Энергетика
ИзвестияДоход России от экспорта золота превысил выручку от продажи газа
Россия во втором квартале 2020 года впервые заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа. Об этом свидетельствуют данные Центробанка России и Федеральной таможенной службы (ФТС).
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с чего всё началось
По предварительной оценке ЦБ, в целом за второй квартал экспорт трубопроводного газа принес России $3,5 млрд выручки, то есть меньше, чем экспорт золота за два месяца.РБКвчера в 23:00
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