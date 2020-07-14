с чего всё началось

Россия во втором квартале 2020 года впервые заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа. Об этом свидетельствуют данные Центробанка России и Федеральной таможенной службы (ФТС).

Доход России от экспорта золота превысил выручку от продажи газа

Баскетбол Президент ЦСКА рассказал, как изменится бюджет клуба в следующем сезоне Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал о предполагаемом сокращении бюджета клуба в следующем сезоне.

Происшествия Актрису Наю Риверу обнаружили мертвой в озере в Калифорнии Сакраменто, США, 14 июля 2020, 09:42 — REGNUM Сотрудники спасательных служб США обнаружили тело актрисы Наи Риверы, которая пропала 8 июля во время прогулки по озеру Пиру (Южная Калифорния) на лодке. 9

Экономика Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России. 1,5K

Общество В Монголии зафиксирован случай смерти от бубонной чумы В Монголии зафиксирован один летальный случай в результате заболевания бубонной чумой, передаёт ТАСС со ссылкой на Минздрав страны. 6

Общество Миллионеры США и Европы потребовали ввести налоги на сверхдоходы Открытое письмо к правительствам стран с требованием ввести налоги на сверхдоходы направила группа из 83 миллионеров США и Европы, называющая себя «Миллионеры за человечество», сообщает 13 июля CNBC. 431

Происшествия Самолет вынужденно сел в Петрозаводске из-за курившего пассажира Самолет, выполнявший рейс из Мурманска в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Петрозаводска, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в региональных экстренных службах. 151

Шоу-бизнес Бывшая теща обвинила Андрея Аршавина в отцовстве напоказ Алиса Казьмина, являющаяся матерью второй жены известного российского футболиста Андрея Аршавина, отрицательно отреагировала на недавнее видео, появившееся в социальных сетях спортсмена. 9

Экономика ЦБ зафиксировал рост переводов из России за границу ЦБ учитывает переводы через системы Western Union, «Золотая корона», «Юнистрим», Contact, Blizko и Почту России.

Общество В Крыму за сутки выявили 11 носителей коронавируса Симферополь, 14 июля 2020, 10:10 — REGNUM 11 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Республики Крым. 150

Политика Руди Джулиани заявил о новых фактах коррупции на Украине По словам Джулиани, выпустившего на собственном YouTube-канале новое видео, большая часть из 5 миллиардов долларов американской помощи Украине была разворована.