с чего всё началось

Во втором квартале 2020 года Россия впервые получила от экспорта золота больше, чем от продажи газа, следует из статистики Центробанка и Федеральной таможенной службы. По их данным, российские корпорации за апрель и май этого года продали за рубеж 65,4 тонн золота на сумму 3,55 млрд долларов.

В России выручка от экспорта золота превысила продажи газа

Политика Зеленский запретил правительству продлевать карантин надолго Киев, 16 июля 2020, 13:39 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский призвал правительство не спешить с очередным продлением карантина надолго.

Происшествия На Кубани судью заподозрили в получении взятки Судья на Кубани подозревается в получении взятки в 1 миллион рублей за неправосудное решение о праве собственности на 67 объектов в Темрюкском районе, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю. 8

Общество Суд удалил из зала адвоката Сафронова за отказ от неразглашения Мосгорсуд удалил с заседания одного из адвокатов журналиста, советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, потому что защитник отказался дать подписку о неразглашении государственной тайны.

Политика Песков прокомментировал прошедшие в ряде городов акции На вопрос, видит ли Кремль разницу в действиях правоохранителей во время несанкционированных акций в Москве, Санкт-Петербурге и Хабаровске, Песков заявил, что на это «могут ответить только правоохранители, которые принимают соответствующие меры в отношении нарушителей». 575

Политика Путин перенес поездку в Крым на церемонию закладки новых кораблей ВМФ Президент России Владимир Путин перенес намеченную ранее рабочую поездку в Крым для участия в церемонии закладки военных кораблей и проведет в Москве первое совещание по предстоящему бюджетному процессу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 501

Киберспорт В Dota 2 вышел патч 7.27b. Изменили предметы и героев В ночь на 16 июля разработчики выпустили патч 7.27b для Dota 2. Несколько предметов теперь нельзя разобрать.

Политика МИД Польши обвинил Россию в дезинформации из-за звонка пранкеров Дуде Звонок пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса) президенту Польши Анджею Дуде был попыткой дезинформации со стороны России, предположил глава польского МИДа Яцек Чапутович в эфире «Польского радио». 48

Культура Netflix выпустит мультсериал о кролике-самурае Главным героем сериала станет кролик-самурай Юичи. По сюжету, главный герой — потомок великого воина — собирается стать настоящим самураем.

Футбол ФИФА представила календарь чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре Международная федерация футбола (ФИФА) на своём официальном сайте опубликовала календарь матчей предстоящего чемпионата мира, который пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. 2

Общество РФ и Турция договорились о возобновлении авиасообщения Москва, 15 июля 2020, 13:10 — REGNUM Авиасообщение между Россией и Турцией, прерванное из-за пандемии коронавирусной инфекции, будет возобновлено уже в ближайшее время. 1,5K

Общество Мосгорсуд признал законным арест хабаровского губернатора Фургала Мосгорсуд признал законным арест главы Хабаровского края Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств и в покушении на убийство бизнесменов. 257

Экономика Минфин пообещал не изымать накопления россиян Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов. 479

Общество У россиян возникли проблемы с оформлением ипотечных квартир После окончания режима самоизоляции у ипотечников возникли проблемы с выводом квартир из-под залога: с длительными задержками при возврате им закладных на недвижимость столкнулись клиенты ВТБ, Росбанка, банка «Открытие», Альфа-банка, банка «Санкт-Петербург» и Транскапиталбанка. 20

Общество Испытания зарубежных вакцин от коронавируса стартовали в Петербурге Добровольцы примут участие в испытаниях трех зарубежных вакцин от коронавируса в НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева в Санкт-Петербурге, сообщил директор института Дмитрий Лиознов. 1