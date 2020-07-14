с чего всё началось

Россия во втором квартале 2020 года впервые заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа. Об этом свидетельствуют данные Центробанка России и Федеральной таможенной службы (ФТС).

Доход России от экспорта золота превысил выручку от продажи газа

Политика Россия возобновит транспортное сообщение с Белоруссией Авиационное и железнодорожное сообщение между Россией и Белоруссией будет возобновлено в ближайшее время. 75

Футбол «Наполи» договорился о переходе форварда «Лилля» за € 81 млн По данным Corriere dello Sport, «Наполи» заплатит за нигерийца € 50 млн и отдаст полузащитника Адама Уна.

Шоу-бизнес Бренд Louis Vuitton прокомментировал скандал с Дакотой и Рудковской Представители крайне популярного среди обеспеченных граждан любой страны дома моды Louis Vuitton дали официальный комментарий недавно произошедшей ссоре между певицей Ритой Дакотой и телеведущей Яной Рудковской. 88

Шоу-бизнес Вдову актера Проскурина выселили из московской квартиры Еще не миновало и пары недель с трагедии, а его Вдова Ирина Хонда вынуждена покинуть квартиру, в которой она с мужем прожила в любви и согласии 10 лет. 82

Экономика В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса. 1K

Общество «Аэрофлот» решил сделать «Победу» самой крупной авиакомпанией России Сам «Аэрофлот», который в 2019 году перевез 37,2 млн пассажиров, сохранив первое место среди российских авиакомпаний, сосредоточится на дальнемагистральных рейсах, чтобы стать пятизвездочной компанией. 158

Происшествия Пожар на американском корабле: провалилась палуба, треснул корпус На десантном корабле ВМФ США USS Bonhomme Richard провалилась взлетная палуба, а в корпусе появились трещины, из которых идет густой дым.

Общество Совфед предложил изымать детей из семьи по решению суда Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, в котором предлагается допускать изъятие детей из семьи только согласно решению суда или при ограничении родительских прав судебными приставами. 85

Наука Пыльца может указывать на окончание пандемии Covid-19 В результате удалось выявить зависимость распространения вирусов от наличия пыльцы в воздухе: ее появление указывало на конец сезона гриппоподобных заболеваний — и наоборот. 15

Общество Сбербанк отстранил двух сотрудников после обвинений в домогательствах На время служебной проверки Сбербанк отстранил от работы двух сотрудников, в адрес которых прозвучали обвинения в домогательствах. 52

Общество Spotify объявил о запуске музыкального сервиса в России Музыкальный стриминговый сервис Spotify запустится на территории России, пользователям будут доступны как бесплатная версия сервиса, так и подписки Spotify Premium, сообщили в компании. 92

Шоу-бизнес Подруга Юлии Началовой устроила фотосессию на ее могиле Komsomolskaya Pravda / Global Look Press Подруга российской певицы Юлии Началовой, умершей более года назад, Елена Метлюк решила почтить память приятельницы и устроила фотосессию на ее могиле.

Киберспорт Продажи PUBG превысили 70 млн копий Сайт Games Industry опубликовал информацию о продажах PUBG. За 3 года PUBG Corporation продала более 70 миллионов копий игры.