Энергетика
ИзвестияДоход России от экспорта золота превысил выручку от продажи газа
Россия во втором квартале 2020 года впервые заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа. Об этом свидетельствуют данные Центробанка России и Федеральной таможенной службы (ФТС).
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с чего всё началось
По предварительной оценке ЦБ, в целом за второй квартал экспорт трубопроводного газа принес России $3,5 млрд выручки, то есть меньше, чем экспорт золота за два месяца.РБКвчера в 23:00
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Банк России не планирует проводить деноминацию рубля
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Лобков высказался об обвинениях в домогательстве
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Символ моста через Керченский пролив кот-блогер Мостик сообщил, что решил связать свою дальнейшую судьбу с журналистикой, поэтому переезжает в крымское представительство МИА "Россия сегодня" в Симферополе.
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Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59
Число пострадавших из-за возгорания на борту десантного корабля USS Bonhomme Richard, находящегося на американской военно-морской базе в Сан-Диего, возросло до 59.
RT на русском вчера в 21:36
Происшествия
Самолет вынужденно сел в Петрозаводске из-за курившего пассажира
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Как уточняет агентство, на сайте Millionaires for Humanity ранее была опубликована петиция, в которой более 80 миллионеров из США, Британии, Германии, Новой Зеландии, Канады и Нидерландов призвали повысить налоги на богатство.
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На Украине вышло постановление о порядке введения комендантского часа
Постановление предусматривает назначение президентом комендантов, обладающих особыми полномочиями, определение времени действия комендантского часа, порядок соблюдения режима светомаскировки.
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Еще не миновало и пары недель с трагедии, а его Вдова Ирина Хонда вынуждена покинуть квартиру, в которой она с мужем прожила в любви и согласии 10 лет.
Gazeta.SPb 12 июля в 14:49
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Руководство Чечни через бизнесмена и дипломата Павла Кротова оформляли бизнес и недвижимость на сотни миллионов долларов.
Компания 04:25
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
1% от пенсионного капитала за каждый отработанный год во времена СССР будет начислен тем, чей трудовой стаж начался раньше 1 января 1991 года.
Моя Москва.онлайн 04:39
Происшествия
СК возбудил еще одно дело после беспорядков на Амурском ГПЗ
Уголовное дело возбуждено после массовых беспорядков на объектах подрядной организации, задействованной на строительстве Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ).
ТАСС вчера в 12:28
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Собчак использовала в рекламе кадры своего задержания на протесте
Телеведущая Ксения Собчак использовала в рекламе супермаркета «Перекресток» реальные кадры своего задержания полицией на акции в поддержку Ивана Сафронова.
URA.Ru 03:51
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Иностранные политики, которые призывают вернуть Крым Украине, будут подлежать экстрадиции в Россию и наказанию после вступления в силу закона о приравнивании отчуждения территории к экстремизму.
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Глава Курской области Роман Старовойт заявил, что будет штрафовать подчиненных за орфографические ошибки.
РБК 06:16
Общество
Туроператоры дали прогноз о том, когда КНР откроет авиасообщение с РФ
Общий прогноз наших аналитиков, а события развиваются крайне противоречиво, информация меняется буквально каждую неделю на диаметрально противоположные решения, какое-то оживление в первый этап открытия международного сообщения как на выезд, так и на въезд, начнётся не раньше августа.
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Анастасия не экономила на подарке для любимого и выбрала для него мужской и оригинальный презент стоимостью около 7 миллионов рублей.
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Американская актриса Келли Престон умерла в возрасте 57 лет от онкологического заболевания, сообщил ее муж, голливудский актер Джон Траволта, 13 июля в Instagram.
ИА Красная Весна вчера в 06:07
Происшествия
Адвокат отрицает, что Ефремов пытался дать взятку после ДТП
Михаил Ефремов не предлагал никому взяток после аварии, в результате которой погиб человек, заявил адвокат актера Эльман Пашаев.
Коммерсантъ 05:24
Общество
В Чечне отреагировали на избиение русского блогера чеченцами
Lenta.ru вчера в 08:59
Политика
Верховная рада приняла закон о легализации игорного бизнеса на Украине
Верховная рада Украины 14 июля приняла во втором чтении и в целом закон «О государственном регулировании деятельности организации и проведения азартных игр», легализующий в стране игорный бизнес.
РБК 06:37
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NVIDIA прекратила производство почти всех моделей видеокарт RTX
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