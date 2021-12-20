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Доходность 10-летних облигаций Турции достигла рекордного уровня

В пятницу курс турецкой лиры упал на 9%, до очередного антирекорда в 17,14 лиры за доллар.
РИА Новости
По состоянию на 18.40 мск турецкая валюта подешевела до 18,02 лиры за доллар с уровня предыдущего закрытия в 16,41 лиры за доллар.
ПРАЙМ
За снижение активно выступает Эрдоган, считая процентные ставки "бедой народа".
ТАСС
На фоне обвала национальной валюты оппозиция Турции поставила вопрос о необходимости досрочных выборов президента страны и парламента, заявляя, что нынешние власти не способно справиться со сложностями в экономике.
НТВ

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