Энергетика
ИзвестияДоход России от экспорта золота превысил выручку от продажи газа
Россия во втором квартале 2020 года впервые заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа. Об этом свидетельствуют данные Центробанка России и Федеральной таможенной службы (ФТС).
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с чего всё началось
Только за апрель и май российские компании экспортировали 65,4 т золота на $3,58 млрд, следует из статистики ФТС (данные за июнь служба еще не публиковала).РБКвчера в 23:00
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Политика
ЦИК отказал Бабарико в регистрации кандидатом в президенты Белоруссии
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Вести.Ru 06:16
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В «Локомотиве» отреагировали на требование Сёмина об отставке Кикнадзе
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Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о переезде
Анна Заворотнюк, дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказала, что собирается переехать в центр Москвы.
Lenta.ru 08:53
Армия и оружие
Азербайджан заявил об уничтожении до 100 армянских военных
Министерство обороны Азербайджана заявило, что в ходе продолжавшихся боев в ночь на вторник на товузовском направлении армянская сторона понесла серьезные потери в живой силе и технике.
Московский Комсомолец 05:47
Происшествия
В российском регионе перевернулись 22 грузовых вагона
Lenta.ru вчера в 02:04
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СК обвинил бизнесмена Анатолия Быкова в руководстве преступной группой
Телеканал RTVI вчера в 05:23
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«Ак Барс» объявил о подписании контракта с Ховановым
Спорт БИЗНЕС Online 08:28
Армия и оружие
На Украине вышло постановление о порядке введения комендантского часа
На Украине вышло постановление о порядке введения комендантского часа.
Piter.tv 08:23
Общество
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Сбербанк начал внутреннюю проверку после того, как несколько девушек обвинили сотрудников организации в домогательствах.
Дождь 07:40
Общество
Пульты ДУ для телевизоров приравняли к курительным принадлежностям
Возникновение проблем с таможенным декларированием пультов ДУ может привести к приостановке российских заводов, на которых происходит сборка электроники, в частности телевизоров, опасается Гуськов.
Ведомости вчера в 17:20
Футбол
Прядкин обвинил Карпина в нанесении ущерба репутации РПЛ
Президент РПЛ Сергей Прядкин направил письмо председателю комитета по этике РФС Семену Андрееву, в котором попросил рассмотреть слова главного тренера "Ростова" Валерия Карпина на ближайшем заседании.
РИА Новости 06:49
Авто
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Все модификации автомобиля получат систему полного привода. Производство Aurus Komendant начнется в конце 2021 года.
Известия 08:47
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59
RT на русском вчера в 21:36
Политика
Кремль прокомментировал протесты в Хабаровске из-за Фургала
Президенту России Владимиру Путину докладывают о происходящем в Хабаровском крае, где продолжаются протесты из-за задержания главы региона Сергея Фургала, прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 06:24
Шоу-бизнес
Бренд Louis Vuitton прокомментировал скандал с Дакотой и Рудковской
В Louis Vuitton прокомментировали скандал с Ритой Дакотой и Яной Рудковской из-за сумок, которые они собирались разыгрывать в Инстаграме.
Super.ru 04:42
Экономика
ЦБ поддерживает частичное снятие средств с ИИС
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор поддерживает идею о частичном снятии средств с инвестиционных счетов (ИИС), передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 11:32
Политика
Верховная рада приняла закон о легализации игорного бизнеса на Украине
Верховная рада Украины 14 июля приняла во втором чтении и в целом закон «О государственном регулировании деятельности организации и проведения азартных игр», легализующий в стране игорный бизнес.
РБК 06:37
Шоу-бизнес
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Супруги прожили вместе 10 лет, в браке у них появилось двое детей - 1,5 и 9 лет.
Live24 07:43
Космос
Возраст Луны уменьшили на 85 миллионов лет
Именно срок полного затвердевания позволил исследователям рассчитать точный возраст спутника - 200 миллионов лет.
Live24 06:18
Происшествия
В Нью-Мексико при посадке разбился истребитель F-16
Истребитель ВВС США F-16 разбился при посадке на авиабазе Холломен в штате Нью-Мексико.
Известия 01:24
Общество
Многих россиян коснется новое повышение пенсий с 1 октября 2020 года
Новое повышение пенсий в октябре 2020 года, о котором прежде сообщали в Правительстве Российской Федерации, коснется многих россиян.
iReactor 01:58
Шоу-бизнес
Сестра Фриске надела платье певицы и спела ее песню
Родная сестра певицы Жанны Фриске Наталья выступила на закрытом мероприятии и спела песню «Где-то летом» из репертуара умершей звезды.
Lenta.ru вчера в 10:15
Культура
Появились первые кадры со съёмок юбилейного сезона «Тайн следствия»
78.ru вчера в 08:33
Здоровье
Россиян предупредили о сильной июльской магнитной буре
Уже в ближайшие дни россияне могут ощутить воздействие мощного магнитного поля, которое образуется в результате посыла мощного потока солнечной энергии в период с 15 по 17 июля.
Live24 08:50
Политика
Макрон сообщил о признаках возвращения коронавируса во Франции
Во Франции наблюдаются признаки возобновления эпидемии коронавирусной инфекции, но в этот раз страна подготовилась к новой волне заболевания.
Известия 08:57
Политика
Россия вошла в тройку самых посещаемых украинцами летом стран
Россия вошла в тройку стран, куда украинские туристы больше всего хотят поехать на летний отдых, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Взгляд.ру 05:40
Происшествия
Полиция начала расследование в отношении сына Криштиану Роналду
Полиция португальского острова Мадейра начала расследование в отношении 10-летнего сына форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Lenta.ru 02:38
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Верховный суд США разрешил казни в федеральных тюрьмах
Вашингтон, 14 июля 2020, 11:32 — REGNUM Верховный суд США постановил исполнить смертный приговор преступникам, которые содержатся в федеральных тюрьмах США.
REGNUM 04:32
Здоровье
Последним жертвам коронавируса в Оренбуржье было больше 60 лет
Нарастающим итогом в Оренбуржье зарегистрировано 5 018 случаев коронавирусной инфекции.
56orb.ru 07:25