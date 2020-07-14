с чего всё началось

Россия во втором квартале 2020 года впервые заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа. Об этом свидетельствуют данные Центробанка России и Федеральной таможенной службы (ФТС).

Доход России от экспорта золота превысил выручку от продажи газа

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