На фоне обвала национальной валюты оппозиция Турции поставила вопрос о необходимости досрочных выборов президента страны и парламента, заявляя, что нынешние власти не способно справиться со сложностями в экономике.
В МИД РФ в понедельник сообщили, что главе немецкой дипломатической миссии в Москве был заявлен решительный протест в связи с недружественным решением ФРГ об объявлении "persona non grata" двух дипломатических сотрудников посольства России в Германии, и что Россия высылает двух германских дипломатов в ответ на аналогичный шаг Берлина.