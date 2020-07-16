Финансы
Газета.RuДоходность по вкладам в России может упасть до 2-3% к концу года
Ставки по банковским вкладам могут упасть до 2-3% в этом году, если Банк России продолжит снижать ключевую ставку, рассказал "Газете.Ru" руководитель ИАЦ "Альпари" Александр Разуваев.
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В Центробанке рассказали о возможности дальнейшего снижения ключевой ставки
Парламентская газета16 июля в 07:49
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Политика
Оппозиция ответила на слова Лукашенко о «конституции не под женщину»
Главный кандидат на пост президента Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова и жена Валерия Цепкало Вероника ответили на заявление президента Александра Лукашенко о «конституции страны не под женщину».
Lenta.ru 00:58
Общество
Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала
В Хабаровске прошли несанкционированные митинг и шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
RT на русском вчера в 04:49
Здоровье
В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России
Осенью в России ожидается обычный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом.
РБК вчера в 04:22
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения
РБК вчера в 18:46
Происшествия
Ушел из жизни управляющий директор ООО «ЭкоТек» Андрей Функ
18 июля трагически и скоропостижно оборвалась жизнь хорошего человека, Руководителя с большой буквы — управляющего директора ООО «ЭкоТек» Андрея Ивановича Функа.
ВашГород.ру вчера в 22:11
Происшествия
Два грузовика столкнулись на Нижегородской эстакаде в Москве
Два грузовика перевернулись после столкновения друг с другом на Нижегородской эстакаде в Москве.
ТАСС 01:33
Армия и оружие
Американский эсминец прошёл через территориальные воды Венесуэлы
News.ru 16 июля в 08:31
Общество
Определен срок испытания вакцины от коронавируса на детях
Испытания вакцины от коронавируса для детей могут начаться в течение полугода после завершения ее испытаний на взрослых.
Lenta.ru 01:23
Политика
Экс-депутат Рады заявил об «отказе» Украины от Крыма и Донбасса
Украина «отказалась» от Донбасса и претензий на Крым, заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире канала «Наш».
РБК вчера в 21:58
Происшествия
В Новосибирской области три женщины умерли от коронавируса за сутки
Жертвами коронавируса в Новосибирской области стали еще три человека. По данным оперштаба на 18 июля, умерли три женщины.
Atas.info вчера в 01:43
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 17 июля в 05:24
Космос
Crew Dragon покинет МКС 1 августа
Корабль SpaceX с двумя астронавтами Бобом Бенкеном и Дагом Хёрли вернётся на Землю после исторической миссии 2 августа.
Говорит Москва вчера в 04:29
Происшествия
Пассажиры маршрутки избили женщину в Днепре за оплату сразу двух мест
Всё началось после того, как одна из женщин оплатила два места, чтобы рядом с ней никто не сидел, сообщает портал "Информатор".
Life.ru 00:33
Футбол
Что нужно знать о полуфинале Кубка России «Зенит» — «Спартак»
Полуфинал Кубка России по футболу между «Зенитом» и «Спартаком» обещает стать одним из самых ожидаемых матчей летнего отрезка сезона.
RT на русском вчера в 13:01
Общество
Посол подтвердил сообщения о запрете на армянские товары в «Фуд Сити»
Тагонян Напомним, 17 июля в соцсетях появились сообщения о том, что с рынка "Фуд Сити" вывезли фуры с товарами из Армении.
REGNUM вчера в 15:14
Армия и оружие
Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина
РИА Новости 17 июля в 11:44
Футбол
Экс-судья раскритиковал работу арбитров на матче «Локомотива» с ЦСКА
Бывший судья Игорь Федотов раскритиковал работу арбитров на матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Локомотива" с ЦСКА, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru вчера в 19:50
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru вчера в 10:29
Общество
В ВОЗ зафиксировали рекордный прирост случаев коронавируса в мире
РИА Новости вчера в 15:20
Общество
Британия попросила Японию помочь построить сеть 5G
Правительство Великобритании обратилось за помощью к Японии, чтобы построить сети 5G без участия китайской компании Huawei Technologies.
Известия 00:34
Политика
Маргарита Симоньян раскритиковала армянскую власть
Обращение к армянской власти по поводу процессов, происходящих в стране, опубликовала известная российская журналистка, главный редактор телеканала Russia Today и информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян 18 июля в своем официальном Telegram-канале.
ИА Красная Весна вчера в 11:22
Политика
Американского военного обвинили в передаче секретных данных россиянину
РИА Новости вчера в 08:05
Футбол
ФК «Монако» уволил Морено с поста главного тренера и назначил Ковача
Монако, 18 июля 2020, 15:49 — REGNUM Футбольный клуб «Монако» уволил своего испанского главного тренера Роберта Морено с занимаемого им поста.
REGNUM вчера в 08:49
Происшествия
Под Волгоградом собачница набросилась на женщину из-за замечания
Полицейские задержали собачницу - 43-летнюю местную жительницу. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ – «Угроза убийством».
РИАЦ 01:10
Наука
Ученые рассказали о формировании нового океана
РИА Новости 01:44
Происшествия
На Урале горит заповедник «Денежкин камень»
Североуральск, Свердловская область, 19 июля 2020, 07:02 — REGNUM В Свердловской области загорелся заповедник «Денежкин камень».
REGNUM 00:02
Спорт
40 лет назад начались XXII летние Олимпийские игры
RT на русском 00:20