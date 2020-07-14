с чего всё началось

Россия во втором квартале 2020 года впервые заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа. Об этом свидетельствуют данные Центробанка России и Федеральной таможенной службы (ФТС).

Доход России от экспорта золота превысил выручку от продажи газа

Политика Верховная рада приняла закон о легализации игорного бизнеса на Украине Верховная рада Украины 14 июля приняла во втором чтении и в целом закон «О государственном регулировании деятельности организации и проведения азартных игр», легализующий в стране игорный бизнес. 59

Происшествия Дела в отношении сестер Хачатурян поступили в московские суды Уголовные дела в отношении сестер Хачатурян поступили для рассмотрения в Мосгорсуд и Бутырский суд столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службах судов. 270

Общество В Чечне установили временный запрет на въезд туристов в республику Въезд в Чеченскую Республику временно закрыт для туристов по решению оперативного штаба в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщил глава регионального управления ГИБДД Идрис Черхигов 14 июля на своей странице в Instagram. 107

Политика На границе с Азербайджаном погибли четыре человека, заявил МИД Армении Пресс-секретарь министерства иностранных дел Армении Анна Нагдалян уточнила РИА Новости, что в результате эскалации конфликта на границе с Азербайджаном пять человек с армянской стороны получили ранения и четыре - погибли.

Политика МИД Польши заявил о желании улучшить отношения с Россией Польша хотела бы иметь партнерские отношения с Россией, особенно когда речь идет о польском председательстве в ОБСЕ в 2022 году. 69

Общество Доктор Мясников раскритиковал эпидемиологические правила в Сочи Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников раскритиковал запреты на пользование бассейнами, которые ввел кубанский Роспотребнадзор. 15

Автоспорт Квят объяснил повторный отказ становиться на колено перед гонкой Российский пилот Ф-1 Даниил Квят, защищающий цвета команды "Альфа Таури", объяснил причину, по которой второй раз не встал на одно колено перед началом гонки. 22

Происшествия В Крыму суд вынес приговор владельцу парка львов «Тайган» Белогорск, Крым, 14 июля 2020, 15:34 — REGNUM Приговор в отношении владельца парка львов "Тайган" Олега Зубкова вынес Белогорский районный суд Республики Крым 14 июля Зубков признан виновным в предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 16

Экономика Госдума ратифицировала протокол к соглашению с Венесуэлой о кредите Госдума во вторник ратифицировала протокол к соглашению между правительствами РФ и Венесуэлы о предоставлении республике государственного кредита от 8 декабря 2011 года.

Общество Госдуме предложили изменить правила изъятия детей из семьи Проект поправок в семейное законодательство, который предусматривает право изымать детей из семьи только по решению суда и при доказанной вине родителей, внесен в Государственную думу. 78