Энергетика
ИзвестияДоход России от экспорта золота превысил выручку от продажи газа
Россия во втором квартале 2020 года впервые заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа. Об этом свидетельствуют данные Центробанка России и Федеральной таможенной службы (ФТС).
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с чего всё началось
По предварительной оценке ЦБ, в целом за второй квартал экспорт трубопроводного газа принес России $3,5 млрд выручки, то есть меньше, чем экспорт золота за два месяца.РБКвчера в 23:00
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Происшествия
Готовивших теракты боевиков задержали в Ростове-на-Дону
По оперативным данным, выходцы из Средней Азии, которые постоянно проживали в Ростове-на-Дону, планировали нападения полицейских и теракты в медицинских и учебных заведениях.
Вести.Ru вчера в 06:28
Армия и оружие
Япония заявила об усилении военного сотрудничества России и Китая
Министерство обороны Японии заявило об усилении военного сотрудничества России и Китая, следует из ежегодного доклада министерства под названием "Белая книга".
Газета.Ru 01:46
Происшествия
Актрису Наю Риверу обнаружили мертвой в озере в Калифорнии
Сакраменто, США, 14 июля 2020, 09:42 — REGNUM Сотрудники спасательных служб США обнаружили тело актрисы Наи Риверы, которая пропала 8 июля во время прогулки по озеру Пиру (Южная Калифорния) на лодке.
REGNUM 02:42
Армия и оружие
В Азербайджане заявили об обстреле села военными из Армении
Rambler News Service 03:50
Общество
В России за сутки выявлено 6248 заразившихся коронавирусом
За последние сутки зарегистрировано 6248 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах. Накануне прирост составил 6537 человек.
Коммерсантъ 03:35
Общество
Доктор Мясников раскритиковал эпидемиологические правила в Сочи
Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников раскритиковал запреты на пользование бассейнами, которые ввел кубанский Роспотребнадзор.
Югополис 04:18
Общество
Сафронов не признаёт свою вину в госизмене
Как заявил адвокат подозреваемого Иван Павлов, Сафронов своей вины не признаёт.
REGNUM 01:18
Происшествия
Американский истребитель F-16 разбился при посадке в Нью-Мексико
Истребитель Военно-воздушных сил США F-16 Viper разбился во время приземления на авиабазе в штате Нью-Мексико.
РБК 01:55
Общество
В ВОЗ назвали четыре сценария распространения коронавируса в мире
Второй сценарий зафиксирован во многих странах Европы, где были, как отметил глава ВОЗ, «масштабные вспышки», которые были взяты под контроль за счёт сильного руководства и населения, которое соблюдало меры по предотвращению распространения вируса.
RT на русском вчера в 13:47
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
Как объяснили в представители Пенсионного фонда, россияне, которые желают получить надбавку к пенсионным выплатам за трудовой стаж, полученный в советский период, должны обратиться ПФР по месту жительства или в любое отделения региона.
Территория новостей 01:09
Политика
Хазин объяснил, зачем Путин назначил Фургала губернатором
По мнению эксперта, изменений в экономической и политической обстановке в мире повлечет за собой не одну «посадку» видных чиновников Экономист Михаил Хазин дал свою оценку ситуации, которая произошла в Хабаровском крае.
Deita.ru 12 июля в 01:50
Шоу-бизнес
Дакота раскрыла детали скандала с Рудковской из-за сумок Louis Vuitton
Российская певица Рита Дакота рассказала, как ее унизила музыкальный продюсер Яна Рудковская из-за сумок элитного французского бренда Louis Vuitton.
Экономика сегодня 11 июля в 10:49
Общество
Интернет-издание «Проект» заподозрило главу Чечни в ведении масштабного бизнеса через предпринимателей в Москве
Интернет-издание "Проект" заподозрило главу Чечни в ведении масштабного бизнеса через подконтрольных предпринимателей в Москве.
Эхо Москвы 04:05
Общество
В Монголии от бубонной чумы скончался 15-летний подросток
«Результат теста на полимеразную цепную реакцию (ПЦР) показал в ночь на понедельник, что причиной смерти 15-летнего мальчика стала бубонная чума», — приводит агентство слова представителя ведомства Доржийна Нарангэрэла.
REGNUM 03:58
Общество
Мэр Хабаровска оценил протесты словами «такие митинги в городе не нужны»
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук («Единая Россия») прокомментировал массовые акции протеста, проходящие в городе после ареста губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
РБК 02:51
Общество
Минтруд предложил ввести компенсацию работающим удаленно
Предлагаемые поправки в Трудовой кодекс раскрывают основные понятия и условия режима удаленной работы - постоянного, временного или комбинированного (когда сотрудник часть рабочего времени проводит в офисе, часть - дома), а также защищают права дистанционных сотрудников.
ДЕЛА.ru 12 июля в 22:54
Армия и оружие
Индийская армия закупит тысячи американских штурмовых винтовок Sig 716
Вооруженные силы Индии собираются закупить в США 72 тысячи штурмовых винтовок Sig 716.
Военное обозрение вчера в 06:28
Происшествия
СК возбудил еще одно дело после беспорядков на Амурском ГПЗ
ТАСС вчера в 12:28
Армия и оружие
Самару и Екатеринбург прикроют С-400 из-за США
До конца 2020 года Самару и Екатеринбург прикроют новейшие зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 «Триумф», пишут «Известия», ссылаясь на источники в военном ведомстве.
Lenta.ru 02:33
Футбол
Бышовец назвал циничным поведение Дзюбы и Медведева
Бывший тренер "Зенита" Анатолий Бышовец критично отозвался о поведении генерального директора клуба Александра Медведева и нападающего команды Артема Дзюбы, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:51
Общество
Собчак использовала в рекламе кадры своего задержания на протесте
Телеведущая Ксения Собчак использовала в рекламе супермаркета «Перекресток» реальные кадры своего задержания полицией на акции в поддержку Ивана Сафронова.
URA.Ru 03:51
Культура
Спектакль «Грифон» дважды бесплатно покажут в Херсонесе медработникам
Бесплатные показы спектакля "Грифон" для медицинских работников пройдут в севастопольском музее-заповеднике "Херсонес Таврический" 15 и 16 июля.
Новый Севастополь вчера в 09:57
Шоу-бизнес
Андрей Губин впервые за 15 лет выступил на публике
Звезда 90-х Андрей Губин впервые за 15 лет выступил на публике.
Pravda.Ru вчера в 11:22
Общество
Беглов объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Петербурге
Наметившийся рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге связан с тем, что многие горожане игнорируют рекомендации Роспотребнадзора, заявил губернатор города Александр Беглов.
Газета.Ru вчера в 11:38
Экономика
Кредиторы Тарико заказали оценку заложенного банка «Русский стандарт»
Владельцы дефолтных облигаций компании Russian Standard, зарегистрированной на Британских Виргинских островах и входящей в группу Рустама Тарико, инициировали досудебную претензию в адрес акционеров банка «Русский стандарт», 49% акций которого заложены в качестве обеспечения по бондам.
РБК 01:00
Футбол
Матч «Крыльев Советов» с «Краснодаром» отложили на два часа
Напомним, встреча команд пройдет в среду, 15 июля, на стадионе "Самара Арена".
Волга Ньюс 04:05
Общество
«Золотую судью» Елену Хахалеву лишили судейских полномочий
Судью Елену Хахалеву, покинувшую пост председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда после роскошной свадьбы дочери, лишили судейских полномочий, сообщил «Интерфакс».
Ведомости вчера в 10:34
Происшествия
Аспирант убил и расчленил профессора ради 1,5 миллиона рублей
Аспирант с другом расчленили тело и в несколько заходов перенесли его в съемную квартиру, где на балконе и устроили могильник: части рассовали по контейнерам и залили смесью хлорки и соляной кислоты.
Вести.Ru 01:31