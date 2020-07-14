Энергетика
REGNUMДоходы от продажи золота из России превысили выручку от продажи газа
Москва, 14 июля 2020, 19:51 — REGNUM Во II квартале 2020 года доходы России от продажи золота за рубеж были больше, чем от экспорта газа. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы и Банка России.
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с чего всё началось
По предварительной оценке ЦБ, в целом за второй квартал экспорт трубопроводного газа принес России $3,5 млрд выручки, то есть меньше, чем экспорт золота за два месяца.РБКвчера в 23:00
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Подразделения материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов проложили более 50 километров трубопровода в одну линию, который должен соединить Тайганское и Симферопольское водохранилища в Крыму, сообщили в Минобороны России.
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Шеф-редактор «МБХ медиа» уволился после обвинений в домогательствах
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Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП
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Бренд Louis Vuitton прокомментировал скандал с Дакотой и Рудковской
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«Законопроект прекращает практику заключения брака между лицами одного пола, в том числе сменившими пол, соответственно, усыновление такими парами детей», — говорится в пояснительной записке.
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Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59
RT на русском вчера в 21:36
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Россия возобновит транспортное сообщение с Белоруссией
Авиационное и железнодорожное сообщение между Россией и Белоруссией будет возобновлено в ближайшее время.
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Минздрав отменил справки на коронавирус для посещения санатория
Минздрав изменил приказ о правилах въезда в санатории. Им разрешили принимать туристов без справок на отсутствие коронавируса.
Коммерсантъ 11:31
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
1% от пенсионного капитала за каждый отработанный год во времена СССР будет начислен тем, чей трудовой стаж начался раньше 1 января 1991 года.
Моя Москва.онлайн 04:39
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В АТОР назвали готовые принимать российских туристов страны
Восемь стран официально объявили, что готовы принимать российских туристов на определённых условиях, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
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В Чечне временно запретили въезд туристам из-за коронавируса
Оперативный штаб Чечни по борьбе с коронавирусом принял решение временно запретить въезд на территорию республики туристам и гостям с целью предупреждения распространения COVID-19 в республике.
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На развод с мужем после 10 лет брака подала Ирена Понарошку
Супруги прожили вместе 10 лет, в браке у них появилось двое детей - 1,5 и 9 лет.
Live24 07:43
Финансы
Вывоз банками наличной валюты из России в мае упал почти в 7,3 раза
Вывоз наличной иностранной валюты российскими банками в мае 2020 г. сократился почти в 7,3 раза по сравнению с маем 2019 г. и составил в долларовом эквиваленте 115,9 млн, из которых 104,5 млн приходится на доллары США, следует из материалов ЦБ РФ.
ТАСС 08:01
Спорт
Сдал назад: Юрченко покинул пост главы ВФЛА, не проработав и полгода
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко в понедельник официально объявил об уходе со своего поста.
РИА Новости вчера в 13:41
Экономика
В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров
Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса.
Известия вчера в 08:51
Экономика
Самый богатый индиец обошел Маска и Баффетта в списках миллиардеров
Самый богатый человек Индии Мукеш Амбани увеличил свое состояние еще более чем на $2 млрд и поднялся на 6-е место в списке миллиардеров мира, сообщает Bloomberg.
РБК 12:08
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В прошлом сезоне ФНЛ, который был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса, «Химки» заняли второе место.
Metaratings вчера в 09:40
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Навального вызвали на допрос в СК по делу о клевете на ветерана
Оппозиционер Алексей Навальный вызван на допрос в Следственный комитет по делу о клевете.
Интерфакс 10:26
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Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 12 июля в 04:27
Общество
В ВОЗ назвали четыре сценария распространения коронавируса в мире
Второй сценарий зафиксирован во многих странах Европы, где были, как отметил глава ВОЗ, «масштабные вспышки», которые были взяты под контроль за счёт сильного руководства и населения, которое соблюдало меры по предотвращению распространения вируса.
RT на русском вчера в 13:47
Общество
В Балакове из-за урагана 52000 жителей осталось без электроэнергии
В результате без электроснабжения остались жители посёлка Сазанлей и жители восьми микрорайонов города.
Balakovo24.ru 09:32
Политика
Штаб обжалует отказ ЦИК в регистрации Бабарико кандидатом в президенты
Штаб бывшего председателя правления Белгазпромбанка Виктора Бабарико, которого Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Белоруссии отказалась зарегистрировать кандидатом на выборах президента, подаст жалобу в Верховный суд.
РБК 10:56
Армия и оружие
Турция угрожает армии Хафтара в Ливии военной операцией
Подразделения Ливийской национальной армии под руководством Халифа Хафтара должны покинуть Сирт и Джуфру, в противном случае Турция начнет полномасштабную военную операцию против них.
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Футбол
«Реал» намерен досрочно расторгнуть контракт с Бэйлом
Хотя контракт 30-летнего валлийского нападающего рассчитан до лета 2022 года, клуб намерен досрочно расторгнуть соглашение, чтобы сократить зарплатную ведомость.
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Стамбул поддержит Баку на фоне приграничного конфликта с Арменией
Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил о полной поддержке армии Азербайджана в приграничном конфликте с Арменией, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 10:36
Шоу-бизнес
Жена Джона Траволты Келли Престон умерла от рака груди
Сегодня печальную новость появилась от голливудского актера Джона Траволта, который сообщил о смерти своей супруги 57-летней актрисы Келли Престон.
Bimru.ru вчера в 04:01
Технологии
Приложение Spotify стало доступно в российских App Store и Google Play
Музыкальный стриминговый сервис Spotify разрешил скачивать свое приложение в российских магазинах App Store и Google Play.
Коммерсантъ 11:45