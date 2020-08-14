Председатель Госдумы Вячеслав Володин в 2019 году заработал почти 100,3 млн рублей. Об этом свидетельствуют сведения о доходах и имуществе парламентариев за 2019 год, размещенные в пятницу на официальном сайте нижней палаты. Согласно декларации, сумма дохода составляет 100 млн 290 тыс. 669 рублей.

Доход Володина в 2019 году составил более 100 млн рублей

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