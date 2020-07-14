с чего всё началось

Россия во втором квартале 2020 года впервые заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа. Об этом свидетельствуют данные Центробанка России и Федеральной таможенной службы (ФТС).

Доход России от экспорта золота превысил выручку от продажи газа

Политика Верховная рада приняла закон о легализации игорного бизнеса на Украине Верховная рада Украины 14 июля приняла во втором чтении и в целом закон «О государственном регулировании деятельности организации и проведения азартных игр», легализующий в стране игорный бизнес. 57

Футбол Вест Бромвич — Фулхэм 0:0 (1-й тайм) Например, атака "Фулхэма" держится на сербе Александре Митровиче, который не затерялся бы в любой команде АПЛ.

Футбол «Зенит» намерен предложить Кокорину контракт на два года Как сообщает Metaratings, руководство питерского клуба предложит уроженцу Валуек контракт на два года.

Экономика ЦБ поддерживает частичное снятие средств с ИИС Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор поддерживает идею о частичном снятии средств с инвестиционных счетов (ИИС), передает ТАСС. 6

Футбол Елена Илюхина: «„Зенит“ недорабатывает в плане подготовки резерва» Вижу, что существует проблема, о которой давно говорят болельщики: нужно пополнять состав собственными воспитанниками, а мы недорабатываем в части подготовки резерва.

Общество Опрос портала Reddit выявил «неочевидные признаки умного человека» Тысячи пользователей портала Reddit высказались в теме о качествах, которые присущи умным людям.

Общество Минздрав отменил справки на коронавирус для посещения в санатории Минздрав изменил приказ о правилах въезда в санатории. Им разрешили принимать туристов без справок на отсутствие коронавируса.

Общество В ГД внесли проект поправок об изъятии детей из семьи по решению суда В Госдуму внесен законопроект о поправках в Семейный кодекс, в частности об изъятии детей из семьи только на основании решения суда и при наличии вины со стороны родителей.

Общество Символ Крымского моста кот Мостик станет журналистом Символ моста через Керченский пролив кот-блогер Мостик сообщил, что решил связать свою дальнейшую судьбу с журналистикой, поэтому переезжает в крымское представительство МИА "Россия сегодня" в Симферополе. 17

Общество Епархия отстранила от служения священников в Среднеуральском монастыре Екатеринбургская епархия отстранила от служения шесть священников, которые совершали обряды вместе с основателем обители отцом Сергием (Романовым). 52

Общество Прокуратура запросила условные сроки для 4 участников «Нового величия» Прокурор на прениях сторон в Люблинском суде Москвы попросил приговорить троих фигурантов дела организации «Новое величие» к лишению свободы на сроки до 7,5 лет, четверым он предложил назначить условное наказание, передает ТАСС. 65

Путешествия АТОР назвала готовые принимать российских туристов страны Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе на онлайн-брифинге в пресс-центре НСН сообщила, что в большинстве этих стран потребуют справки от приезжающих об отсутствии коронавируса и при пересечении границы будут измерять им температуру. 528

Политика Путин обратил внимание Эрдогана на резонанс из-за Святой Софии Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обратил внимание лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на «значительный общественный резонанс», который вызвало в России решение турецких властей превратить в мечеть собор Святой Софии в Стамбуле. 203