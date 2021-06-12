Рейтинг впервые возглавил глава Чечни Рамзан Кадыров. Его официальные доходы выросли с 148 млн руб. в 2019 году до 381,2 млн руб. в 2020-м. Благодаря своему росту доходов он также второй год подряд возглавляет рейтинг самых разбогатевших губернаторов.

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С чего всё началось Вверх кармашками—2021 Совокупный доход руководителей регионов за 2020 год увеличился на 100 млн руб. и составил 1,2 млрд руб. Первая десятка рейтинга самых зарабатывающих нарастила доход в 1,2 раза — до 760 млн руб. Коммерсантъ вчера в 10:08