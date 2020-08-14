Премьер-министр Белоруссии отказался общаться с рабочими МТЗ в Минске

Несколько тысяч сотрудников Минского тракторного завода направились на акцию протеста в центр города после того, как премьер-министр Белоруссии Сергей Румас отказался обсуждать с ними условия прекращения забастовки, сообщает ТАСС.