с чего всё началось

Россия во втором квартале 2020 года впервые заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа. Об этом свидетельствуют данные Центробанка России и Федеральной таможенной службы (ФТС).

Доход России от экспорта золота превысил выручку от продажи газа

Здоровье Вспышку пневмонии в Казахстане изучат эксперты ВОЗ «С начала июня увеличилось количество случаев пневмонии, и нам поручили разобраться в ситуации», - заявила представитель ВОЗ в Казахстане Кэролайн Кларинваль. 4

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Политика В Кремле прокомментировали несанкционированные акции в Хабаровске Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков провел конференцию, на которой ответил на вопросы журналистов о несанкционированных акциях в Хабаровском крае. 4,9K

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Армия и оружие Минобороны успешно испытало спутник-инспектор Министерство обороны России провело испытание малого спутника-инспектора, предназначенного для обследования ранее запущенных космических аппаратов. 14

Космос Неудачный первый запуск китайской ракеты попал на видео Напомним, что неудачный полет должен был стать первым для ракеты Kuaizhou-11, при этом крайне показателен тот факт, что сроки разработки, изготовления и запуска аппарата постоянно переносили. 22

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Экономика Рынок акций РФ просел под дивидендными выплатами По итогам торгов в понедельник, 13 июля, индекс МосБиржи упал на 1,22% до 2766,79 п. Объем торгов в основной секции составил 59 млрд рублей, по сравнению с 65 млрд рублей в предыдущий торговый день.