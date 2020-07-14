с чего всё началось

Во втором квартале текущего года экспорт золота из России впервые был выше экспорта трубопроводного газа, такие данные приводит Федеральная таможенная служба (ФТС) и Банк России (ЦБ), информацию об этом передаёт РБК.

Доходы РФ от экспорта золота впервые превысили выручку от продажи газа

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Общество В России сообщили о возможном дефиците лекарств Москва, 15 июля 2020, 02:21 — REGNUM Примерно через три месяца в России могут начаться перебои в обеспечении населения лекарствами.