Рейтинг впервые возглавил глава Чечни Рамзан Кадыров. Его официальные доходы выросли с 148 млн руб. в 2019 году до 381,2 млн руб. в 2020-м.

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С чего всё началось Доход глав российских регионов за 2020 год вырос на 100 млн рублей Рейтинг впервые возглавил глава Чечни Рамзан Кадыров. Его официальные доходы выросли с 148 млн руб. в 2019 году до 381,2 млн руб. в 2020-м. Благодаря своему росту доходов он также второй год подряд возглавляет рейтинг самых разбогатевших губернаторов. Коммерсантъ вчера в 10:47