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Finam.Ru
Finam.Ru

Доход Володина в 2019 году составил 100,3 млн рублей

Спикер Госдумы Вячеслав Володин задекларировал доход в 2019 году в размере 100,29 млн рублей, следует из отчетности на сатйте ГД.В источнике
С чего всё началось
Председатель Госдумы Вячеслав Володин задекларировал доход за 2019 год в 100,2 млн руб., что на 28,5 млн руб. больше дохода годом ранее, свидетельствуют данные декларации о доходах, расходах и имуществе, опубликованной на сайте
 Госдумы.
Коммерсантъвчера в 13:07
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Доходы Володина за год выросли на 28,5 млн рублей

Коммерсантъвчера в 13:07
Ведомости

Володин и Матвиенко отчитались о доходах за 2019 год

Ведомостивчера в 12:18
Московский Комсомолец

Володин заработал за 2019 год более 100 млн рублей

Московский Комсомолецвчера в 12:01
Life.ru

Володин за год заработал более ста миллионов рублей

Life.ruвчера в 12:00
Российская газета

Доход Володина за 2019 год составил более 100 млн рублей, из них половина пошла на благотворительность

Российская газетавчера в 11:54
ТАСС

Доход Володина в 2019 году составил более 100 млн рублей

ТАССвчера в 11:30
REGNUM

Доходы спикера Госдумы выросли почти на 30 млн рублей

REGNUMвчера в 11:26

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РБК00:20
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Известия18:48
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По информации газеты, прокуратура столичного округа Колумбия предполагает, что Ловерро неофициально сообщил старшему вице-президенту подразделения космических и военных разработок Boeing Джиму Чилтону о намерении руководства NASA отказать Boeing в предоставлении тендера на создание лунного модуля по причине его технических особенностей и высокой стоимости.
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Газета.Ru21:40
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