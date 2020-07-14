Энергетика
ИзвестияДоход России от экспорта золота превысил выручку от продажи газа
Россия во втором квартале 2020 года впервые заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа. Об этом свидетельствуют данные Центробанка России и Федеральной таможенной службы (ФТС).
Читать в источнике
Оценить816
с чего всё началось
По предварительной оценке ЦБ, в целом за второй квартал экспорт трубопроводного газа принес России $3,5 млрд выручки, то есть меньше, чем экспорт золота за два месяца.РБКвчера в 23:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 03:45, Ашберн
Баскетбол
Президент ЦСКА рассказал, как изменится бюджет клуба в следующем сезоне
Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал о предполагаемом сокращении бюджета клуба в следующем сезоне.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 17:51
Происшествия
Актрису Наю Риверу обнаружили мертвой в озере в Калифорнии
Сакраменто, США, 14 июля 2020, 09:42 — REGNUM Сотрудники спасательных служб США обнаружили тело актрисы Наи Риверы, которая пропала 8 июля во время прогулки по озеру Пиру (Южная Калифорния) на лодке.
REGNUM 02:42
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 12 июля в 04:27
Общество
В России за сутки умерли 175 пациентов с коронавирусом
РИА Новости 03:37
Общество
В Монголии зафиксирован случай смерти от бубонной чумы
В Монголии зафиксирован один летальный случай в результате заболевания бубонной чумой, передаёт ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.
RT на русском 03:35
Общество
Миллионеры США и Европы потребовали ввести налоги на сверхдоходы
Открытое письмо к правительствам стран с требованием ввести налоги на сверхдоходы направила группа из 83 миллионеров США и Европы, называющая себя «Миллионеры за человечество», сообщает 13 июля CNBC.
ИА Красная Весна вчера в 11:51
Общество
Мэр Хабаровска оценил протесты словами «такие митинги в городе не нужны»
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук («Единая Россия») прокомментировал массовые акции протеста, проходящие в городе после ареста губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
РБК 02:51
Происшествия
Американский истребитель F-16 разбился при посадке в Нью-Мексико
Истребитель Военно-воздушных сил США F-16 Viper разбился во время приземления на авиабазе в штате Нью-Мексико.
РБК 01:55
Общество
Врач рассказала, как спать в жару без кондиционера
Для комфортного сна в жару нужно следовать нескольким правилам, считает член Российского общества сомнологов, врач Алена Максимова.
АБН 00:03
Политика
Глава МИД Украины поставил точку в переговорах с Россией по Донбассу
Кулеба призвал Россию начать выполнение «Минска-2» с полного и всеобъемлющего прекращения огня в Донбассе.
Lenta.ru вчера в 12:26
Происшествия
Самолет вынужденно сел в Петрозаводске из-за курившего пассажира
Самолет, выполнявший рейс из Мурманска в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Петрозаводска, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в региональных экстренных службах.
Газета.Ru вчера в 17:02
Происшествия
Ефремов пытался откупиться от инспектора ДПС после смертельной аварии
Российская газета вчера в 13:07
Общество
ФСБ не нашла в публикациях Сафронова сведений, содержащих гостайну
По версии ФСБ, фигурант передавал западным спецслужбам некие секретные сведения.
Говорит Москва вчера в 10:52
Шоу-бизнес
Бывшая теща обвинила Андрея Аршавина в отцовстве напоказ
Алиса Казьмина, являющаяся матерью второй жены известного российского футболиста Андрея Аршавина, отрицательно отреагировала на недавнее видео, появившееся в социальных сетях спортсмена.
CT news вчера в 18:31
Происшествия
За сутки в Алтайском крае коронавирус выявлен у 238 человек
На 14 июля в Алтайском крае у 6294 человек выявлен коронавирус COVID-19, в числе инфицированных 621 ребенок.
Kursk.com 01:07
Экономика
ЦБ зафиксировал рост переводов из России за границу
ЦБ учитывает переводы через системы Western Union, «Золотая корона», «Юнистрим», Contact, Blizko и Почту России.
Коммерсантъ 01:36
Общество
В Крыму за сутки выявили 11 носителей коронавируса
Симферополь, 14 июля 2020, 10:10 — REGNUM 11 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Республики Крым.
REGNUM 03:10
Политика
Руди Джулиани заявил о новых фактах коррупции на Украине
По словам Джулиани, выпустившего на собственном YouTube-канале новое видео, большая часть из 5 миллиардов долларов американской помощи Украине была разворована.
Российская газета 03:08
Политика
В ЛДПР назвали имена кандидатов на пост врио главы Хабаровского края
РИА Новости вчера в 21:12
Кино
Том Холланд показал «подготовку» к съемкам экранизации Uncharted
Многострадальная экранизация игры Uncharted, похоже, состоится.
Киноафиша России вчера в 04:16
Общество
Россияне смогут получить доплаты за долгий брак
Супруги, пережившие юбилей совместной жизни, могут получать доплаты, размер которых превышает сумму ежемесячной пенсии.
Live24 01:03
Армия и оружие
Украинская ДРГ подорвалась на минах: двое боевиков ранены и один погиб
Новостной фронт 01:56
Происшествия
Защита губернатора Фургала обжаловала его арест
В Москве защита губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обжаловала его арест.
Lenta.ru вчера в 06:14
Армия и оружие
В Сирии задержали боевиков, собиравших сведения о российских объектах
Газета.Ru 02:45
Происшествия
Рабочие устроили погром на Амурской ГПЗ из-за задержки зарплаты
Строители Амурского газоперерабатывающего завода устроили погром в офисе подрядчика из-за финансовых претензий, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:36
Происшествия
Собчак подала заявление в СК из-за нападения в монастыре на Урале
Ридус вчера в 15:15
Здоровье
245 случаев коронавируса в Свердловской области выявили за сутки
За минувшие сутки в Свердловской области выявлено 245 случаев коронавируса.
Уральский меридиан 02:57
Игры
Игровая неделя: релиз Mafia перенесли, Sony купила долю в Epic Store, а новый Far Cry выйдет в 2021-м
Игра Halo 3 выйдет на компьютерах уже 14 июля. Об этом на неделе сообщило издание DTF.
Реальное время 11 июля в 17:00
Армия и оружие
Азербайджан допустил полномасштабные боевые действия против Армении
Конфликт на границе Азербайджана и Армении может привести к полномасштабным боевым действиям.
Телеканал 360° вчера в 04:42
Общество
В России зафиксировано 6 248 случаев коронавируса за сутки
Коронавирус COVID-19 был зафиксирован на территории России 739 947 раз, включая 6 248 за сутки.
Московский Комсомолец 03:40