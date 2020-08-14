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Finam.Ru
Finam.Ru

Набиуллина задекларировала в 2019 году доход в размере 35,9 млн рублей

Глава Банка России Эльвира Набиуллина задекларировала в 2019 году доход в размере 35,94 млн рублей, следует из документа на сайте ЦБ.В источнике
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Фармацевтический вестник

Глава Минпромторга за 2019 год заработал более 580 млн руб

Фармацевтический вестниквчера в 14:13
REGNUM

Опубликованы доходы главы МИД РФ за 2019 год

REGNUMвчера в 13:06
ТАСС

Доход депутата, допустившего ранее нарушения в декларации, за год вырос на 755 тыс. рублей

ТАССвчера в 13:16
Finam.Ru

Набиуллина задекларировала в 2019 году доход в размере 35,9 млн рублей

Finam.Ruвчера в 12:25
Новый компаньон

Глава минсельхоза Прикамья заработала за прошлый год более 28 млн руб

Новый компаньонвчера в 10:52
Коммерсантъ Пермь

Годовой доход экс-губернатора Прикамья увеличился на 100 тыс. рублей

Коммерсантъ Пермьвчера в 13:42
Life.ru

Лавров заработал за 2019 год почти 8,5 миллиона рублей

Life.ruвчера в 12:12

«Нацеливание» С-400 на F-16 в Турции вывело из себя конгресс США

Американские конгрессмены пришли в ярость из-за проведенных Турцией в июле испытаний российской зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф» на американском истребителе четвертого поколения F-16 Fighting Falcon, сообщило Defense News.
«Нацеливание» С-400 на F-16 в Турции вывело из себя конгресс США
Известия17:27
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Премьер-министр Белоруссии отказался общаться с рабочими МТЗ в Минске

Несколько тысяч сотрудников Минского тракторного завода направились на акцию протеста в центр города после того, как премьер-министр Белоруссии Сергей Румас отказался обсуждать с ними условия прекращения забастовки, сообщает ТАСС.
Газета.Ruвчера в 09:28
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Адвокат Ефремова прокомментировал документ с признанием актером вины

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в беседе с телеканалом "360" высказался насчет публикации в СМИ снимка протокола допроса, в котором актер признается в управлении автомобилем в нетрезвом виде.
Газета.Ru21:40
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Двух депутатов Европарламента не пустили в Белоруссию

Главе делегации Европейского парламента по связям с Белоруссией Роберту Бедроню и докладчику ЕП по Белоруссии депутату Пятрасу Ауштрявичюсу в пятницу, 14 августа, было отказано во въезде на территорию республики.
Газета.Ru00:18
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