Финансы
ТАССДоходность по рублевым вкладам в 2020 году может опуститься ниже 5%
Интерес людей с накоплениями в районе 1-2 млн руб. будет смещаться от простых банковских вкладов в сторону инвестиционных продуктов, отметил глава банка.
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Шоу-бизнес
Екатерина Климова впервые рассказала о разводе с Гелой Месхи
Шоу-бизнес
Воробей предупредила Борщеву об угрозе поджога офиса Comedy Woman
Кино
Фильм «Одесский пароход». Все готово к премьере!
Фильм «Одесский пароход» - первая премьера нового года на телеканале «Россия 1». Режиссер картины Сергей Урсуляк впервые обратился к жанру комедии и снял киноальманах по миниатюрам Михаила Жванецкого.
Общество
Истребитель Су-57 разбился в Хабаровском крае
Истребитель пятого поколения (Т-50) Су-57 потерпел крушение в Хабаровском крае, пилот катапультировался. Об этом 24 декабря сообщает РЕН ТВ.
Происшествия
Школьник с молотком напал на учительницу в Екатеринбурге
В Екатеринбурге девятиклассник набросился с молотком на учительницу русского языка, подкараулив ее по пути в школу.
Политика
Украина возбудила уголовное дело из-за российского поезда в Крым
Украинская "прокуратура Автономной республики Крым", входящая в состав Генеральной прокуратуры Украины, открыла уголовное дело в связи с проходом первого пассажирского поезда через Крымский мост.
Футбол
Тимо Вернер может присоединиться к «Челси» в январе
Как сообщает британское издание «Daily Express», нападающий сборной Германии и «РБ Лейпциг» в скором времени может пополнить ряды английского «Челси».
Экономика
Набиуллина рассказала о переговорах по продаже доли ЦБ в Сбербанке
Как сообщал телеканал RT 24 декабря, вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что правительство обсуждает выход ЦБ из капитала Сбербанка.
Политика
Кремль ответил на слова Лукашенко о Путине и Медведеве
В Кремле не согласны со словами президента Белоруссии Александра Лукашенко о разных подходах к процессам интеграции у российского президента Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Экономика
Козак считает хорошим исходом выплату «Газпромом» Украине $2,9 млрд
Вице-премьер Дмитрий Козак прокомментировал решение о выплате "Газпромом" компенсации "Нафтогазу". Об этом сообщает телеканал "Россия 24".
Космос
Названы самые крупные прорывы в мире науки и техники за 2019 год
Названы самые крупные прорывы в мире науки и техники за 2019 год.
Политика
Россия нашла суда для помощи «Северному потоку-2»
Занимавшаяся строительством «Северного потока-2» швейцарская компания Allseas вывела свои суда из зоны работ после того, как США ввели санкции в отношении газопровода.
Политика
Москва и Минск отложили решение о наднациональных органах
Подписание 31-й «дорожной карты» по интеграции отложено на следующий этап обсуждения, рассказали РБК два источника, знакомые с ходом переговоров.
Хоккей
Овечкин посетил рождественский ужин Трампа
Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин с женой Анастасией Шубской побывали на рождественском ужине президента США Дональда Трампа.
Политика
Медведев пожелал Путину «немножко отдохнуть»
Глава правительства поблагодарил Путина за внимание к работе кабмина и решения, которые оперативно принимаются президентом «в необходимых случаях», а также пожелал главе государства «хорошего Нового года».
Происшествия
Суд оштрафовал участника акции 27 июля Раджабова
Транспорт
В Москве открыли мост через Кожуховский затон
Открыто движение по новому мосту через Кожуховский затон в Москве, он связывает Нагатинскую пойму с Печатниками и Южнопортовым районом, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.
Общество
В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Политика
Кедми прокомментировал слова Путина об антисемитской Польше
Кедми предположил, что затем по уровню антисемитизма поляков могли обогнать украинские и прибалтийские нацисты, однако перед началом Второй мировой войны негативное отношение к евреям в Польше было совершенно нормальным явлением.
Происшествия
В Новгороде подростка убили после отказа полиции его искать
Как установил СК, в декабре 2018 года мать 17-летнего подростка пришла в полицию и сообщила, что ее сына похитили с целью выкупа.
Политика
Памфилова поручила повторно проверить работу избиркомов Петербурга
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова поручила провести повторную проверку работы избиркомов Санкт-Петербурга на муниципальных выборах 8 сентября в срок до 1 марта 2020 года.
Финансы
Рубль в начале торгов растёт к доллару и евро
Курс доллара упал на 8 копеек — до 61,89 рубля. Курс евро снизился на 10 копеек и составил 68,53 рубля.
Политика
МИД России исключил введение санкций против части американцев
Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью «Интерфаксу», говоря об ответных мерах на санкции США в отношении газопровода «Северный поток-2», заявил, что Москва не намерена вводить ограничения против американского бизнеса, работающего на территории России.
Политика
Джулиани назвал послов США на Украине ставленниками Сороса
Американский финансист и миллиардер Джордж Сорос стоял за назначением четырех послов США на Украине, включая Мари Йованович.
Происшествия
В Ленобласти семеро детей отравились конфетами
В деревне Гарболово Всеволожского района Ленинградской области сотрудники регионального Следственного комитета выясняют обстоятельства, при которых семеро школьников отравились конфетами.
Футбол
Суперкомпьютер определил лучшего футболиста между Месси и Роналду
Специалисты SciSports и профессора университета KU Leuven с помощью суперкомпьютера и специального вычислительного алгоритма определили, какой игрок лучше — аргентинский форвард испанской «Барселоны» Лионель Месси или португальский нападающий итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду.