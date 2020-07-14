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REGNUMREGNUM

Доходы от продажи золота из России превысили выручку от продажи газа

Москва, 14 июля 2020, 19:51 — REGNUM Во II квартале 2020 года доходы России от продажи золота за рубеж были больше, чем от экспорта газа. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы и Банка России.В источнике
С чего всё началось
По предварительной оценке ЦБ, в целом за второй квартал экспорт трубопроводного газа принес России $3,5 млрд выручки, то есть меньше, чем экспорт золота за два месяца.
РБК13 июля в 23:00
Подробнее о событии

Золото покидает Россию. Что будет с ценами на драгметалл

Life.ruвчера в 05:00

Впервые доходы России от экспорта золота превысили выручку от продажи газа

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Доходы от экспорта российского золота превысили выручку от продажи газа

RT на русском14 июля в 12:37

Продажа золота впервые принесла России больше, чем экспорт газа

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Доходы России от экспорта золота превысили выручку от продажи газа

РИА Новости14 июля в 01:33

Золото из России вывозят тоннами

Комсомольская правдавчера в 18:02

Доходы России от экспорта золота впервые превысили выручку от газа

РБК13 июля в 23:00
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Фургал признался, что его склоняли к уходу с должности губернатора

Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева, которая побывала в камере у Фургала заявила, что к нему поступали требования уйти с должности губернатора Хабаровского края, пишет РБК.
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Пекин введет санкции в ответ на закон США «Об автономии Гонконга»

В Китае заявили о планах ввести санкции против ряда американских граждан и организаций, которые причастны к принятию в Соединенных Штатах закона о привлечении КНР к ответственности за действия в отношении Гонконга.
Известиявчера в 01:11
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Самолет с семью силовиками разбился на востоке Турции

Анкара, 16 июля 2020, 05:57 — REGNUM Самолет службы безопасности Турции, на борту которого находились семь человек, разбился в провинции Ван на востоке страны, передает телеканал NTV со ссылкой на главу турецкого МВД Сулеймана Сойлу.
REGNUM22:57
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Первая группа добровольцев хорошо перенесла вакцину от коронавируса

Первая группа добровольцев, тестировавшая вакцину от коронавируса, хорошо перенесла испытания, сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета, главный исследователь Елена Смолярчук.
Коммерсантъвчера в 04:19
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В Омской области подросток утонул в реке, спасая двух девушек

"Две 17-летние девушки, попав в донную яму, стали тонуть, подросток бросился им на помощь, ему удалось вытолкнуть на берег девушек, а сам он уже не смог выбраться из воды", - рассказали в СУСК по Омской области.
РИА Новостивчера в 12:50
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Историк Соколов назвал травлю причиной убийства аспирантки Ещенко

Напомним, экс-доцента СПбГУ Олега Соколова обвиняют в том, что в начале ноября прошлого года он расстрелял аспирантку Анастасию Ещенко, расчленил ее тело и по частям утопил в реке Мойке.
Российская газетавчера в 09:18
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Госдума приняла поправки о начислении штрафа «Норникеля» в бюджет РФ

Москва, 15 июля 2020, 13:40 — REGNUM Госдума при обсуждении во втором чтении поправок в Бюджетный кодекс приняла нормы о зачислении в федеральный бюджет средств штрафов за причиненный вред водным объектам, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля.
REGNUMвчера в 06:40
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До конца июля тамбовчане смогут увидеть комету

Собственно, помешать наблюдать космическое явление может только непогода — облака и дымка — сейчас "Неовайз" можно увидеть невооруженным глазом, причём почти из любой точки Тамбова — искать комету на небе нужно в северо-восточном направлении, недалеко от линии горизонта.
Блокнот Тамбов13 июля в 07:40
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Вышел новый геймплейный трейлер Serious Sam 4

Издательством Devolver Digital вместе со студией Croteam был опубликован новый геймплейный трейлер шутера Serious Sam 4. В игре показаны некоторые новые и старые враги, наземные и воздушные.
The GEEKвчера в 09:13
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Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми

Басманный суд Москвы в среду отправил под арест четверых медработников, обвиняемых по делу о торговле людьми, возбужденном после смерти младенца, рожденного суррогатной матерью для иностранцев в подмосковном Одинцово.
Интерфаксвчера в 15:37
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