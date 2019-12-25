Финансы
ТАССДоходность по рублевым вкладам в 2020 году может опуститься ниже 5%
Говоря о валютных вкладах, Задорнов отметил, что сейчас ставки по вкладам в евро имеют практически нулевую доходность.
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Политика
Путин уволил пять генералов МВД, СК и МЧС
Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей несколько руководителей МВД, СК, ФСИН и МЧС.
Происшествия
Няня, похитившая и убившая ребенка, признана невменяемой
Виктория Айметдинова, обвиняемая в похищении и убийстве ребенка, является невменяемой.
Происшествия
Хакеры, взломавшие базу РЖД, получили от 10 до 13 лет колонии
Басманный суд Москвы в среду приговорил к срокам от 10 до 13 лет колонии трех хакеров, взломавших базы РЖД и авиакомпании S7 для махинаций с фиктивным возвратом билетов, сообщили РИА Новости в суде.
Общество
В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Космос
200 изделий для космической отрасли выпущены в калужском Обнинске
Происшествия
При обысках у генерала ФТС Кизлыка нашли золотые слитки
Как ранее сообщало ИА REGNUM, фигурант уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями Кизлык арестован судом до 22 февраля будущего года.
Общество
Федеральных чиновников пересадят со служебных авто на такси
Некоторые федеральные чиновники могут лишиться служебных автомобилей. Вместо этого они пересядут на такси.
Фигурное катание
Алина Загитова двое суток не спит и не ест
По словам экс-фигуристки Татьяны Навки, Загитова не ест и не спит на протяжении двух суток, а сама бывшая спортсменка уже трое суток.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Ивана Краско объявила о беременности
Шоу-бизнес
Галкин рассказал о выборе суррогатной матери для их детей с Пугачевой
Шоумен Максим Галкин впервые рассказал о том, как они с Аллой Пугачевой выбирали сурогатную мать. Первой разговор о детях завела Примадонна.
Общество
Первый поезд из Петербурга в Крым прибыл в Севастополь
Пассажирский поезд «Таврия» из Санкт-Петербурга, который первым проследовал по железнодорожной части Крымского моста, прибыл на вокзал Севастополя.
Политика
В МИД назвали возможные варианты ответа на санкции США
Москва может расширить список американцев, которым запрещен въезд в Россию, заявил в интервью "Интерфаксу" замглавы МИД России Сергей Рябков.
Общество
В Припяти впервые после чернобыльской аварии нарядили новогоднюю елку
В Припяти впервые за последние 33 года (а именно столько лет прошло после аварии на Чернобыльской АЭС) установили новогоднюю елку на площади возле бывшего дворца культуры «Энергетик».
Политика
Эрдоган сообщил о 2 тысячах бойцов ЧВК «Вагнер» в Ливии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду заявил, что в Ливии действуют 2 тысячи бойцов частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", сообщает агентство "Анадолу".
Единоборства
Квинтон Джексон набрал 11 килограммов мышц перед боем с Емельяненко
Американец Квинтон Джексон набрал 11 килограммов мышц для поединка с россиянином Федором Емельяненко, который состоится в Японии 29 декабря.
Экономика
Сбербанк передал «золотую акцию» в «Яндекс»
Сбербанк передал "Яндексу" "золотую акцию" компании, сообщили ТАСС в пресс-службе банка.
Общество
Гуцериев прибыл на встречу с Путиным на фоне сообщений об обысках
Бизнесмен Михаил Гуцериев прибыл в Кремль для участия во встрече президента России с представителями крупного бизнеса, передает корреспондент РБК.
Политика
В России умер генерал армии Махмут Гареев
В России на 97-м году жизни умер генерал армии и выдающийся военачальник Махмут Гареев.
Шоу-бизнес
У Леры Кудрявцевой лопнул имплант в груди
С актрисой и телеведущей Лерой Кудрявцевой случилось несчастье. Она попала в больницу, пришлось удалить импланты из груди.
Футбол
Роналду сменил имидж и прическу
Экономика
Правительство одобрило план приватизации на 2020-2022 годы
Правительство на итоговом заседании одобрило план приватизации на 2020-2022 годы, сообщили в пресс-службе кабмина.
Энергетика
Экспорт нефти из РФ в Китай вырос до рекордного уровня в ноябре
Китай в ноябре увеличил закупки нефти из РФ до рекордных 7,64 миллиона тонн, что почти на 9,6% выше уровня октября в 6,97 миллиона тонн, пишет агентство Блумберг со ссылкой на данные китайской таможни.
Здоровье
Голикова назвала тревожной ситуацию с дефицитом кадров в медицине
В России сохраняется дефицит кадров в медицине, в 2019 году работать пришли больше 9000 медиков, в том числе 5000 врачей, но столько же из системы ушло - по возрасту, личным мотивам и другим причинам, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Космос
Релиз данных LAMOST помог сделать обзор 30000 карликов спектрального класса М
В целом исследователи смогли охарактеризовать эффективные температуры, радиусы, массы и светимости для 29 678 карликов спектрального класса М. Радиусы звезд лежат в интервале между 0,14 и 0,66 радиуса Солнца, а массы – в диапазоне от 0,1 до 0,71 массы нашего светила.
Политика
Путин усомнился в ощущении перемен к лучшему у большинства россиян
Президент России Владимир Путин не уверен в том, что большинство россиян ощущают перемены к лучшему в результате реализации национальных проектов.
Технологии
В «Билайне» рассказали об использовании москвичами смартфонов во время пробок
Во время пробок жители Москвы чаще всего используют смартфоны для просмотра социальных сетей (54,5%), видео на YouTube и Rutube (35,5%) и общения в мессенджерах (9%).