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Доходность от сдачи квартир в аренду снизилась до 5,5%

Средняя доходность от сдачи квартиры в аренду в России уменьшилась за последний год с 6% до 5,5% годовых, а срок окупаемости вырос с 16,6 года до 18 лет, отмечает портал "Мир квартир".В источнике

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Исследование: доходность от сдачи квартир в России за год снизилась до 5,5%
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