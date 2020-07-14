Энергетика
ИзвестияДоход России от экспорта золота превысил выручку от продажи газа
Россия во втором квартале 2020 года впервые заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа. Об этом свидетельствуют данные Центробанка России и Федеральной таможенной службы (ФТС).
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с чего всё началось
По предварительной оценке ЦБ, в целом за второй квартал экспорт трубопроводного газа принес России $3,5 млрд выручки, то есть меньше, чем экспорт золота за два месяца.РБКвчера в 23:00
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Энергетика
ОПЕК+ и союзники готовятся к пересмотру сделки по нефтедобыче
Члены ОПЕК+ и союзники хотят в видеоформате обсудить изменения нефтяной сделки, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в альянсе.
Газета.Ru 12 июля в 06:33
Экономика
Самый богатый индиец обошел Маска и Баффетта в списках миллиардеров
Самый богатый человек Индии Мукеш Амбани увеличил свое состояние еще более чем на $2 млрд и поднялся на 6-е место в списке миллиардеров мира, сообщает Bloomberg.
РБК 12:08
Экономика
Путин подписал закон об усилении контроля за оборотом наличных денег
Москва, 13 июля 2020, 22:28 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об уточнении списка операций с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю, сообщается 13 июля на официальном сайте правовой информации.
REGNUM вчера в 15:28
Общество
Rusal потребовал от Потанина сменить руководство «Норникеля»
В UC Rusal сообщили, что компания обратилась к совету директоров «Норникеля» с предложением принять резолюцию и потребовать от Владимира Потанина, как управляющего партнера, «поменять команду менеджмента, перенести головной офис компании в Норильск и изменить отношение компании к вопросам экологии и безопасности».
РБК 03:42
Культура
Известный журналист Андрей Лошак стал героем передачи Дудя
Юрию гость рассказал о своем ремесле, творческих проектах и, конечно же, зарплате Героем известной передачи "вДудь" Юрия Дудя стал журналист Андрей Лошак.
Толк 11:14
Общество
Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля
Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям.
RT на русском 14:35
Общество
В США впервые за 17 лет казнили федерального заключенного
В США провели первую за 17 лет смертную казнь заключенного под федеральной юрисдикцией, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
РИА Новости 08:59
Общество
ПФР выплатит российским пенсионерам 53-67 лет единовременную выплату
В ПФР опровергают информацию растиражированную российскими СМИ о единовременной денежной компенсации пенсионерам 1953-1967 годов рождения.
Evo-rus.com 13:19
Происшествия
Прокуратура начала проверку после беспорядков на Амурском ГПЗ
Прокуратура Амурской области начала проверку по факту беспорядков, произошедших 13 июля на Амурском газоперерабатывающем заводе.
Известия 04:17
Футбол
Защитник «Ливерпуля» Ловрен близок к переходу в «Зенит»
Vprognoze.ru вчера в 02:30
Кино
Оливер Стоун осудил «излишнюю чувствительность» современного Голливуда
Кинорежиссер Оливер Стоун выступил с критическими замечаниями в адрес порядков, царящих в современном Голливуде.
Ридус 11:03
Экономика
Россияне смогут получить с 15 июля две выплаты от государства
Граждане России с 15 июля смогут получить две выплаты от государства.
ФАН 13:01
Экономика
Банк России не планирует проводить деноминацию рубля
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
РИА Новости вчера в 08:53
Общество
В Минфине объяснили приравнивание пультов ДУ к курительным системам
Приравнивание пультов дистанционного управления (ДУ) для бытовой техники к устройствам для нагревания табака при таможенном оформлении связано со снижением риска недостоверного декларирования устройств для нагревания табака под видом иных товаров.
ТАСС 15:23
Общество
СМИ узнали о подставном лице руководства Чечни
Руководство Чечни через бизнесмена и дипломата Павла Кротова оформляли бизнес и недвижимость на сотни миллионов долларов.
Компания 04:25
Автоспорт
Квят объяснил повторный отказ становиться на колено перед гонкой
Российский пилот Ф-1 Даниил Квят, защищающий цвета команды "Альфа Таури", объяснил причину, по которой второй раз не встал на одно колено перед началом гонки.
CT news 08:11
Театры
Куценко заменит Домогарова в спектакле Кончаловского во МХАТе
Артист заменит Александра Домогарова в постановке, одну из главных ролей в котором также исполнила Юлия Высоцкая.
News.ru 09:01
Экономика
Китай приготовился к тяжелым временам
Правительство Китая объявило о дальнейшем проведении активной налогово-бюджетной и осмотрительной кредитно-денежной политики на фоне кризиса, вызванного пандемией COVID-19.
Lenta.ru вчера в 18:47
Политика
Путин утвердил индексацию зарплат госслужащих на 3 %
Путин подписал указ об индексации окладов госслужащих на 3 %. Как указано в документе, размеры окладов повысят уже с 1 октября текущего года.
Невские Новости 02:57
Наука
Воздействие на организм сетей 4G и 5G проверили на рыбах
Городовой 14:15
Общество
«Аэрофлот» решил сделать «Победу» самой крупной авиакомпанией России
Сам «Аэрофлот», который в 2019 году перевез 37,2 млн пассажиров, сохранив первое место среди российских авиакомпаний, сосредоточится на дальнемагистральных рейсах, чтобы стать пятизвездочной компанией.
РБК 08:33
Гаджеты
В РФ стартуют заказы на Realme X3 SuperZoom с 60-кратным зумом
В РФ стартуют заказы на Realme X3 SuperZoom с 60-кратным зумом, который будет представлен в двух конфигурациях с разным объемом памяти.
Astera 15:17
Общество
В ОНК рассказали о пребывании Сафронова в СИЗО
Обвиняемый в госизмене советник главы «Роскосмоса», бывший журналист Иван Сафронов попросил себе в камеру 60 книг классической литературы и сказал, что доволен питанием.
Известия 15:17
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Несогласованная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в понедельник поздно вечером в Хабаровске у здания регионального правительства, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 09:30
Наука
Обнаружен костяной топорик возрастом 1,4 миллиона лет
В статье, опубликованной в журнале PNAS, японские палеоантропологи во главе с Кацусиро Сано (Katsuhiro Sano) из Университета Тохоку описывают орудие с заостренной режущей кромкой, изготовленное эректусами из кости носорога еще 1,4 миллиона лет назад.
Naked Science 02:41
Общество
Сбербанк отстранил двух сотрудников из-за обвинений в домогательствах
Сбербанк отстранил от работы двух сотрудников на время проверки информации о сексуальных домогательствах с их стороны, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.
РИА Новости 09:32
Футбол
«Реал» попросил фанатов не праздновать чемпионство на улицах Мадрида
"Реал" попросил фанатов не праздновать возможное чемпионство на улицах Мадрида для того, чтобы избежать массового скопления людей.
Газета.Ru 15:36