Экономика
ТАССДоход российских компаний от экспорта СПГ за семь месяцев вырос на 75%
Компании Sakhalin Energy и "Ямал СПГ" в январе - июле 2019 года увеличили доходы от экспорта сжиженного природного газа (СПГ) на 75% по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года. - до $4,961 млрд.
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Автоматически обработано 6990 источников, обновлено в 05:42, Вашингтон
Политика
Китай обвинил США в пренебрежении международным правом
Как заявила на брифинге 10 сентября официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, эта ситуация свидетельствует о том, что США игнорируют международное право и основные нормы международных отношений и в очередной раз злоупотребляют юридическими средствами.
REGNUM 05:26
Футбол
Рамос: «Для Погба дверь в „Реал“ всегда открыта»
Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос заявил, что в клубе будут рады видеть хавбека сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
Евро-футбол.ру 03:27
Политика
Оценен возможный ущерб от работы эвакуированного из России шпиона США
В России оценили возможный ущерб от предполагаемого шпионажа в пользу США высокопоставленного сотрудника аппарата правительства России Олега Смоленкова.
Lenta.ru вчера в 23:37
Гаджеты
За считанные часы до анонса новых iPhone стало известно об отмене ряда ожидаемых функций
Аналитик считает, что новые iPhone не получат двустороннюю беспроводную зарядку, так как эффективность зарядки не соответствует высоким требованиям Apple.
iXBT.com 03:50
Политика
Песков заявил, что Олег Смоленков работал в администрации Кремля
Олег Смоленков, которого в СМИ называют американским шпионом, работал в администрации Кремля, однако несколько лет назад был уволен.
RT на русском 05:32
Происшествия
В Кузбассе четверо первоклассников получили ожоги в школьной столовой
Российская газета 02:41
Общество
Шведский ученый высказался за употребление человечины в пищу
Профессор Стокгольмской школы экономики Магнус Содерлунд высказался в пользу рациона из человеческой плоти, пишет New York Post со ссылкой на выступление ученого на научном симпозиуме Gastro в шведской столице.
РИА Новости вчера в 20:03
Здоровье
Минздрав настаивает на приравнивании вейпов и кальянов к сигаретам
На вейпы, электронные сигареты и кальяны в России все-таки могут распространить антитабачные ограничения.
Российская газета 02:35
Игры
EA проведёт закрытое тестирование облачного гейминга
Компания Electronic Arts объявила о проведение закрытого тестирования сервиса облачного гейминга Project Atlas.
News.ru 05:35
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии
Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.
BFM.ru 03:30
Политика
Лавров и Шойгу отреагировали на слова главы Пентагона
Глава Минобороны России Сергей Шойгу и Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировали слова главы американского Пентагона Марка Эспера о том, что Россия должна вести себя как "нормальная страна".
Газета.Ru 01:57
Гаджеты
16-ядерный CPU Ryzen 9 3950X можно будет купить с 30 сентября, но цены могут быть завышены
Монструозный 16-ядерный процессор Ryzen 9 3950X, который стирает грань между обычными потребительскими CPU и решениями класса HEDT, был представлен ещё в июне.
iXBT.com 04:40
Политика
В Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют перевыборов мэра
В Улан-Удэ на площади Советов после выборов мэра начался стихийный митинг, сообщает «Иркутск сегодня».
Коммерсантъ вчера в 15:36
Политика
Рада приняла законопроект об импичменте президента
Верховная рада Украины в первом чтении приняла законопроект об импичменте главы государства.
Газета.Ru 04:21
Происшествия
В Геленджике загорелся центральный рынок
Обновлено в 10:48 Торговые палатки загорелись на площади порядка 300 квадратных метров на центральном рынке в Геленджике Краснодарского края, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
BFM.ru 03:45
Политика
Надежда Савченко стала официально безработной
Вести.Ru вчера в 16:01
Экономика
Минимальную цену на сигареты предложили установить в России
Депутаты Госдумы выступили за введение минимальной цены на табак в России.
Газета.Ru вчера в 04:19
Армия и оружие
Минобороны назвало фейком сообщения об ударах России по Идлибу
Минобороны России опровергло сообщения Reuters о том, что российские боевые самолёты нанесли удар по зоне деэскалации «Идлиб», нарушив тем самым перемирие.
RT на русском 05:27
Политика
Жена и дочь Виктора Бута прибыли в США
Семья отбывающего срок в тюрьме Виктора Бута прилетела в Нью-Йорк, чтобы впервые в 2012 года встретиться с ним.
News.ru 03:00
Шоу-бизнес
Заворотнюк сделала пост в соцсетях после слухов о раке мозга
Напомним, в последнее время СМИ и поклонники актрисы обсуждают слухи о болезни Заворотнюк: якобы после рождения ребёнка у неё обнаружена злокачественная опухоль.
Московский Комсомолец 01:58
Общество
Мэрия примерила храм святой Екатерины на три площадки
Мэрия Екатеринбурга показала, как может выглядеть храм святой Екатерины на трех площадках, которые планируют включить в городской опрос.
Екатеринбург-ТВ 02:39
Шоу-бизнес
У Ким Кардашьян диагностировали неизлечимое заболевание
Ким Кардашьян в последнее время стала испытывать подозрительные симптомы, явно указывающие на серьёзную болезнь.
Discover24 03:47
Политика
Трамп рассказал о способности нанести поражение талибам
RT на русском вчера в 18:02
Общество
Джек Ма покинул пост главы Alibaba
Газета.Ru 04:14
Финансы
Чистый российский госдолг стал отрицательным
Чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения первых санкций за присоединение Крыма и падения цен на нефть в 2014 году, пишет РБК со ссылкой на данные Минфина и ЦБ.
РИА Новости вчера в 23:54