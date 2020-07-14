Энергетика
ИзвестияДоход России от экспорта золота превысил выручку от продажи газа
Россия во втором квартале 2020 года впервые заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа. Об этом свидетельствуют данные Центробанка России и Федеральной таможенной службы (ФТС).
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с чего всё началось
По предварительной оценке ЦБ, в целом за второй квартал экспорт трубопроводного газа принес России $3,5 млрд выручки, то есть меньше, чем экспорт золота за два месяца.РБКвчера в 23:00
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Шоу-бизнес
Алена Свиридова показала фигуру в бикини в честь Дня рыбака
Дни24 вчера в 01:36
Политика
ЦИК отказал Бабарико в регистрации кандидатом в президенты Белоруссии
Центральная избирательная комиссия Белоруссии отказалась зарегистрировать экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико кандидатом на пост президента республики, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 05:32
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 12 июля в 04:27
Политика
Министр сельского хозяйства Саратовской области ушла в отставку
Татьяна Кравцева занимала пост министра сельского хозяйства Саратовской области с мая 2015 года.
Регион 64 05:43
Общество
Правительство РФ выделило «Аэрофлоту» госгарантии на 70 млрд рублей
Москва, 14 июля 2020, 10:55 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении авиакомпании «Аэрофлот» госгарантий на кредиты.
REGNUM 03:55
Общество
«Золотую судью» Елену Хахалеву лишили судейских полномочий
Судью Елену Хахалеву, покинувшую пост председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда после роскошной свадьбы дочери, лишили судейских полномочий, сообщил «Интерфакс».
Ведомости вчера в 10:34
Экономика
Мировой лидер наружной рекламы полностью вышел из российского рынка
Мировой лидер наружной рекламы — французская компания JCDecaux, вышла из состава акционеров группы Russ Outdoor.
Известия 03:18
Политика
Кулеба назвал неприемлемым закрепление статуса Донбасса в Конституции
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что закрепление статуса Донбасса в Конституции недопустимо, однако Киев готов рассматривать увеличение полномочий районов Донецкой и Луганской областей.
Невские Новости вчера в 13:21
Гаджеты
Владельцы Xiaomi Mi A3 жалуются на ошибки после обновления Android
Xiaomi просит владельцев Mi A3 не загружать глобальное обновление прошивки OTA-V11.0.3.0.QFQMXTC из-за «серьезной ошибки».
MobiDevices 03:23
Авто
Ford представил новый внедорожник Bronco
Американская компания Ford представила новое поколение внедорожника Bronco. Об этом 14 июля сообщает Carsweek.
Известия 03:04
Футбол
Компания «Ф-Групп» подала иск к ЦСКА на 548 миллионов рублей
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск ООО "Ф-Групп", генподрядчика строительства стадиона для профессионального футбольного клуба "ЦСКА" (в настоящее время - "ВЭБ-Арена"), о взыскании с клуба более 548 миллионов рублей, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
РИА Новости 05:25
Армия и оружие
Азербайджан сообщил о гибели двух офицеров на границе с Арменией
Замглавы Минобороны Азербайджана Керим Велиев заявил о гибели двух высокопоставленных азербайджанских офицеров в результате обстрелов на границе с Арменией, передает «Vesti.az».
РБК 05:45
Общество
Более 80 миллионеров в мире призвали увеличить налоги на богатство
Письмо подписали 83 миллионера.
РЕН ТВ вчера в 15:09
Шоу-бизнес
Бренд Louis Vuitton прокомментировал скандал с Дакотой и Рудковской
В Louis Vuitton прокомментировали скандал с Ритой Дакотой и Яной Рудковской из-за сумок, которые они собирались разыгрывать в Инстаграме.
Super.ru 04:42
Политика
Россия вошла в тройку популярных у украинцев стран для отдыха
Россия вошла в тройку стран, куда хотели бы поехать отдыхать граждане Украины.
Известия 05:52
Общество
«В ад с комфортом»: Кураев оценил авто монахини за 9,5 млн
Вчера СМИ сообщили, что в 2016 году Игуменья приобрела автомобиль «Мерседес» представительского класса за 9,5 миллиона рублей.
Московский Комсомолец 05:25
Футбол
Защитник «Ливерпуля» Ловрен близок к переходу в «Зенит»
Vprognoze.ru вчера в 02:30
Общество
СМИ узнали о подставном лице руководства Чечни
Руководство Чечни через бизнесмена и дипломата Павла Кротова оформляли бизнес и недвижимость на сотни миллионов долларов.
Компания 04:25
Происшествия
Площадь пожара на складе в Самаре сократилась до 2 тысяч метров
Спасатели продолжают работать на месте пожара на складе в Самаре, площадь возгорания сократилась до 2 тыс. кв. м, сообщили в региональном МЧС России.
RT на русском 00:59
Космос
Рогозин оценил идею полётов российских космонавтов на кораблях Маска
RT на русском вчера в 15:07
Общество
Шестерым священникам Среднеуральского монастыря запрещено служить
Церковный суд временно запретил служить шестерым священникам Среднеуральского женского монастыря, где до сих пор находится лишенный сана схимонах Сергий (Романов).
Вести.Ru 04:10
Наука
В России впервые оценят состояние популяции байкальской нерпы
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Авто
Kia раскрыла салон нового Carnival, который появится в России
Южнокорейский автоконцерн КИА готовит для российского рынка абсолютно новое исполнение популярного внедорожника Carnival.
Лезги газет вчера в 16:39
Футбол
«Реал» может расторгнуть контракт с Бэйлом
Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл может бесплатно покинуть команду, контракт с которой действует до лета 2022 года.
Sport24.ru 03:28
Общество
Верховный суд США разрешил казни в федеральных тюрьмах
Вашингтон, 14 июля 2020, 11:32 — REGNUM Верховный суд США постановил исполнить смертный приговор преступникам, которые содержатся в федеральных тюрьмах США.
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