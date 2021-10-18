Smotrim.ruДоходность от сдачи квартир в аренду снизилась до 5,5%Средняя доходность от сдачи квартиры в аренду в России уменьшилась за последний год с 6% до 5,5% годовых, а срок окупаемости вырос с 16,6 года до 18 лет, отмечает портал "Мир квартир".В источникеТелеканал Санкт-ПетербургТелеканал Санкт-ПетербургРосбалтОбщественная служба новостейРоссийская газетаNord-NewsDP.RUБН.руНовые ИзвестияПодробнее о событииИсследование: доходность от сдачи квартир в России за год снизилась до 5,5%ТАССвчера в 09:30«Мир квартир»: быстрее всего купленное для сдачи вторичное жилье окупится в АстраханиLenta.ruвчера в 07:07Квартира в Петербурге окупается при сдаче в аренду в среднем за 23 годаDP.RUвчера в 05:04Названы города, где доходнее всего сдача жилья в арендуРоссийская газетавчера в 06:34Годовой доход от сдачи квартир в аренду оценили в 5,5%Новые Известиявчера в 05:08При сдаче в аренду квартира в Петербурге окупается за 23 годаМосковский Комсомолецвчера в 06:39Квартира в России приносит 5,5% доходности своему владельцуИнтерфаксвчера в 04:41Показать ещёПоделиться