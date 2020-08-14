Американские конгрессмены пришли в ярость из-за проведенных Турцией в июле испытаний российской зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф» на американском истребителе четвертого поколения F-16 Fighting Falcon, сообщило Defense News.
Несколько тысяч сотрудников Минского тракторного завода направились на акцию протеста в центр города после того, как премьер-министр Белоруссии Сергей Румас отказался обсуждать с ними условия прекращения забастовки, сообщает ТАСС.
Главе делегации Европейского парламента по связям с Белоруссией Роберту Бедроню и докладчику ЕП по Белоруссии депутату Пятрасу Ауштрявичюсу в пятницу, 14 августа, было отказано во въезде на территорию республики.