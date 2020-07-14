с чего всё началось

Россия во втором квартале 2020 года впервые заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа. Об этом свидетельствуют данные Центробанка России и Федеральной таможенной службы (ФТС).

Доход России от экспорта золота превысил выручку от продажи газа

Происшествия Готовивших теракты боевиков задержали в Ростове-на-Дону По оперативным данным, выходцы из Средней Азии, которые постоянно проживали в Ростове-на-Дону, планировали нападения полицейских и теракты в медицинских и учебных заведениях. 689

Происшествия Актрису Наю Риверу обнаружили мертвой в озере в Калифорнии Сакраменто, США, 14 июля 2020, 09:42 — REGNUM Сотрудники спасательных служб США обнаружили тело актрисы Наи Риверы, которая пропала 8 июля во время прогулки по озеру Пиру (Южная Калифорния) на лодке. 11

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Общество В ВОЗ назвали четыре сценария распространения коронавируса в мире Второй сценарий зафиксирован во многих странах Европы, где были, как отметил глава ВОЗ, «масштабные вспышки», которые были взяты под контроль за счёт сильного руководства и населения, которое соблюдало меры по предотвращению распространения вируса. 264

Общество В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж» Как объяснили в представители Пенсионного фонда, россияне, которые желают получить надбавку к пенсионным выплатам за трудовой стаж, полученный в советский период, должны обратиться ПФР по месту жительства или в любое отделения региона. 278

Политика Хазин объяснил, зачем Путин назначил Фургала губернатором По мнению эксперта, изменений в экономической и политической обстановке в мире повлечет за собой не одну «посадку» видных чиновников Экономист Михаил Хазин дал свою оценку ситуации, которая произошла в Хабаровском крае. 13

Общество В Монголии от бубонной чумы скончался 15-летний подросток «Результат теста на полимеразную цепную реакцию (ПЦР) показал в ночь на понедельник, что причиной смерти 15-летнего мальчика стала бубонная чума», — приводит агентство слова представителя ведомства Доржийна Нарангэрэла. 8

Общество Минтруд предложил ввести компенсацию работающим удаленно Предлагаемые поправки в Трудовой кодекс раскрывают основные понятия и условия режима удаленной работы - постоянного, временного или комбинированного (когда сотрудник часть рабочего времени проводит в офисе, часть - дома), а также защищают права дистанционных сотрудников. 313

Армия и оружие Индийская армия закупит тысячи американских штурмовых винтовок Sig 716 Вооруженные силы Индии собираются закупить в США 72 тысячи штурмовых винтовок Sig 716.

Футбол Бышовец назвал циничным поведение Дзюбы и Медведева Бывший тренер "Зенита" Анатолий Бышовец критично отозвался о поведении генерального директора клуба Александра Медведева и нападающего команды Артема Дзюбы, передает РИА "Новости".

Общество Собчак использовала в рекламе кадры своего задержания на протесте Телеведущая Ксения Собчак использовала в рекламе супермаркета «Перекресток» реальные кадры своего задержания полицией на акции в поддержку Ивана Сафронова.

Общество Беглов объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Петербурге Наметившийся рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге связан с тем, что многие горожане игнорируют рекомендации Роспотребнадзора, заявил губернатор города Александр Беглов. 257

Экономика Кредиторы Тарико заказали оценку заложенного банка «Русский стандарт» Владельцы дефолтных облигаций компании Russian Standard, зарегистрированной на Британских Виргинских островах и входящей в группу Рустама Тарико, инициировали досудебную претензию в адрес акционеров банка «Русский стандарт», 49% акций которого заложены в качестве обеспечения по бондам. 1

Общество «Золотую судью» Елену Хахалеву лишили судейских полномочий Судью Елену Хахалеву, покинувшую пост председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда после роскошной свадьбы дочери, лишили судейских полномочий, сообщил «Интерфакс». 812