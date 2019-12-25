Финансы

ТАССТАССДоходность по рублевым вкладам в 2020 году может опуститься ниже 5%

Говоря о валютных вкладах, Задорнов отметил, что сейчас ставки по вкладам в евро имеют практически нулевую доходность.
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Доходность по рублевым вкладам в 2020 году может снизится до минимума

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Доходность по рублевым вкладам в 2020 году может опуститься ниже 5%

ТАСС06:22

Задорнов спрогнозировал снижение доходности по вкладам в рублях ниже 5%

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Россиян предупредили о падении доходности по рублевым вкладам

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Глава «Открытия» ожидает снижения доходности вкладов в рублях до 5% и меньше

ПРАЙМ10:02
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РИА Новости 10:20
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При обысках у генерала ФТС Кизлыка нашли золотые слитки

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Алина Загитова двое суток не спит и не ест

По словам экс-фигуристки Татьяны Навки, Загитова не ест и не спит на протяжении двух суток, а сама бывшая спортсменка уже трое суток.
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Bimru.ru вчера в 11:01
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Галкин рассказал о выборе суррогатной матери для их детей с Пугачевой

Шоумен Максим Галкин впервые рассказал о том, как они с Аллой Пугачевой выбирали сурогатную мать. Первой разговор о детях завела Примадонна.
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Первый поезд из Петербурга в Крым прибыл в Севастополь

Пассажирский поезд «Таврия» из Санкт-Петербурга, который первым проследовал по железнодорожной части Крымского моста, прибыл на вокзал Севастополя.
RT на русском 01:39
Политика

В МИД назвали возможные варианты ответа на санкции США

Москва может расширить список американцев, которым запрещен въезд в Россию, заявил в интервью "Интерфаксу" замглавы МИД России Сергей Рябков.
Газета.Ru 09:45
Происшествия

В Мурманской области на учениях погиб военнослужащий

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В Припяти впервые после чернобыльской аварии нарядили новогоднюю елку

В Припяти впервые за последние 33 года (а именно столько лет прошло после аварии на Чернобыльской АЭС) установили новогоднюю елку на площади возле бывшего дворца культуры «Энергетик».
Инфо24 10:59
Политика

Эрдоган сообщил о 2 тысячах бойцов ЧВК «Вагнер» в Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду заявил, что в Ливии действуют 2 тысячи бойцов частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", сообщает агентство "Анадолу".
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Квинтон Джексон набрал 11 килограммов мышц перед боем с Емельяненко

Американец Квинтон Джексон набрал 11 килограммов мышц для поединка с россиянином Федором Емельяненко, который состоится в Японии 29 декабря.
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Сбербанк передал «золотую акцию» в «Яндекс»

Сбербанк передал "Яндексу" "золотую акцию" компании, сообщили ТАСС в пресс-службе банка.
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Гуцериев прибыл на встречу с Путиным на фоне сообщений об обысках

Бизнесмен Михаил Гуцериев прибыл в Кремль для участия во встрече президента России с представителями крупного бизнеса, передает корреспондент РБК.
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Политика

В России умер генерал армии Махмут Гареев

В России на 97-м году жизни умер генерал армии и выдающийся военачальник Махмут Гареев.
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У Леры Кудрявцевой лопнул имплант в груди

С актрисой и телеведущей Лерой Кудрявцевой случилось несчастье. Она попала в больницу, пришлось удалить импланты из груди.
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Роналду сменил имидж и прическу

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Правительство одобрило план приватизации на 2020-2022 годы

Правительство на итоговом заседании одобрило план приватизации на 2020-2022 годы, сообщили в пресс-службе кабмина.
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Школьник с молотком напал на учительницу в Екатеринбурге

Вести.Ru 05:24
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Экспорт нефти из РФ в Китай вырос до рекордного уровня в ноябре

Китай в ноябре увеличил закупки нефти из РФ до рекордных 7,64 миллиона тонн, что почти на 9,6% выше уровня октября в 6,97 миллиона тонн, пишет агентство Блумберг со ссылкой на данные китайской таможни.
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Голикова назвала тревожной ситуацию с дефицитом кадров в медицине

В России сохраняется дефицит кадров в медицине, в 2019 году работать пришли больше 9000 медиков, в том числе 5000 врачей, но столько же из системы ушло - по возрасту, личным мотивам и другим причинам, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
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В целом исследователи смогли охарактеризовать эффективные температуры, радиусы, массы и светимости для 29 678 карликов спектрального класса М. Радиусы звезд лежат в интервале между 0,14 и 0,66 радиуса Солнца, а массы – в диапазоне от 0,1 до 0,71 массы нашего светила.
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Путин усомнился в ощущении перемен к лучшему у большинства россиян

Президент России Владимир Путин не уверен в том, что большинство россиян ощущают перемены к лучшему в результате реализации национальных проектов.
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В «Билайне» рассказали об использовании москвичами смартфонов во время пробок

Во время пробок жители Москвы чаще всего используют смартфоны для просмотра социальных сетей (54,5%), видео на YouTube и Rutube (35,5%) и общения в мессенджерах (9%).
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Михаил Задорнов
Писатель
Советский и российский писатель-сатирик, драматург, юморист, актёр, также известен как автор гипотез в области этимологии русских слов и истории славянства, которые резко критикуются научным сообществом. Член Союза писателей России. Автор более чем десяти книг; среди сочинений Задорнова - лирические и сатирические рассказы, юморески, очерки, путевые заметки и пьесы. Сын писателя Николая Задорнова.
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