Финансы
ТАССДоходность по рублевым вкладам в 2020 году может опуститься ниже 5%
Интерес людей с накоплениями в районе 1-2 млн руб. будет смещаться от простых банковских вкладов в сторону инвестиционных продуктов, отметил глава банка.
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Общество
В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Политика
Путин усомнился в ощущении перемен к лучшему у большинства россиян
Президент России Владимир Путин не уверен в том, что большинство россиян ощущают перемены к лучшему в результате реализации национальных проектов.
Транспорт
Видео проезда первого поезда по Крымскому мосту опубликовано в сети
Движение состава из Москвы займет 33 часа. В общей сложности по мосту будут курсировать пять поездов.
Армия и оружие
Китай испытывает ракету, способную поразить любую цель в США
Подводная лодка ВМФ Народно-освободительной армии КНР запустила баллистическую ракету, которая способна поразить цели в любом месте на территории США.
Общество
Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.
Происшествия
Второй за день вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку
По данным пресс-службы, вертолет Ми-8 (Комиавиатранс), следовавший по маршруту "Усинск - Северная Хаяха" совершил вынужденную посадку в 1,5 км от буровой Северная Хаяха.
Происшествия
Подростка забили гантелей и битой после отказа полиции искать его
Выяснилось, что двое мужчин похитили его и потребовали выкуп, а потом забили до смерти битой и гантелей.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк останется в клинике на Новый год
После интенсивного лечения звезду «Моей прекрасной няни» перевели в реабилитационный центр, где ей и придется встретить Новый год.
Автоспорт
Супруга Шумахера обратилась к болельщикам
Коринна Шумахер, супруга семикратного чемпиона мира «Формулы-1» Михаэля Шумахера, обратилась к болельщикам накануне шестилетней годовщины с момента несчастного случая с участием автогонщика, который получил черепно-мозговую травму и больше не появлялся на публике.
Экономика
Кабмин обсуждает выход Банка России из капитала Сбербанка
В правительстве обсуждается выход Банка России из капитала Сбербанка.
Армия и оружие
Эрдоган сообщил о 2 тысячах бойцов ЧВК «Вагнер» в Ливии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду заявил, что в Ливии действуют 2 тысячи бойцов частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", сообщает агентство "Анадолу".
Космос
Под Красноярском разрабатывают ракету легкого класса «Сибирь»
Под Красноярском разработчики сделали ещё один шаг к тому, чтобы отправить в космос новейшую ракету лёгкого класса "Сибирь", передает ОТР.
Футбол
«Реал» хочет летом досрочно вернуть Эдегора из аренды
В «Реале» хотят постепенно наигрывать Мартина в основном составе.
Фигурное катание
Загитова показала выученную для ледового шоу поддержку
Гаджеты
В мире продано уже более 30 млн одноплатных компьютеров Raspberry Pi
В мире продано уже более 30 млн экземпляров Raspberry Pi. Об этом 23 декабря сообщил журнал PC Gamer.
Политика
Владимир Путин обвинил Европарламент в попытках извратить историю
Европарламент принял резолюцию, которая фактически ставит на одну доску и гитлеровскую Германию, и Советский Союз, намекая или впрямую говоря о том, что СССР несет ответственность за начало Второй мировой войны.
Происшествия
Военнослужащий погиб во время учений в Мурманской области
Военнослужащий-контрактник погиб во время учений в Кандалакшском районе Мурманской области.
Политика
Володин рассказал о важности точечных изменений в Конституции
«Ощущение у всех есть, что нам необходимо совершенствовать те направления, пускай точечно, но однозначно принесут пользу нашим гражданам» — резюмировал Володин, рассказав, что депутаты уже затрагивали эту тему с экспертами и фракциями Госдумы.
Общество
Навальный: В военной части не понимают, что делать с Шаведдиновым
Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный рассказал об условиях пребывания своего сподвижника Руслана Шаведдинова, которого накануне, 24 декабря, принудительно доставили на остров Новая Земля отбывать срочную службу.
Спорт
Разработчики Beyond Skyrim: Morrowind показали новые живописные пейзажи
Разработчики мода Beyond Skyrim для The Elder Scrolls V выпустили свежий ролик, который демонстрирует обновлённые локации Морровинда.
Политика
МИД Польши отреагирует на слова Путина о политике республики в 1930-х
МИД Польши после рождественских праздников изучит слова президента России Владимира Путина о политике республики в 1930-х годах и роли занимавшего тогда пост посла в Германии Юзефа Липского, заявил РИА Новости представитель польского внешнеполитического ведомства.
Общество
Голикова сообщила о естественном приросте населения в 18 регионах
Естественный прирост населения фиксируется только в 18 регионах России, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Музыка
Певица Луна выпустила клип с множеством полуголых лесных нимф
В клипе множество полуголых лесных нимф танцуют среди деревьев, облизывают листья и лежат на траве, облепленные улитками.
Политика
В Госдуме оценили идею переговоров с Грузией в «нормандском формате»
Идея переговоров по российско-грузинским отношениям в "нормандском формате" выглядит своеобразной, так как проблемы между Россией и Грузией касаются, в первую очередь, этих двух стран, а в российско-украинских отношениях "совершенно особая ситуация", считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
Гаджеты
В продажу поступили «умные» часы Xiaomi Youpin стоимостью 17 долларов
В продажу на рынок КНР поступили «умные» часы Xiaomi Youpin стоимостью 17 долларов, что дешевле даже фирменного фитнес-браслета китайской марки.
Космос
NASA использует воздушные шары для изучения Венеры
Футбол
Посол Украины в Испании выразил поддержку Зозуле
Посол Украины в Испании Анатолий Щерба выразил поддержку нападающему "Альбасете" Роману Зозуле, подвергнутого оскорблениями на почве нацизма в матче 20-го тура Секунды против "Райо Вальекано".
Общество
Суд отправил под домашний арест бывшего замминистра связи Солдатова
Тверской районный суд Москвы отправил под домашний арест бывшего заместителя министра связи Алексея Солдатова, сообщила «Медуза» со ссылкой на два источника.