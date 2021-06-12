Финляндия победила Данию на Евро-2020

Игра была прервана в концовке первого периода из-за проблем со здоровьем полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена: 29-летний хавбек потерял сознание, врачи клуба и медицинская бригада стадиона оказали футболисту неотложную помощь, после чего унесли его с поля на носилках и направили в госпиталь на машине скорой помощи.