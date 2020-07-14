с чего всё началось

Россия во втором квартале 2020 года впервые заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа. Об этом свидетельствуют данные Центробанка России и Федеральной таможенной службы (ФТС).

Доход России от экспорта золота превысил выручку от продажи газа

Экономика Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России. 1,5K

Общество «Золотую судью» Елену Хахалеву лишили судейских полномочий Судью Елену Хахалеву, покинувшую пост председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда после роскошной свадьбы дочери, лишили судейских полномочий, сообщил «Интерфакс». 820

Политика Кулеба назвал неприемлемым закрепление статуса Донбасса в Конституции Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что закрепление статуса Донбасса в Конституции недопустимо, однако Киев готов рассматривать увеличение полномочий районов Донецкой и Луганской областей. 101

Авто Ford представил новый внедорожник Bronco Американская компания Ford представила новое поколение внедорожника Bronco. Об этом 14 июля сообщает Carsweek. 9

Футбол Компания «Ф-Групп» подала иск к ЦСКА на 548 миллионов рублей Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск ООО "Ф-Групп", генподрядчика строительства стадиона для профессионального футбольного клуба "ЦСКА" (в настоящее время - "ВЭБ-Арена"), о взыскании с клуба более 548 миллионов рублей, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Политика Россия вошла в тройку популярных у украинцев стран для отдыха Россия вошла в тройку стран, куда хотели бы поехать отдыхать граждане Украины.

Общество СМИ узнали о подставном лице руководства Чечни Руководство Чечни через бизнесмена и дипломата Павла Кротова оформляли бизнес и недвижимость на сотни миллионов долларов. 2

Общество Шестерым священникам Среднеуральского монастыря запрещено служить Церковный суд временно запретил служить шестерым священникам Среднеуральского женского монастыря, где до сих пор находится лишенный сана схимонах Сергий (Романов). 7

Футбол «Реал» может расторгнуть контракт с Бэйлом Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл может бесплатно покинуть команду, контракт с которой действует до лета 2022 года.