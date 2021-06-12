Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

Доход глав российских регионов за 2020 год вырос на 100 млн рублей

Рейтинг впервые возглавил глава Чечни Рамзан Кадыров. Его официальные доходы выросли с 148 млн руб. в 2019 году до 381,2 млн руб. в 2020-м.В источнике

С чего всё началось

Доход глав российских регионов за 2020 год вырос на 100 млн рублей

Рейтинг впервые возглавил глава Чечни Рамзан Кадыров. Его официальные доходы выросли с 148 млн руб. в 2019 году до 381,2 млн руб. в 2020-м. Благодаря своему росту доходов он также второй год подряд возглавляет рейтинг самых разбогатевших губернаторов.
Коммерсантъ10:47

Подробнее о событии

Главы регионов России за 2020 год заработали на 100 млн рублей больше

ИА Красная Весна13:24

Главы регионов России нарастили доходы по итогам 2020 года

Экономика сегодня12:20

Доход глав российских регионов за 2020 год увеличился на 100 млн рублей

Ореанда-Новости10:59

Доход руководителей регионов России за 2020 год вырос на 100 млн рублей

ФАН11:51

В топ-10 самых зарабатывающих губернаторов вошел врио главы Тувы

Коммерсантъ11:35
Интересное

Финляндия победила Данию на Евро-2020

Игра была прервана в концовке первого периода из-за проблем со здоровьем полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена: 29-летний хавбек потерял сознание, врачи клуба и медицинская бригада стадиона оказали футболисту неотложную помощь, после чего унесли его с поля на носилках и направили в госпиталь на машине скорой помощи.
RT на русском15:30

Строительство жилья в России за 10 месяцев увеличилось в 1,6 раза

С августа 2020 г. по май 2021 г. на территории России было начато строительство жилых многоквартирных домов общей проектной площадью 30,9 млн кв. м, следует из отчета аналитического центра компании «Дом.РФ».
Ведомости9 июня в 17:36

Заслуженный артист России Сергей Урываев умер на 74-м году жизни

Заслуженный артист России, пианист и профессор Санкт-Петербургской консерватории Сергей Урываев умер на 74-м году жизни, сообщается на странице музыкального училища имени Н. А. Римского-Корсакова во "ВКонтакте".
РИА Новости13:04

Мэра Кисловодска прооперировали после падения с электросамоката

Глава города Кисловодска Александр Курбатов, госпитализированный в субботу в тяжелом состоянии после падения с электросамоката, был прооперирован, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.
ТАСС14:11

Эксперименты показали, что соединения из омега-3 блокируют SARS-CoV-2

Элованоиды снижали способности спайкового белка SARS-CoV-2 связываться с рецепторами здоровых клеток и проникать в них, а также запускали выработку защитных противовоспалительных белков, которые останавливали повреждения в клетках.
Хайтек+вчера в 07:29