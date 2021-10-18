Средняя доходность от сдачи квартиры в аренду в России уменьшилась за последний год с 6% до 5,5% годовых, а срок окупаемости вырос с 16,6 года до 18 лет, отмечает портал "Мир квартир".

Телеканал Санкт-Петербург Телеканал Санкт-Петербург Росбалт Общественная служба новостей Российская газета Nord-News DP.RU БН.ру Новые Известия