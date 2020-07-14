с чего всё началось

Москва, 14 июля 2020, 19:51 — REGNUM Во II квартале 2020 года доходы России от продажи золота за рубеж были больше, чем от экспорта газа. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы и Банка России.

Доходы от продажи золота из России превысили выручку от продажи газа

Здоровье Врач рассказала, почему нельзя повреждать заусенец Самый обычный заусенец может стать причиной серьезных проблем со здоровьем и даже спровоцировать смерть.

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Шоу-бизнес Бренд Louis Vuitton прокомментировал скандал с Дакотой и Рудковской Представители крайне популярного среди обеспеченных граждан любой страны дома моды Louis Vuitton дали официальный комментарий недавно произошедшей ссоре между певицей Ритой Дакотой и телеведущей Яной Рудковской. 87

Политика Россия возобновит транспортное сообщение с Белоруссией Авиационное и железнодорожное сообщение между Россией и Белоруссией будет возобновлено в ближайшее время.

Общество Минздрав отменил справки на коронавирус для посещения санатория Минздрав изменил приказ о правилах въезда в санатории. Им разрешили принимать туристов без справок на отсутствие коронавируса.

Путешествия В АТОР назвали готовые принимать российских туристов страны Восемь стран официально объявили, что готовы принимать российских туристов на определённых условиях, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. 565

Общество В Чечне временно запретили въезд туристам из-за коронавируса Оперативный штаб Чечни по борьбе с коронавирусом принял решение временно запретить въезд на территорию республики туристам и гостям с целью предупреждения распространения COVID-19 в республике. 86

Финансы Вывоз банками наличной валюты из России в мае упал почти в 7,3 раза Вывоз наличной иностранной валюты российскими банками в мае 2020 г. сократился почти в 7,3 раза по сравнению с маем 2019 г. и составил в долларовом эквиваленте 115,9 млн, из которых 104,5 млн приходится на доллары США, следует из материалов ЦБ РФ.

Экономика В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса. 1K

Экономика Самый богатый индиец обошел Маска и Баффетта в списках миллиардеров Самый богатый человек Индии Мукеш Амбани увеличил свое состояние еще более чем на $2 млрд и поднялся на 6-е место в списке миллиардеров мира, сообщает Bloomberg.

Экономика Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России. 1,5K

Общество В ВОЗ назвали четыре сценария распространения коронавируса в мире Второй сценарий зафиксирован во многих странах Европы, где были, как отметил глава ВОЗ, «масштабные вспышки», которые были взяты под контроль за счёт сильного руководства и населения, которое соблюдало меры по предотвращению распространения вируса. 277

Общество В Балакове из-за урагана 52000 жителей осталось без электроэнергии В результате без электроснабжения остались жители посёлка Сазанлей и жители восьми микрорайонов города.

Политика Штаб обжалует отказ ЦИК в регистрации Бабарико кандидатом в президенты Штаб бывшего председателя правления Белгазпромбанка Виктора Бабарико, которого Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Белоруссии отказалась зарегистрировать кандидатом на выборах президента, подаст жалобу в Верховный суд.

Армия и оружие Турция угрожает армии Хафтара в Ливии военной операцией Подразделения Ливийской национальной армии под руководством Халифа Хафтара должны покинуть Сирт и Джуфру, в противном случае Турция начнет полномасштабную военную операцию против них. 91