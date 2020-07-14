Энергетика
ИзвестияДоход России от экспорта золота превысил выручку от продажи газа
Россия во втором квартале 2020 года впервые заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа. Об этом свидетельствуют данные Центробанка России и Федеральной таможенной службы (ФТС).
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с чего всё началось
По предварительной оценке ЦБ, в целом за второй квартал экспорт трубопроводного газа принес России $3,5 млрд выручки, то есть меньше, чем экспорт золота за два месяца.РБК13 июля в 23:00
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Впервые доходы России от экспорта золота превысили выручку от продажи газа
Коммерсантъ14 июля в 00:34
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В России спрос на покупку загородной недвижимости вырос на 77%
После снятия большинства ограничений из-за коронавируса в начале июля в России на 77% вырос спрос на приобретение загородной недвижимости по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.
Известия вчера в 06:18
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Акции Twitter упали более чем на 3% после массового взлома аккаунтов
Бумаги социальной сети резко упали в цене после новости о крупной хакерской атаке на Twitter, в результате которой были взломаны десятки верифицированных аккаунтов с миллионами подписчиков.
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Канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин подтвердили безальтернативность Минских соглашений, которые являются единственной основой для урегулирования конфликта на Украине.
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Политика
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Акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят без провокаций и эксцессов, иначе их пришлось бы пресекать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Происшествия
В Турции семь человек погибли при крушении самолёта-разведчика
RT на русском вчера в 23:27
Общество
Число жертв коронавируса в Татарстане выросло до 26
Татар-информ 04:02
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Вашингтон, 16 июля 2020, 11:46 — REGNUM Палестина больше не отображается на картах таких крупных западных интернет-гигантов, как Apple и Google.
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В России будет введен запрет установки на автомобили подержанных запчастей, влияющих на активную и пассивную безопасность автомобиля.
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Основатель The Bell Елизавета Осетинская, бывший замглавреда «Коммерсанта» Глеб Черкасов, главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов и бывший издатель «Ведомостей» Демьян Кудрявцев подписали личные поручительства за журналиста Ивана Сафронова, который обвиняется в госизмене (ст. 275 УК).
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Врач назвал симптом, который пациенты часто принимают за гастрит
Врач-онколог и хирург Иван Карасев рассказал на своей странице в Instagram о том, какими сложностями обладают диагностика и проявление язвы желудка.
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Политика
Минфин США ввел санкции против связанных с Пригожиным компаний и лиц
Вашингтон ввел санкции против трех россиян и пяти компаний, связанных с предпринимателем Евгением Пригожиным.
РИА Новости вчера в 14:27
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В парках Московской области с 16 июля отменяется масочный режим
В Московской области в парках культуры и отдыха с 16 июля отменяется масочный режим.
REGNUM вчера в 15:29
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В Роскачестве проверили овсяное печенье 18 марок
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