Говоря о валютных вкладах, Задорнов отметил, что сейчас ставки по вкладам в евро имеют практически нулевую доходность.

Доходность по рублевым вкладам в 2020 году может опуститься ниже 5%

Происшествия Хакеры, взломавшие базу РЖД, получили от 10 до 13 лет колонии Басманный суд Москвы в среду приговорил к срокам от 10 до 13 лет колонии трех хакеров, взломавших базы РЖД и авиакомпании S7 для махинаций с фиктивным возвратом билетов, сообщили РИА Новости в суде.

Общество В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал» Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.

Происшествия При обысках у генерала ФТС Кизлыка нашли золотые слитки Как ранее сообщало ИА REGNUM, фигурант уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями Кизлык арестован судом до 22 февраля будущего года.

Общество В Припяти впервые после чернобыльской аварии нарядили новогоднюю елку В Припяти впервые за последние 33 года (а именно столько лет прошло после аварии на Чернобыльской АЭС) установили новогоднюю елку на площади возле бывшего дворца культуры «Энергетик».

Энергетика Экспорт нефти из РФ в Китай вырос до рекордного уровня в ноябре Китай в ноябре увеличил закупки нефти из РФ до рекордных 7,64 миллиона тонн, что почти на 9,6% выше уровня октября в 6,97 миллиона тонн, пишет агентство Блумберг со ссылкой на данные китайской таможни.

Здоровье Голикова назвала тревожной ситуацию с дефицитом кадров в медицине В России сохраняется дефицит кадров в медицине, в 2019 году работать пришли больше 9000 медиков, в том числе 5000 врачей, но столько же из системы ушло - по возрасту, личным мотивам и другим причинам, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Космос Релиз данных LAMOST помог сделать обзор 30000 карликов спектрального класса М В целом исследователи смогли охарактеризовать эффективные температуры, радиусы, массы и светимости для 29 678 карликов спектрального класса М. Радиусы звезд лежат в интервале между 0,14 и 0,66 радиуса Солнца, а массы – в диапазоне от 0,1 до 0,71 массы нашего светила.