Прожиточный минимум в России во втором квартале 2020 года предлагается установить на уровне 11 468 рублей, следует из документа Минтруда, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
Ранее «РИА Новости» со ссылкой на оператора колл-центра Сбербанка сообщали, что клиентам будут поступать только пароли для оплаты на сайте и регистрации в сервисе «Сбербанк онлайн», а уведомления о переводе войдут в платный пакет.
Преображенский суд столицы арестовал предполагаемого криминального авторитета Рашада Магомеда оглы Исмаилова по делу о занятии высшего положения в преступной организации, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.
Накануне, выступая на пресс-конференции, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сказал, что соглашение о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ является «историческим прорывом на пути к подлинному миру на Ближнем Востоке», пишет ТАСС.
Евросоюз не заинтересован в сближении Белоруссии и России и хотел бы, чтобы Минск развивался по европейскому стандарту ценностей, отметил глава МИД Австрии Александер Шалленберг после встречи в Вене с госсекретарём США Майком Помпео.