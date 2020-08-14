Общество

ТАССТАССДоход Володина в 2019 году составил более 100 млн рублей

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в 2019 году заработал почти 100,3 млн рублей. Об этом свидетельствуют сведения о доходах и имуществе парламентариев за 2019 год, размещенные в пятницу на официальном сайте нижней палаты. Согласно декларации, сумма дохода составляет 100 млн 290 тыс. 669 рублей.
Читать в источнике
Комментировать14

Подробнее о событии

Володин и Матвиенко отчитались о доходах за 2019 год

Ведомости12:18

Доход Володина в 2019 году составил более 100 млн рублей

ТАСС11:30

Володин заработал за 2019 год более 100 млн рублей

Московский Комсомолец12:01

Володин за год заработал более ста миллионов рублей

Life.ru12:00

Доход Володина за 2019 год составил более 100 млн рублей, из них половина пошла на благотворительность

Российская газета11:54

Декларации о доходах — 2020: рассказываем, сколько денег получили за год депутаты Госдумы от Саратовской области

Версия-Саратов12:03

Доходы спикера Госдумы выросли почти на 30 млн рублей

REGNUM11:26
Показать все источники
Автоматически обработаны 7382 источника, обновлено в 12:35, Ашберн
Кино

Сценарист нового «Бэтмена» рассказал об особенностях фильма

Российская газета 09:05
3
Общество

Доход Путина вырос на 1,1 млн рублей за год

В 2018 году Владимир Путин заработал 8 млн 648 тыс. 353 руб. Годом ранее его задекларированный доход составлял 18 млн 728 тыс. 268 руб. — тогда президент продал земельный участок, средства с продажи были учтены в декларации.
Коммерсантъ 12:10
1,5K
Политика

Лукашенко попросил силовиков не избивать лежачих

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время заседания Совбеза страны заявил, что ситуация в стране не катастрофическая, и призвал силовиков быть мягче к протестующим.
RT на русском 12:27
3
Авто

ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто

Новые правила запрещают без специального разрешения устанавливать на авто нештатный фаркоп или дополнительный багажник, а также менять фары.
Evo-rus.com 05:44
689
Политика

Лукашенко прокомментировал акции протеста

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел совещание с членами Совета безопасности и прокомментировал акции протеста.
Lenta.ru 12:06
Общество

Спецтехника силовиков подъехала к площади Независимости в Минске

Спецтехника белорусских силовиков подъехала к площади Независимости в Минске, люди сели на землю, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 11:37
775
Футбол

Газизов об отсутствии Тедеско в заявке «Спартака»: после игры скажу

Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов сообщил, что прокомментирует отсутствие главного тренера "красно-белых" Доменико Тедеско в заявке на матч второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским "Ахматом" после игры.
РИА Новости 12:30
Политика

Лукашенко прокомментировал забастовки на белорусских предприятиях

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал забастовки на предприятиях в стране, передает "БелТА".
Газета.Ru 08:27
Политика

США направят на переговоры с Россией «наиболее серьёзную» делегацию

Соединённые Штаты направят на переговоры с Россией в Вене одну из самых высокопоставленных делегаций в истории, заявил американский спецпредставитель Маршалл Биллингсли.
RT на русском 10:50
60
Автоспорт

Квят показал 17-е время в первой практике Гран-при Испании

Финский пилот "Мерседеса" Валттери Боттас показал лучшее время в первой практике Гран-при Испании "Формулы-1".
Газета.Ru 07:05
Происшествия

Телеканал «Дождь» признал информацию о 34 погибших в Минске фейком

Телеканал «Дождь» признал, что ранее опубликовал неверную информацию о количестве погибших во время протестов в Минске.
ФАН 03:37
10
Гаджеты

Сто тысяч смартфонов Redmi K30 Ultra раскупили за минуту

Evo-rus.com 09:05
Здоровье

Названы атипичные симптомы коронавируса

Ученые из Университета Восточной Англии проанализировали течение COVID-19 у пожилых людей и пришли к выводу, что у большинства из них наблюдались атипичные симптомы заболевания.
РИА Новости 02:10
17
Экономика

Россия и Мальта договорились повысить налог на дивиденды на 15%

Россия и Мальта согласовали повышение ставки налога на дивиденды и проценты до 15%.
Финансовая газета 09:46
2
Экономика

Bloomberg: состояние Дональда Трампа сократилось на $300 млн

По оценкам агентства Bloomberg, собственный капитал президента США Дональда Трампа за последний год сократился на $300 млн.
Коммерсантъ 11:44
10
Фигурное катание

Загитова может заплатить за обучение в вузе более 1,3 млн рублей

Газета.Ru 09:32
3
Общество

Покрас Лампас восстановил испорченные вандалами работы в Екатеринбурге

News.ru 10:07
60
Политика

ЦИК: Лукашенко официально переизбран президентом Беларуси

Российская газета 07:41
2,1K
Технологии

Sensor Tower: Fortnite в App Store принесла Epic Games $1,2 млрд

Удаление Fortnite из App Store лишило Epic Games источника дохода, который принес компании $1,2 млрд.
CyberSport.ru 11:07
86
Общество

Стало известно официальное название следующей игры Rocksteady Studios

Следующая игра Rocksteady Studios получила название Suicide Squad: Kill the Justice League.
CyberSport.ru 10:00
Политика

Белорусская оппозиция создаст совет для передачи власти

Координационный совет для обеспечения трансфера власти создают в Белоруссии.
Pravda.Ru 09:33
1,1K
Футбол

Кашшаи объяснил желтую карточку Соболеву за снятую футболку

Не могу сказать, правильное решение это было или нет. Понимаю чувства игрока, болельщиков, которые спрашивали, почему это желтая.
ODDS.ru 10:02
Шоу-бизнес

Умерла певица Валентина Легкоступова

Исполнительница хита «Ягода-малина» Валентина Легкоступова скончалась 14 августа.
Известия 11:32
378
Общество

Сбербанк опроверг отмену бесплатных уведомлений о переводах

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на оператора колл-центра Сбербанка сообщали, что клиентам будут поступать только пароли для оплаты на сайте и регистрации в сервисе «Сбербанк онлайн», а уведомления о переводе войдут в платный пакет.
Коммерсантъ 10:18
2,5K
Шоу-бизнес

Певица Наталья Подольская сообщила о беременности

Певица Наталья Подольская сообщила в инстаграме о беременности.
РИА Новости 09:47
31
Происшествия

Боткинская больница уведомила суд о состоянии Ефремова

Известия 08:02
233
Футбол

«Лейпциг» обыграл «Атлетико» в четвертьфинале Лиги чемпионов

Немецкий клуб "Лейпциг" вышел в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА, переиграв мадридский "Атлетико" - 2:1.
Российская газета вчера в 17:30
1
Экономика

Глава «Интер РАО» рассказал Путину об успехах энергетического холдинга

Российский президент Владимир Путин встретился с директором ПАО «Интер РАО» Борисом Ковальчуком.
Пятый канал вчера в 15:00
97
Футбол

«Наполи» предложил за защитника «Реала» 15 миллионов евро

По информации журналиста Николо Скиры, итальянский клуб предложил «Реалу» 15 миллионов евро за футболиста.
Матч ТВ вчера в 02:15
Политика

В ЕП призвали ввести санкции против России из-за событий в Белоруссии

В качестве наказания предложено ввести санкции против РФ, сообщает Польское радио.
Городовой вчера в 09:43
3,1K
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное