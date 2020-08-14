Доход Володина в 2019 году составил 100,3 млн рублей
Спикер Госдумы Вячеслав Володин задекларировал доход в 2019 году в размере 100,29 млн рублей, следует из отчетности на сатйте ГД.В источнике
С чего всё началось
Председатель Госдумы Вячеслав Володин задекларировал доход за 2019 год в 100,2 млн руб., что на 28,5 млн руб. больше дохода годом ранее, свидетельствуют данные декларации о доходах, расходах и имуществе, опубликованной на сайте
Госдумы.
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Доход Володина за 2019 год составил более 100 млн рублей, из них половина пошла на благотворительность
Российская газетавчера в 11:54