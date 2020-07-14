Энергетика
Аргументы и ФактыДоходы РФ от экспорта золота впервые превысили выручку от продажи газа
Во втором квартале текущего года экспорт золота из России впервые был выше экспорта трубопроводного газа, такие данные приводит Федеральная таможенная служба (ФТС) и Банк России (ЦБ), информацию об этом передаёт РБК.
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По предварительной оценке ЦБ, в целом за второй квартал экспорт трубопроводного газа принес России $3,5 млрд выручки, то есть меньше, чем экспорт золота за два месяца.РБК13 июля в 23:00
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