google Alphabet Inc, обвинив ее в незаконном сборе данных пользователей, даже если они отключали соответствующие опции в своих аккаунтах.

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Политика Посол Украины вызван в МИД Армении Кулебу принял замглавы МИД Шаварш Кочарян и представил послу оценку Армении в связи с заявлением Украины о напряженности на армяно-азербайджанской границе, передает «Sputnik Армения». 4

Общество Рособрнадзор рассказал об итогах первых ЕГЭ Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о результатах первых ЕГЭ, которые прошли 3 июля, передает ТАСС. 73

Здоровье Международный Красный Крест поставил в КНДР средства борьбы с коронавирусом Пхеньян, 14 июля 2020, 14:34 — REGNUM Международная Федерация обществ Красного Креста и Полумесяца (МФОКК и КП) поставила в КНДР предметы, необходимые для борьбы с коронавирусом.

Наука Итоги испытаний вакцины от COVID-19 компании Moderna названы успешными Сильный иммунный ответ на коронавирус зафиксирован у всех 45 пациентов, которые участвуют в первой стадии испытаний на людях вакцины от COVID-19. 3

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Происшествия У Курил произошло землетрясение магнитудой 5,4 В ночь на среду сейсмологи зафиксировали у южных Курил землетрясение магнитудой 5,4. Об этом сообщает РИА "Новости" в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН. 1

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Политика Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала Акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят без провокаций и эксцессов, иначе их пришлось бы пресекать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 3,8K

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