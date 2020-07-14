Доходы от продажи золота из России превысили выручку от продажи газа
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Москва, 14 июля 2020, 19:51 — REGNUM Во II квартале 2020 года доходы России от продажи золота за рубеж были больше, чем от экспорта газа. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы и Банка России.В источнике
С чего всё началось
По предварительной оценке ЦБ, в целом за второй квартал экспорт трубопроводного газа принес России $3,5 млрд выручки, то есть меньше, чем экспорт золота за два месяца.
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Впервые доходы России от экспорта золота превысили выручку от продажи газа
Коммерсантъ14 июля в 00:34