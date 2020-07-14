с чего всё началось

Россия во втором квартале 2020 года впервые заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа. Об этом свидетельствуют данные Центробанка России и Федеральной таможенной службы (ФТС).

Доход России от экспорта золота превысил выручку от продажи газа

Политика В Баку демонстранты ворвались в здание парламента В Баку участники несанкционированного митинга в поддержку азербайджанской армии ворвались в здание парламента страны. 9

Политика Трамп утвердил санкции против Китая и отменил преференции для Гонконга Президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях против Китая из-за Гонконга и указ об отмене преференций для этого специального административного района КНР. 6

Общество Фургал не знает об акциях в свою поддержку, заявили в ОНК Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый по подозрению в причастности к убийствам, не в курсе об акциях в его поддержку, сообщила во вторник журналистам представитель столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева. 36

Политика Россия в ближайшие дни возобновит транспортное сообщение с Белоруссией Россия и Белоруссия возобновят транспортное сообщение в ближайшие дни, заявил во вторник, 14 июля, белорусский премьeр-министр Роман Головченко по итогам встречи с главой российского правительства Михаилом Мишустиным в Москве. 158

Общество Фирма в США подала в суд на Google из-за слежки за пользователями Фирма Boies Schiller Flexner подала в суд на материнскую компанию Google Alphabet Inc, обвинив ее в незаконном сборе данных пользователей, даже если они отключали соответствующие опции в своих аккаунтах. 1

Гаджеты Xiaomi сломала новейший смартфон на чистом Android Известно, что Xiaomi Mi A3 работает на чистом Android без каких-либо дополнительных включений от MIUI, а также Xiaomi Mi A3 входит в программу Android One. 14

Общество Рособрнадзор рассказал об итогах первых ЕГЭ Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о результатах первых ЕГЭ, которые прошли 3 июля, передает ТАСС. 73

Общество На акциях протеста в Белоруссии задержаны сотрудники СМИ Сотрудники милиции в Белоруссии задержали свыше десяти сотрудников СМИ во время освещения несанкционированных уличных акций протеста в ряде городов республики. 628

Политика Комитет ГД одобрил поправки о голосовании в течение трех дней Комитет Госдумы по контролю и регламенту во втором чтении поддержал направленные на возможность проведения голосования в течение трех дней поправки. 3

Спорт Белорусские футболистки попросили проверить пол одного из игроков лиги Футболистки одного из женских белорусских клубов усомнились в половой принадлежности форварда минского «Динамо-БГУФК» Салиматы Симпоре.

Экономика Дефицит бюджета США в июне достиг рекордных $864 млрд Дефицит госбюджета США в июне составил рекордные $864,074 млрд по сравнению с всего $8,477 млрд за тот же месяц прошлого года, сообщило министерство финансов страны. 21