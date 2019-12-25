Финансы

ТАССТАССДоходность по рублевым вкладам в 2020 году может опуститься ниже 5%

Интерес людей с накоплениями в районе 1-2 млн руб. будет смещаться от простых банковских вкладов в сторону инвестиционных продуктов, отметил глава банка.
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Доходность по рублевым вкладам в 2020 году может опуститься ниже 5%

ТАСС06:22

Задорнов спрогнозировал снижение доходности по вкладам в рублях ниже 5%

РБК07:51
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Михаил Задорнов
Писатель
Советский и российский писатель-сатирик, драматург, юморист, актёр, также известен как автор гипотез в области этимологии русских слов и истории славянства, которые резко критикуются научным сообществом. Член Союза писателей России. Автор более чем десяти книг; среди сочинений Задорнова - лирические и сатирические рассказы, юморески, очерки, путевые заметки и пьесы. Сын писателя Николая Задорнова.
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