Энергетика
ИзвестияДоход России от экспорта золота превысил выручку от продажи газа
Россия во втором квартале 2020 года впервые заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа. Об этом свидетельствуют данные Центробанка России и Федеральной таможенной службы (ФТС).
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с чего всё началось
По предварительной оценке ЦБ, в целом за второй квартал экспорт трубопроводного газа принес России $3,5 млрд выручки, то есть меньше, чем экспорт золота за два месяца.РБКвчера в 23:00
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Пользователи WhatsApp по всему миру столкнулись с проблемами в работе мессенджера.
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Экономика
Россияне смогут получить с 15 июля две выплаты от государства
Граждане России с 15 июля смогут получить две выплаты от государства.
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Защитник «Ливерпуля» Ловрен близок к переходу в «Зенит»
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В Баку участники несанкционированного митинга в поддержку азербайджанской армии ворвались в здание парламента страны.
Lenta.ru 20:58
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Президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях против Китая из-за Гонконга и указ об отмене преференций для этого специального административного района КНР.
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РИА Новости 15:12
Политика
Россия в ближайшие дни возобновит транспортное сообщение с Белоруссией
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Известия 20:49
Политика
В ЛДПР назвали имена кандидатов на пост врио главы Хабаровского края
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Общество
Фирма в США подала в суд на Google из-за слежки за пользователями
Фирма Boies Schiller Flexner подала в суд на материнскую компанию Google Alphabet Inc, обвинив ее в незаконном сборе данных пользователей, даже если они отключали соответствующие опции в своих аккаунтах.
РБК 21:09
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Известно, что Xiaomi Mi A3 работает на чистом Android без каких-либо дополнительных включений от MIUI, а также Xiaomi Mi A3 входит в программу Android One.
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Общество
Рособрнадзор рассказал об итогах первых ЕГЭ
Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о результатах первых ЕГЭ, которые прошли 3 июля, передает ТАСС.
Газета.Ru 11:38
Общество
На акциях протеста в Белоруссии задержаны сотрудники СМИ
Сотрудники милиции в Белоруссии задержали свыше десяти сотрудников СМИ во время освещения несанкционированных уличных акций протеста в ряде городов республики.
Газета.Ru 18:35
Армия и оружие
Минобороны показало видео перехвата разведывательного самолета США
Минобороны опубликовало видео перехвата разведывательного самолета RС-135 ВВС США над Черным морем.
РБК 15:41
Гаджеты
Ритейлер назвал стоимость моделей Samsung из линейки Galaxy Note 20
Ритейлер назвал цены, которые компания Samsung установила на модели, входящие в состав линейки Galaxy Note 20.
Дни24 13:25
Игры
Ubisoft возобновила бесплатную раздачу Watch Dogs 2
Чемпионат вчера в 04:10
Армия и оружие
Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло
Известия 12 июля в 14:49
Общество
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Народные новости вчера в 14:13
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Иркутяне смогут наблюдать яркую комету до конца июля
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Политика
Комитет ГД одобрил поправки о голосовании в течение трех дней
Комитет Госдумы по контролю и регламенту во втором чтении поддержал направленные на возможность проведения голосования в течение трех дней поправки.
ФАН 20:51
Спорт
Белорусские футболистки попросили проверить пол одного из игроков лиги
Футболистки одного из женских белорусских клубов усомнились в половой принадлежности форварда минского «Динамо-БГУФК» Салиматы Симпоре.
Lenta.ru вчера в 10:55
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Андрей Губин спел на публике впервые за 15 лет
Популярный в 90-х певец из Уфы Андрей Губин выступил на публике впервые за 15 лет.
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Дефицит бюджета США в июне достиг рекордных $864 млрд
Дефицит госбюджета США в июне составил рекордные $864,074 млрд по сравнению с всего $8,477 млрд за тот же месяц прошлого года, сообщило министерство финансов страны.
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Популярный блогер Николь Тея скончалась на восьмом месяце беременности
Известная блогер Николь Тея умерла, вынашивая своего первенца.
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Технологии
Эксперты рассказали, как обезопасить свой мобильный банк от мошенников
Обезопасить свой мобильный банк и средства на счетах от киберпреступников можно при помощи антивирусных программ, двухфакторной аутентификации и соблюдении правил цифровой гигиены.
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Ирина Шейк снялась в рекламной кампании вместе с сыном Элизабет Херли
Ирина Шейк и сын Элизабет Херли Дэмиан еще до карантина снялись в рекламной фотосессии бренда Pat McGrath Labs.
Srnsk 09:07