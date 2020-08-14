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Finam.Ru
Finam.Ru

Доход Володина в 2019 году составил 100,3 млн рублей

Спикер Госдумы Вячеслав Володин задекларировал доход в 2019 году в размере 100,29 млн рублей, следует из отчетности на сатйте ГД.В источнике
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Life.ru

Володин за год заработал более ста миллионов рублей

Life.ru12:00
URA.Ru

Депутат Госдумы от Тюмени заработал больше 100 миллионов. Доходы его коллег оказались скромнее

URA.Ru12:36
Московский Комсомолец

Володин заработал за 2019 год более 100 млн рублей

Московский Комсомолец12:01
BFM.ru

Годовой доход Володина в 10 раз превысил доход Путина

BFM.ru12:42
REGNUM

Обеднел только Бортко: депутаты Госдумы от Петербурга отчитались о доходах

REGNUM12:59
Российская газета

Доход Володина за 2019 год составил более 100 млн рублей, из них половина пошла на благотворительность

Российская газета11:54
ТАСС

Доход Володина в 2019 году составил более 100 млн рублей

ТАСС11:30

Суд арестовал предполагаемого «вора в законе» Исмаилова

Преображенский суд столицы арестовал предполагаемого криминального авторитета Рашада Магомеда оглы Исмаилова по делу о занятии высшего положения в преступной организации, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.
РАПСИ10:12
5

Пенсии пошли на неравномерное повышение

Например, корректирующий коэффициент для НПФ «Сургутнефтегаз» составляет 10,4%, однако для некоторых клиентов, делающих добровольные взносы по программе софинансирования, повышение пожизненных пенсий с 1 августа могло составить до 22,1%, указывают в фонде.
Коммерсантъ18:16
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Спартак — Ахмат 0:0 (1-й тайм)

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско пропускает матч с грозненским "Ахматом" из-за недомогания, тест специалиста на коронавирус оказался отрицательным, сообщили РИА Новости в московском футбольном клубе.
РИА Новости13:00

Минэнерго предложило споcоб увеличить экспорт угля через Черное море

Минэнерго предложило президенту Владимиру Путину предоставить господдержку группе ОТЭКО Мишеля Литвака, которая позволит компании снизить тариф на перевалку угля в терминале порта Тамань в Краснодарском крае почти в два раза — с $14 до $8 за тонну.
РБК12:39

«Роснефть» зафиксировала 113 млрд рублей убытка за I полугодие

Чистый убыток компании "Роснефть", приходящийся на акционеров, по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в январе - июне 2020 года составил 113 млрд рублей против прибыли в размере 325 млрд рублей годом ранее, чистая прибыль во втором квартале составила 43 млрд рублей.
ТАСС04:46
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«Зенит» не может договориться с «Порту» по выкупу Осорио

Как сообщается metaratings, клубы уже долгое время не могу прийти к соглашению по сумме выкупа футболисты, если «Зенит» так и не договорится с «Порту», то переключится на другого защитника, но на этот раз уже с российским паспортом.
Евро-футбол.ру11:37