Энергетика
ИзвестияДоход России от экспорта золота превысил выручку от продажи газа
Россия во втором квартале 2020 года впервые заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа. Об этом свидетельствуют данные Центробанка России и Федеральной таможенной службы (ФТС).
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с чего всё началось
Только за апрель и май российские компании экспортировали 65,4 т золота на $3,58 млрд, следует из статистики ФТС (данные за июнь служба еще не публиковала).РБКвчера в 23:00
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Политика
Верховная рада приняла закон о легализации игорного бизнеса на Украине
Верховная рада Украины 14 июля приняла во втором чтении и в целом закон «О государственном регулировании деятельности организации и проведения азартных игр», легализующий в стране игорный бизнес.
РБК 06:37
Армия и оружие
Герой России рассказал о ракетном обстреле своего Су-25 в Южной Осетии
Discover24 вчера в 07:47
Футбол
Вест Бромвич — Фулхэм 0:0 (1-й тайм)
Например, атака "Фулхэма" держится на сербе Александре Митровиче, который не затерялся бы в любой команде АПЛ.
Ставка TV 09:28
Происшествия
В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера
Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском 10:13
Футбол
«Зенит» намерен предложить Кокорину контракт на два года
Как сообщает Metaratings, руководство питерского клуба предложит уроженцу Валуек контракт на два года.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 14:35
Происшествия
В Краснодаре пассажиров утонувшего трамвая эвакуировали на лодке
Пассажиров трамвая, почти наполовину угодившего под воду из-за мощного ливня в центре Краснодара, пришлось эвакуировать на надувной лодке.
Российская газета 10:58
Общество
Шеф-редактор «МБХ медиа» уволился после обвинений в домогательствах
Шеф-редактор «МБХ медиа» Сергей Простаков уволился на фоне обвинений в домогательствах с его стороны.
Взгляд.ру 02:25
Экономика
ЦБ поддерживает частичное снятие средств с ИИС
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор поддерживает идею о частичном снятии средств с инвестиционных счетов (ИИС), передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 11:32
Общество
Навального вызвали на допрос в СК по делу о клевете на ветерана
Оппозиционер Алексей Навальный вызван на допрос в Следственный комитет по делу о клевете.
Интерфакс 10:26
Футбол
Елена Илюхина: «„Зенит“ недорабатывает в плане подготовки резерва»
Вижу, что существует проблема, о которой давно говорят болельщики: нужно пополнять состав собственными воспитанниками, а мы недорабатываем в части подготовки резерва.
Матч ТВ 11:18
Общество
Иркутяне смогут наблюдать яркую комету до конца июля
Твой Иркутск 07:30
Общество
Опрос портала Reddit выявил «неочевидные признаки умного человека»
Тысячи пользователей портала Reddit высказались в теме о качествах, которые присущи умным людям.
Вестник Кавказа 08:31
Общество
Минздрав отменил справки на коронавирус для посещения в санатории
Минздрав изменил приказ о правилах въезда в санатории. Им разрешили принимать туристов без справок на отсутствие коронавируса.
Коммерсантъ 11:31
Армия и оружие
Стамбул поддержит Баку на фоне приграничного конфликта с Арменией
Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил о полной поддержке армии Азербайджана в приграничном конфликте с Арменией, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 10:36
Шоу-бизнес
Жена Джона Траволты Келли Престон скончалась от рака
Актриса и жена Джона Траволты Келли Престон скончалась от рака 13 июля.
Ореанда-Новости вчера в 03:22
Общество
В ГД внесли проект поправок об изъятии детей из семьи по решению суда
В Госдуму внесен законопроект о поправках в Семейный кодекс, в частности об изъятии детей из семьи только на основании решения суда и при наличии вины со стороны родителей.
Известия 11:10
Технологии
Вес PlayStation 5 и DualSense стал известен благодаря Amazon
CyberSport.ru 07:08
Общество
Собчак использовала кадры собственного задержания для рекламы
В начале ролика использованы кадры ареста Собчак.
Муксун.fm 09:08
Общество
Символ Крымского моста кот Мостик станет журналистом
Символ моста через Керченский пролив кот-блогер Мостик сообщил, что решил связать свою дальнейшую судьбу с журналистикой, поэтому переезжает в крымское представительство МИА "Россия сегодня" в Симферополе.
РИА Новости 07:50
Шоу-бизнес
Наталья Фриске надела платье сестры и спела ее песню
Певица, которая была приглашенной звездой на свадьбе, исполнила песню из репертуара своей знаменитой сестры - «Где-то летом».
Shraibikus News вчера в 12:50
Общество
Епархия отстранила от служения священников в Среднеуральском монастыре
Екатеринбургская епархия отстранила от служения шесть священников, которые совершали обряды вместе с основателем обители отцом Сергием (Романовым).
Екатеринбург Онлайн 04:37
Общество
Прокуратура запросила условные сроки для 4 участников «Нового величия»
Прокурор на прениях сторон в Люблинском суде Москвы попросил приговорить троих фигурантов дела организации «Новое величие» к лишению свободы на сроки до 7,5 лет, четверым он предложил назначить условное наказание, передает ТАСС.
РБК 10:32
Общество
Власти США впервые за 17 лет казнили федерального заключенного
Власти Соединенных Штатов осуществили смертную казнь заключенного, находящегося под федеральной юрисдикцией, сообщает Associated Press.
Газета.Ru 09:12
Путешествия
АТОР назвала готовые принимать российских туристов страны
Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе на онлайн-брифинге в пресс-центре НСН сообщила, что в большинстве этих стран потребуют справки от приезжающих об отсутствии коронавируса и при пересечении границы будут измерять им температуру.
Известия 06:55
Политика
Евросоюз исключил из списка безопасных стран Сербию и Черногорию
Евросоюз обновил список стран, жителям которых разрешен въезд во время пандемии коронавируса, исключив из перечня Черногорию и Сербию.
Известия 10:26
Происшествия
Самолет вынужденно сел в Петрозаводске из-за курившего пассажира
Газета.Ru вчера в 17:02
Политика
Путин обратил внимание Эрдогана на резонанс из-за Святой Софии
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обратил внимание лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на «значительный общественный резонанс», который вызвало в России решение турецких властей превратить в мечеть собор Святой Софии в Стамбуле.
РБК вчера в 08:13
Шоу-бизнес
Вдову актера Проскурина выселили из московской квартиры
Еще не миновало и пары недель с трагедии, а его Вдова Ирина Хонда вынуждена покинуть квартиру, в которой она с мужем прожила в любви и согласии 10 лет.
Gazeta.SPb 12 июля в 14:49