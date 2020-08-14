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РИА Новости
РИА Новости

Доход Якушева за 2019 год упал почти в 3 раза до 8,4 млн рублей

Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев в 2019 году получил доход в размере 8,4 миллиона рублей, тогда как в 2018 году он заработал 23,1 миллиона рублей.В источнике
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РИА Новости

Доход Якушева за 2019 год упал почти в 3 раза до 8,4 млн рублей

РИА Новости11:16
Кубанские новости

Опубликованы сведения о доходах мэра Сочи за прошлый год

Кубанские новости07:28
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Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей

Прожиточный минимум в России во втором квартале 2020 года предлагается установить на уровне 11 468 рублей, следует из документа Минтруда, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новостивчера в 14:54
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Сбербанк опроверг отмену бесплатных уведомлений о переводах

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на оператора колл-центра Сбербанка сообщали, что клиентам будут поступать только пароли для оплаты на сайте и регистрации в сервисе «Сбербанк онлайн», а уведомления о переводе войдут в платный пакет.
Коммерсантъ10:18
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Суд арестовал предполагаемого «вора в законе» Исмаилова

Преображенский суд столицы арестовал предполагаемого криминального авторитета Рашада Магомеда оглы Исмаилова по делу о занятии высшего положения в преступной организации, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.
РАПСИ10:12
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Нетаньяху: Соглашение Израиля и ОАЭ является историческим прорывом

Накануне, выступая на пресс-конференции, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сказал, что соглашение о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ является «историческим прорывом на пути к подлинному миру на Ближнем Востоке», пишет ТАСС.
Страна Советов on-line03:00
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Глава МИД Австрии заявил о нежелании «отталкивать» Белоруссию к России

Евросоюз не заинтересован в сближении Белоруссии и России и хотел бы, чтобы Минск развивался по европейскому стандарту ценностей, отметил глава МИД Австрии Александер Шалленберг после встречи в Вене с госсекретарём США Майком Помпео.
RT на русском10:20