Энергетика
ИзвестияДоход России от экспорта золота превысил выручку от продажи газа
Россия во втором квартале 2020 года впервые заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа. Об этом свидетельствуют данные Центробанка России и Федеральной таможенной службы (ФТС).
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с чего всё началось
По предварительной оценке ЦБ, в целом за второй квартал экспорт трубопроводного газа принес России $3,5 млрд выручки, то есть меньше, чем экспорт золота за два месяца.РБК13 июля в 23:00
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Впервые доходы России от экспорта золота превысили выручку от продажи газа
Коммерсантъ14 июля в 00:34
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Трагедия произошла на юге в деревне Аш-Шейх Маскин провинции Дараа. Пять местных жителей подорвались на мине, среди них было трое детей.
ИА Красная Весна вчера в 09:54
Политика
В МИД России заявили об инцидентах на границе с Грузией
В МИД России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями незаконного пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетией со стороны Грузии.
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Происшествия
Майор полиции погибла в Хабаровске при падении из окна
Сотрудница полиции погибла при падении из окна в Хабаровске, правоохранители проводит проверку обстоятельств произошедшего.
Известия вчера в 23:53
Общество
Первая группа добровольцев хорошо перенесла вакцину от коронавируса
Первая группа добровольцев, тестировавшая вакцину от коронавируса, хорошо перенесла испытания, сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета, главный исследователь Елена Смолярчук.
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Происшествия
В Саратове педагога вуза поймали на взятках от студентов
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Регион 64 00:27
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МИД КНР сделал представление послу США в связи с санкциями по Гонконгу
Заместитель министра иностранных дел Китая Чжэн Цзэгуан сделал серьезное представление послу США в Пекине Терри Брэндстеду после подписания американским президентом Дональдом Трампом законопроекта о санкциях в отношении КНР в связи с ситуацией в Гонконге.
Известия 00:52
Происшествия
В Турции семь человек погибли при крушении самолёта-разведчика
RT на русском вчера в 23:27
Политика
Пушков обвинил Горбачева в «геополитической капитуляции»
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков обвинил бывшего президента СССР Михаила Горбачева в «геополитической капитуляции».
ФАН вчера в 23:29
Общество
В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ вчера в 16:55
Здоровье
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За летом придет осень, а вместе с ней возрастет вероятность заражения ОРВИ и гриппом, отметила руководитель отдела клинических исследований Роспотребнадзора России.
SMINEWS в Иванове вчера в 18:41
Армия и оружие
На границе Азербайджана и Армении возобновились бои
Минобороны Азербайджана сообщило в четверг о продолжающейся напряженности на товузском направлении азербайджано-армянской границы и возобновлении здесь боев.
ТАСС 00:40
Происшествия
Мосгорсуд отменил продление ареста обвиняемому в хищении 7 млрд рублей у «Новикомбанка»
По версии следствия, Новикомбанк выдавал предпринимателю заведомо невозвратные кредиты.
Говорит Москва 00:33
Политика
США ввели санкции против трех россиян и пяти компаний
США ввели санкции в отношении нескольких российских граждан и компании. Об этом 15 июля сообщается на сайте американского минфина.
Известия вчера в 14:28
Общество
Украинская телеведущая лишилась переднего зуба во время прямого эфира
Передний зуб выпал изо рта журналистки, когда та читала новости на телевидении.
Экономика сегодня вчера в 09:14
Политика
В Ереване протестующие облили борщом посольство Украины
Ruposters.ru вчера в 10:09
Шоу-бизнес
Ольга Бузова появилась в нетрезвом виде на лобном месте «Дома-2»
Звезда вышла на «лобное место» в состоянии алкогольного опьянения, разговаривая заплетающимся языком, что не понравилось поклонникам ее творчества.
Evo-rus.com 14 июля в 10:06
Кино
Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов
Афиша Daily вчера в 14:47
Общество
Минск заявил об аресте счетов у жены замглавы российского Минфина
В рамках расследования уголовного дела в Белгазпромбанке арестовали счета жены заместителя главы российского Минфина Андрея Круглова.
РБК вчера в 15:47
Происшествия
В частном детском лагере в Кировской области выявили очаг коронавируса
Очаг новой коронавирусной инфекции выявили в одном из частных детских лагерей Кировской области.
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Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми
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Объём CO2 в земной атмосфере приближается к уровню 15 млн лет назад
Live24 14 июля в 01:36
Шоу-бизнес
Модный дом прокомментировал конфликт Рудковской и Дакоты
Конфликт Яны Рудковской и Риты Дакоты набирает новые обороты.
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В Екатеринбурге трое экс-полицейских осуждены за изнасилование девушки
REGNUM вчера в 06:23
Футбол
ЦСКА договорился с «Сан-Лоренсо» о переходе Гайча
Газета.Ru вчера в 22:20
Политика
Право из музея сделать мечеть Эрдоган назвал суверенным
Право из музея сделать мечеть Эрдоган назвал суверенным. Он отметил, что это была воля 83 млн граждан Турции.
Невские Новости вчера в 08:34
Политика
Дума поддержала поправки о голосовании на выборах в три дня
Государственная дума поддержала во втором чтении поправки о голосовании на выборах в течение нескольких дней, но не более трех.
Газета.Ru вчера в 05:58
Политика
Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала
Акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят без провокаций и эксцессов, иначе их пришлось бы пресекать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 14 июля в 09:50
Здоровье
Любимая еда россиян оказалась опасной
Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» рассказал какая любимая еда россиян может оказаться опасной для здоровья.
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Технологии
Microsoft выпустила накопительное обновление для Windows 10
Корпорация Microsoft выпустила плановые накопительные обновления для Windows 10 в рамках программы Patch Tuesday.
3DNews вчера в 05:19
Авто
ЕЭК определила, какие подержанные запчасти запрещено устанавливать
Газета.Ru вчера в 15:19