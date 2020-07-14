с чего всё началось

Россия во втором квартале 2020 года впервые заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа. Об этом свидетельствуют данные Центробанка России и Федеральной таможенной службы (ФТС).

Доход России от экспорта золота превысил выручку от продажи газа

Общество СМИ узнали о подставном лице руководства Чечни Руководство Чечни через бизнесмена и дипломата Павла Кротова оформляли бизнес и недвижимость на сотни миллионов долларов. 7

Политика Кремль прокомментировал протесты в Хабаровске из-за Фургала Президенту России Владимиру Путину докладывают о происходящем в Хабаровском крае, где продолжаются протесты из-за задержания главы региона Сергея Фургала, прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. 1,9K

Общество Жители России смогут получить новую выплату По словам председателя центра правовой помощи «Дело жизни» Ивана Соловьева, в некоторых регионах России жители смогут получить новые выплаты за долгий брак. 62

Шоу-бизнес Ургант опубликовал фотографии дочерей Шоумен нечасто показывает фотографии семьи, так что его поклонники пришли в восторг. Также Ургант опубликовал фото жены Натальи Кикнадзе. 23

Происшествия Владельца парка «Тайган» оштрафовали за укушенную львом туристку Как сообщали в СК, в июле 2018 года туристка из Кирова Ольга Соломина заказала экскурсию "Прогулка со львами" в парке "Тайган". 5

Общество В Иране казнили одного из обвиняемых в шпионаже в пользу ЦРУ Бывший сотрудник минобороны Ирана Реза Асгари, по данным иранских СМИ, был казнен недавно, за время работы на ЦРУ он передавал информацию об иранских ракетах.

Общество Россияне стали чаще откладывать выход на пенсию В России растет число граждан, предпочитающих оформлять пенсию позже положенного срока, свидетельствуют данные Пенсионного фонда России. 3

Общество Финляндия может открыть границы для российских граждан 11 августа Если 11 августа Финляндия действительно примет решение открыть границы для жителей России (и, в частности, Петербурга), то это будет легко осуществить. 30

Происшествия Дмитрий Азаров прибыл на место пожара в Самаре Самара, 14 июля 2020, 12:57 — REGNUM На место пожара в производственном здании в Самаре прибыл губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. 24

Авто Aurus определился с дизайном внедорожника Komendant Как пишет «Российская газета», в их распоряжении оказались фотографии, на которых изображена финальная версия внедорожника Aurus Komendant. 8

Общество Силуанова предупредили о риске для ввоза пультов для телевизоров Пульты дистанционного управления для телевизоров и других устройств попали в список товаров, которые может задекларировать только Центральная акцизная таможня (ЦАТ), хотя они не являются подакцизными, как, например, алкоголь или табак. 654

Шоу-бизнес Галкин построил для Пугачёвой роскошный спа-центр в замке Популярный российский комик Максим Галкин в своем Instagram опубликовал новое видео, на котором продемонстрировал, как живет вместе с семьей в замке (находится в деревне Грязь). 14

Здоровье В Петербурге развернули 9184 койки для коронавирусных больных Сегодня в Северной столице для пациентов с COVID-19 развернуто 9184 койки. Из них 8333 коек предназначены для взрослых и 851 – для детей. 7

Политика МИД Украины: Киев «огребает» после каждого заявления Саакашвили Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев «огребает» после заявлений по Грузии бывшего грузинского президента, главы исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили. 1

Общество Навального вызвали на допрос по делу о клевете Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный сообщил, что его вызвали на допрос по делу о клевете. 74

Общество Рособрнадзор рассказал об итогах первых ЕГЭ "Средний тестовый балл [на ЕГЭ по географии] увеличился на 2,9. Доля участников, набравших 81-100 баллов, у нас увеличилась на 4,3%. 107 человек написали на сто баллов, доля участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог, уменьшилась на 1,16% по сравнению с прошлым годом, составляет почти 5%", - сказал Музаев. 20

Общество В Петербурге пациенты с коронавирусом перестали выздоравливать За последние десять дней в Петербурге диагноз "здоров" получили 1890 человек, следует из доклада оперштаба по коронавирусу. 27

Здоровье Россиян предупредили о сильной магнитной буре в июле Специалисты предупредили, что с пятнадцатого до семнадцатого июля жители России могут ощущать негативное влияние надвигающейся сильной магнитной бури. 7