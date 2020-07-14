Энергетика
Общественная служба новостейВ России выручка от экспорта золота превысила продажи газа
Во втором квартале 2020 года Россия впервые получила от экспорта золота больше, чем от продажи газа, следует из статистики Центробанка и Федеральной таможенной службы. По их данным, российские корпорации за апрель и май этого года продали за рубеж 65,4 тонн золота на сумму 3,55 млрд долларов.
Читать в источнике
Оценить1,5K
с чего всё началось
По предварительной оценке ЦБ, в целом за второй квартал экспорт трубопроводного газа принес России $3,5 млрд выручки, то есть меньше, чем экспорт золота за два месяца.РБК13 июля в 23:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Впервые доходы России от экспорта золота превысили выручку от продажи газа
Коммерсантъ14 июля в 00:34
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 07:47, Ашберн
Политика
Зеленский запретил правительству продлевать карантин надолго
Киев, 16 июля 2020, 13:39 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский призвал правительство не спешить с очередным продлением карантина надолго.
REGNUM 06:39
Происшествия
На Кубани судью заподозрили в получении взятки
Судья на Кубани подозревается в получении взятки в 1 миллион рублей за неправосудное решение о праве собственности на 67 объектов в Темрюкском районе, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
РИА Новости 07:05
Общество
Суд удалил из зала адвоката Сафронова за отказ от неразглашения
Мосгорсуд удалил с заседания одного из адвокатов журналиста, советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, потому что защитник отказался дать подписку о неразглашении государственной тайны.
РБК 07:26
Политика
Песков прокомментировал прошедшие в ряде городов акции
На вопрос, видит ли Кремль разницу в действиях правоохранителей во время несанкционированных акций в Москве, Санкт-Петербурге и Хабаровске, Песков заявил, что на это «могут ответить только правоохранители, которые принимают соответствующие меры в отношении нарушителей».
RT на русском 05:47
Политика
Путин перенес поездку в Крым на церемонию закладки новых кораблей ВМФ
Президент России Владимир Путин перенес намеченную ранее рабочую поездку в Крым для участия в церемонии закладки военных кораблей и проведет в Москве первое совещание по предстоящему бюджетному процессу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс 05:17
Киберспорт
В Dota 2 вышел патч 7.27b. Изменили предметы и героев
В ночь на 16 июля разработчики выпустили патч 7.27b для Dota 2. Несколько предметов теперь нельзя разобрать.
Dota2.ru вчера в 18:25
Политика
МИД Польши обвинил Россию в дезинформации из-за звонка пранкеров Дуде
Звонок пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса) президенту Польши Анджею Дуде был попыткой дезинформации со стороны России, предположил глава польского МИДа Яцек Чапутович в эфире «Польского радио».
РБК 07:01
Армия и оружие
Новая эпоха: ракетный комплекс С-500 высоко оценили в Египте
В Египте высоко оценили российский зенитный ракетный комплекс С-500.
Российская газета 04:22
Общество
В Минске у жены замглавы Минфина РФ арестовали счет на 3 млн евро
Правоохранительные органы Белоруссии наложили арест на деньги жены замминистра финансов России Андрея Круглова, которые хранятся в «Белгазпромбанке».
URA.Ru вчера в 16:59
Общество
В Гидрометцентре сообщили о жаркой второй половине лета в России
Накануне Вильфанд призвал не надеяться на нормальную погоду из-за потепления климата.
Известия 07:21
Театры
Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа
Piter.tv вчера в 08:12
Игры
Олдскульный шутер Hellbound выйдет 4 августа
Игромания.ру 03:49
Спорт
По мнению каждого пятого геймера, игровая индустрия деградирует
21% опрошенных считает, что игровая индустрия деградирует. Существенных изменений не заметили 32% участников опроса.
Evo-rus.com 04:37
Культура
Netflix выпустит мультсериал о кролике-самурае
Главным героем сериала станет кролик-самурай Юичи. По сюжету, главный герой — потомок великого воина — собирается стать настоящим самураем.
Культуромания 05:32
Здоровье
Врач назвал симптом, который пациенты часто принимают за гастрит
Заболевание часто проявляет себя так называемыми "голодными болями", которые появляются после еды.
iReactor 01:59
Авто
KIA привезет в Россию новый минивэн Carnival
Новый минивэн Carnival готова представить в России компания KIA Motors, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 07:25
Космос
Астрономы обнаружили самый далекий гамма-всплеск во Вселенной
РИА Новости 14 июля в 11:33
Футбол
ФИФА представила календарь чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре
Международная федерация футбола (ФИФА) на своём официальном сайте опубликовала календарь матчей предстоящего чемпионата мира, который пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.
Turkmenportal вчера в 10:39
Политика
В Кремле отреагировали на угрозы санкций США по «Северному потоку — 2»
Возможные санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» являются проявлением недобросовестной конкуренции.
RT на русском 05:55
Общество
РФ и Турция договорились о возобновлении авиасообщения
Москва, 15 июля 2020, 13:10 — REGNUM Авиасообщение между Россией и Турцией, прерванное из-за пандемии коронавирусной инфекции, будет возобновлено уже в ближайшее время.
REGNUM вчера в 06:10
Общество
Мосгорсуд признал законным арест хабаровского губернатора Фургала
Мосгорсуд признал законным арест главы Хабаровского края Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств и в покушении на убийство бизнесменов.
Компания 06:02
Экономика
Минфин пообещал не изымать накопления россиян
Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов.
Коммерсантъ вчера в 07:56
Общество
У россиян возникли проблемы с оформлением ипотечных квартир
После окончания режима самоизоляции у ипотечников возникли проблемы с выводом квартир из-под залога: с длительными задержками при возврате им закладных на недвижимость столкнулись клиенты ВТБ, Росбанка, банка «Открытие», Альфа-банка, банка «Санкт-Петербург» и Транскапиталбанка.
Lenta.ru 06:41
Здоровье
Мэр Норильска обвинил власти Красноярского края в занижении статистики по COVID-19
Мэр Норильска Ринат Ахметчин обратился к губернатору Красноярского края и заскобранию с просьбой оказать помощь городским медучреждениям в период пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 06:41
Происшествия
В Москве женщина умерла после операции по липосакции
РИА Новости 06:13
Общество
Испытания зарубежных вакцин от коронавируса стартовали в Петербурге
Добровольцы примут участие в испытаниях трех зарубежных вакцин от коронавируса в НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева в Санкт-Петербурге, сообщил директор института Дмитрий Лиознов.
ПолитРоссия 06:44
Шоу-бизнес
Новой возлюбленной Гарика Харламова назвали Яну Кошкину
Известный российский юморист Гарик Харламов, согласно недавно появившейся в сети информации, после развода с Кристиной Асмус положил глаз на другую звезду ТНТ.
CT news вчера в 21:06
Политика
Кавказское обострение. Почему Ереван и Баку взялись за оружие
РИА Новости 01:00