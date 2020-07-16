Финансы
Газета.RuДоходность по вкладам в России может упасть до 2-3% к концу года
Ставки по банковским вкладам могут упасть до 2-3% в этом году, если Банк России продолжит снижать ключевую ставку, рассказал "Газете.Ru" руководитель ИАЦ "Альпари" Александр Разуваев.
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В Центробанке рассказали о возможности дальнейшего снижения ключевой ставки
Парламентская газета16 июля в 07:49
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Определен срок испытания вакцины от коронавируса на детях
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Обнародовано видео с блокировкой военными РФ колонны США в Сирии
REGNUM вчера в 11:07
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Введение четырехдневной рабочей недели может повлечь за собой снижение доходов россиян.
Lenta.ru вчера в 15:34
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UfaTime.ru вчера в 16:18
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Экс-судья раскритиковал работу арбитров на матче «Локомотива» с ЦСКА
Бывший судья Игорь Федотов раскритиковал работу арбитров на матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Локомотива" с ЦСКА, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru вчера в 19:50
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В августе Google представят аналог AirDrop на Android
Ещё в начале июля Google начала распространять бета-версию технологии обмена данными Nearby Share для мобильных устройств.
The GEEK вчера в 10:58
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Охлобыстин извинился перед Наргиз за слова о ее алкоголизме
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Lenta.ru вчера в 23:24
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В США одобрили продажу Украине 16 катеров за миллиард гривен каждый
Несмотря на выраженную благодарность политика, стоит отметить, что по бюджету Украины такие дары ударят не слабо: цена судов составит шестьсот миллионов долларов, или же порядка шестнадцати миллиардов гривен.
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Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
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iReactor 17 июля в 05:24
Армия и оружие
Турция перебросит сирийских боевиков на поддержку Азербайджана
"Турция готовит переброску боевиков из так называемой Сирийской свободной армии в Азербайджан", - говорится в сообщении.
Газета.Ru вчера в 18:34
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru вчера в 10:29
Происшествия
Ушел из жизни управляющий директор ООО «ЭкоТек» Андрей Функ
18 июля трагически и скоропостижно оборвалась жизнь хорошего человека, Руководителя с большой буквы — управляющего директора ООО «ЭкоТек» Андрея Ивановича Функа.
ВашГород.ру вчера в 22:11
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«Урал» сыграет с «Химками» в полуфинале Кубка России по футболу
Нева Спорт вчера в 21:27
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Фадеев извинился перед подписчицей за клип с Валерией
ФАН вчера в 21:41
Общество
Генсек ООН обеспокоен сосредоточением богатств только у 26 человек
Генсек ООН заявил о растущем неравенстве на планете.
BFM.ru вчера в 14:52
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Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов
Expert.ru 17 июля в 10:09
Космос
Через Glamour к звездам. Как африканская бизнесвумен пытается стать первой женщиной на Луне
В настоящее время NASA проводит космическую программу «Артемида» по возвращению людей на Луну к 2024 году, в рамках которой высадку на единственный спутник Земли должны осуществить «первая женщина и еще один мужчина».
Forbes 16 июля в 08:30
Армия и оружие
WSJ узнала о слежке из США за сотовыми на военных объектах в России
Группа американских исследователей из Университета штата Миссисипи, работая в рамках спонсируемого Пентагоном проекта, в 2019 году отслеживала сигналы мобильных телефонов на российских военных объектах, в том числе в районе полигона в Неноксе.
РБК вчера в 16:22
Общество
Кинологи назвали самые популярные клички для собак в России
РБК вчера в 22:26
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В Удмуртии выявлено 35 новых случаев коронавируса
В Удмуртии выявлено еще 35 человек, заразившихся коронавирусом.
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Общество
В ПФР рассказали о ряде малоизвестных льгот для граждан России
Оказывается, существует целый ряд льгот как федерального, так и регионального уровня, о которых мало кому известно, пишет «Nation News».
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Гол Головина помог «Монако» победить в товарищеском матче
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Vprognoze.ru 17 июля в 16:18
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Почти все запасы воды на Земле могут носить органическое происхождение
Японские планетологи выяснили, что значительная часть или фактически все запасы воды на Земле могли возникнуть в результате разложения сложных органических молекул в первые эпохи существования планеты.
Независимая газета 17 июля в 14:20