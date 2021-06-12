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Доход глав российских регионов за 2020 год вырос на 100 млн рублей

Рейтинг впервые возглавил глава Чечни Рамзан Кадыров. Его официальные доходы выросли с 148 млн руб. в 2019 году до 381,2 млн руб. в 2020-м.В источнике

С чего всё началось

Доход глав российских регионов за 2020 год вырос на 100 млн рублей

Рейтинг впервые возглавил глава Чечни Рамзан Кадыров. Его официальные доходы выросли с 148 млн руб. в 2019 году до 381,2 млн руб. в 2020-м. Благодаря своему росту доходов он также второй год подряд возглавляет рейтинг самых разбогатевших губернаторов.
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