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Finam.Ru
Finam.Ru

Доход Володина в 2019 году составил 100,3 млн рублей

Спикер Госдумы Вячеслав Володин задекларировал доход в 2019 году в размере 100,29 млн рублей, следует из отчетности на сатйте ГД.В источнике
С чего всё началось
Председатель Госдумы Вячеслав Володин задекларировал доход за 2019 год в 100,2 млн руб., что на 28,5 млн руб. больше дохода годом ранее, свидетельствуют данные декларации о доходах, расходах и имуществе, опубликованной на сайте
 Госдумы.
Коммерсантъвчера в 13:07
Подробнее о событии
Комсомольская правда

Декларации о доходах-2019 депутатов ГосДумы: Сколько зарабатывают Жириновский, Терешкова, Роднина и Поклонская

Комсомольская правдавчера в 16:49
Коммерсантъ

Доходы Володина за год выросли на 28,5 млн рублей

Коммерсантъвчера в 13:07
ТАСС

Доход Володина в 2019 году составил более 100 млн рублей

ТАССвчера в 11:30
Life.ru

Володин за год заработал более ста миллионов рублей

Life.ruвчера в 12:00
Российская газета

Доход Володина за 2019 год составил более 100 млн рублей, из них половина пошла на благотворительность

Российская газетавчера в 11:54
Московский Комсомолец

Володин заработал за 2019 год более 100 млн рублей

Московский Комсомолецвчера в 12:01
REGNUM

Доходы спикера Госдумы выросли почти на 30 млн рублей

REGNUMвчера в 11:26

Украинского священника высадили из автобуса из-за «российской попсы»

«Никогда не мог бы подумать, что за то, что сделал замечание водителю за то, что в автобусе играет российская попса, меня выгнали из автобуса, и я вышел в Калуше в селе Вестовая, оттуда добрался благодаря добрым людям домой», — написал священник.
РБК00:20
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Украинские военные во время перемирия начали наступление в Донбассе

Вооруженные формирования Украины во время перемирия продвигаются в Донбассе к линии разделения, проводя инженерную разведку, обеспечивая инженерные коммуникации и связь далеко за местами своей дислокации.
МонаВиставчера в 10:26
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Советник Трампа признал поражение США в Совбезе ООН

Соединенные Штаты потерпели неудачу, пытаясь продлить через Совет безопасности ООН оружейное эмбарго против Ирана, заявил в интервью Fox News советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
РИА Новости00:07
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Володин поручил запросить информацию о двойном гражданстве у депутатов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции направить запросы в МИД, МВД, ФСБ и СВР, чтобы проверить наличие иностранного гражданства у депутатов, сообщается на сайте нижней палаты.
Коммерсантъвчера в 03:21
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Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»

Российский актер Сергей Куницкий, снявшийся в фильме "Битва за Севастополь", умер в возрасте 35 лет, сообщает Газета.ru Отмечается, что артист был одним из ведущих актеров труппы Московского Губернского театра.
Общественное телевидение России13 августа в 13:24
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