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Finam.Ru
Finam.Ru

Доход Володина в 2019 году составил 100,3 млн рублей

Спикер Госдумы Вячеслав Володин задекларировал доход в 2019 году в размере 100,29 млн рублей, следует из отчетности на сатйте ГД.В источнике
С чего всё началось
Председатель Госдумы Вячеслав Володин задекларировал доход за 2019 год в 100,2 млн руб., что на 28,5 млн руб. больше дохода годом ранее, свидетельствуют данные декларации о доходах, расходах и имуществе, опубликованной на сайте
 Госдумы.
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