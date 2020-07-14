Энергетика

ИзвестияИзвестияДоход России от экспорта золота превысил выручку от продажи газа

Россия во втором квартале 2020 года впервые заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа. Об этом свидетельствуют данные Центробанка России и Федеральной таможенной службы (ФТС).
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с чего всё началось
По предварительной оценке
 ЦБ, в целом за второй квартал экспорт трубопроводного газа принес России $3,5 млрд выручки, то есть меньше, чем экспорт золота за два месяца.
РБКвчера в 23:00

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Продажа золота впервые принесла России больше, чем экспорт газа

Газета.Ru03:56

Доходы России от экспорта золота впервые превысили выручку от газа

РБКвчера в 23:00

Доходы от экспорта российского золота превысили выручку от продаж газа

RT на русском02:14

Доходы России от экспорта золота превысили выручку от продажи газа

РИА Новости01:33

Доходы от экспорта золота обогнали выручку от продаж газа за рубеж

Ведомости00:58

Впервые доходы России от экспорта золота превысили выручку от продажи газа

Коммерсантъ00:34

Экспорт золота для России стал выгоднее продажи газа

URA.Ru02:52
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Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 06:00, Ашберн
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Алена Свиридова показала фигуру в бикини в честь Дня рыбака

Дни24 вчера в 01:36
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ЦИК отказал Бабарико в регистрации кандидатом в президенты Белоруссии

Центральная избирательная комиссия Белоруссии отказалась зарегистрировать экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико кандидатом на пост президента республики, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 05:32
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Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 12 июля в 04:27
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Политика

Министр сельского хозяйства Саратовской области ушла в отставку

Татьяна Кравцева занимала пост министра сельского хозяйства Саратовской области с мая 2015 года.
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Армия и оружие

Трое российских военных пострадали при подрыве колонны в Сирии

РИА Новости 04:36
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Общество

Правительство РФ выделило «Аэрофлоту» госгарантии на 70 млрд рублей

Москва, 14 июля 2020, 10:55 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении авиакомпании «Аэрофлот» госгарантий на кредиты.
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Общество

«Золотую судью» Елену Хахалеву лишили судейских полномочий

Судью Елену Хахалеву, покинувшую пост председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда после роскошной свадьбы дочери, лишили судейских полномочий, сообщил «Интерфакс».
Ведомости вчера в 10:34
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Экономика

Мировой лидер наружной рекламы полностью вышел из российского рынка

Мировой лидер наружной рекламы — французская компания JCDecaux, вышла из состава акционеров группы Russ Outdoor.
Известия 03:18
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Театры

Новым партнером Высоцкой в «Сценах супружеской жизни» станет Куценко

Piter.tv 05:23
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Политика

Кулеба назвал неприемлемым закрепление статуса Донбасса в Конституции

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что закрепление статуса Донбасса в Конституции недопустимо, однако Киев готов рассматривать увеличение полномочий районов Донецкой и Луганской областей.
Невские Новости вчера в 13:21
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Гаджеты

Владельцы Xiaomi Mi A3 жалуются на ошибки после обновления Android

Xiaomi просит владельцев Mi A3 не загружать глобальное обновление прошивки OTA-V11.0.3.0.QFQMXTC из-за «серьезной ошибки».
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Авто

Ford представил новый внедорожник Bronco

Американская компания Ford представила новое поколение внедорожника Bronco. Об этом 14 июля сообщает Carsweek.
Известия 03:04
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Футбол

Компания «Ф-Групп» подала иск к ЦСКА на 548 миллионов рублей

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск ООО "Ф-Групп", генподрядчика строительства стадиона для профессионального футбольного клуба "ЦСКА" (в настоящее время - "ВЭБ-Арена"), о взыскании с клуба более 548 миллионов рублей, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
РИА Новости 05:25
Армия и оружие

Азербайджан сообщил о гибели двух офицеров на границе с Арменией

Замглавы Минобороны Азербайджана Керим Велиев заявил о гибели двух высокопоставленных азербайджанских офицеров в результате обстрелов на границе с Арменией, передает «Vesti.az».
РБК 05:45
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Общество

Более 80 миллионеров в мире призвали увеличить налоги на богатство

Письмо подписали 83 миллионера.
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Шоу-бизнес

Бренд Louis Vuitton прокомментировал скандал с Дакотой и Рудковской

В Louis Vuitton прокомментировали скандал с Ритой Дакотой и Яной Рудковской из-за сумок, которые они собирались разыгрывать в Инстаграме.
Super.ru 04:42
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Политика

Россия вошла в тройку популярных у украинцев стран для отдыха

Россия вошла в тройку стран, куда хотели бы поехать отдыхать граждане Украины.
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Общество

«В ад с комфортом»: Кураев оценил авто монахини за 9,5 млн

Вчера СМИ сообщили, что в 2016 году Игуменья приобрела автомобиль «Мерседес» представительского класса за 9,5 миллиона рублей.
Московский Комсомолец 05:25
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Футбол

Защитник «Ливерпуля» Ловрен близок к переходу в «Зенит»

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Общество

СМИ узнали о подставном лице руководства Чечни

Руководство Чечни через бизнесмена и дипломата Павла Кротова оформляли бизнес и недвижимость на сотни миллионов долларов.
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Площадь пожара на складе в Самаре сократилась до 2 тысяч метров

Спасатели продолжают работать на месте пожара на складе в Самаре, площадь возгорания сократилась до 2 тыс. кв. м, сообщили в региональном МЧС России.
RT на русском 00:59
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Космос

Рогозин оценил идею полётов российских космонавтов на кораблях Маска

RT на русском вчера в 15:07
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Происшествия

Аспирант убил и расчленил профессора ради 1,5 миллиона рублей

Вести.Ru 01:31
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Фото: Райан Рейнольдс поиздевался в соцсетях над Брэдом Питтом

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Шестерым священникам Среднеуральского монастыря запрещено служить

Церковный суд временно запретил служить шестерым священникам Среднеуральского женского монастыря, где до сих пор находится лишенный сана схимонах Сергий (Романов).
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В России впервые оценят состояние популяции байкальской нерпы

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Kia раскрыла салон нового Carnival, который появится в России

Южнокорейский автоконцерн КИА готовит для российского рынка абсолютно новое исполнение популярного внедорожника Carnival.
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«Реал» может расторгнуть контракт с Бэйлом

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл может бесплатно покинуть команду, контракт с которой действует до лета 2022 года.
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На Донбассе погибло несколько украинских военных

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Верховный суд США разрешил казни в федеральных тюрьмах

Вашингтон, 14 июля 2020, 11:32 — REGNUM Верховный суд США постановил исполнить смертный приговор преступникам, которые содержатся в федеральных тюрьмах США.
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