Доход глав российских регионов за 2020 год вырос на 100 млн рублей
Рейтинг впервые возглавил глава Чечни Рамзан Кадыров. Его официальные доходы выросли с 148 млн руб. в 2019 году до 381,2 млн руб. в 2020-м. Благодаря своему росту доходов он также второй год подряд возглавляет рейтинг самых разбогатевших губернаторов.В источнике
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Вверх кармашками—2021
Совокупный доход руководителей регионов за 2020 год увеличился на 100 млн руб. и составил 1,2 млрд руб. Первая десятка рейтинга самых зарабатывающих нарастила доход в 1,2 раза — до 760 млн руб.
Коммерсантъвчера в 10:08
Доход глав российских регионов за 2020 год увеличился на 100 млн рублей
Центральная Служба Новостей05:05