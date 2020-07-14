с чего всё началось

Россия во втором квартале 2020 года впервые заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа. Об этом свидетельствуют данные Центробанка России и Федеральной таможенной службы (ФТС).

Доход России от экспорта золота превысил выручку от продажи газа

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Общество Сбербанк начал проверку после сообщений о домогательствах сотрудников Сбербанк начал внутреннюю проверку после того, как несколько девушек обвинили сотрудников организации в домогательствах.

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Авто Aurus определился с дизайном внедорожника Komendant Все модификации автомобиля получат систему полного привода. Производство Aurus Komendant начнется в конце 2021 года.

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Общество Верховный суд США разрешил казни в федеральных тюрьмах Вашингтон, 14 июля 2020, 11:32 — REGNUM Верховный суд США постановил исполнить смертный приговор преступникам, которые содержатся в федеральных тюрьмах США. 34