Финансы

Газета.RuГазета.RuДоходность по вкладам в России может упасть до 2-3% к концу года

Ставки по банковским вкладам могут упасть до 2-3% в этом году, если Банк России продолжит снижать ключевую ставку, рассказал "Газете.Ru" руководитель ИАЦ "Альпари" Александр Разуваев.
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Банковские вклады начнут приносить россиянам убытки

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Политика

Оппозиция ответила на слова Лукашенко о «конституции не под женщину»

Главный кандидат на пост президента Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова и жена Валерия Цепкало Вероника ответили на заявление президента Александра Лукашенко о «конституции страны не под женщину».
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Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала

В Хабаровске прошли несанкционированные митинг и шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
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В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России

Осенью в России ожидается обычный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом.
РБК вчера в 04:22
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Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения

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Ушел из жизни управляющий директор ООО «ЭкоТек» Андрей Функ

18 июля трагически и скоропостижно оборвалась жизнь хорошего человека, Руководителя с большой буквы — управляющего директора ООО «ЭкоТек» Андрея Ивановича Функа.
ВашГород.ру вчера в 22:11
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Происшествия

Два грузовика столкнулись на Нижегородской эстакаде в Москве

Два грузовика перевернулись после столкновения друг с другом на Нижегородской эстакаде в Москве.
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Армия и оружие

Американский эсминец прошёл через территориальные воды Венесуэлы

News.ru 16 июля в 08:31
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Общество

В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности

РБК вчера в 22:39
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Общество

Определен срок испытания вакцины от коронавируса на детях

Испытания вакцины от коронавируса для детей могут начаться в течение полугода после завершения ее испытаний на взрослых.
Lenta.ru 01:23
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Политика

Экс-депутат Рады заявил об «отказе» Украины от Крыма и Донбасса

Украина «отказалась» от Донбасса и претензий на Крым, заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире канала «Наш».
РБК вчера в 21:58
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Происшествия

В Новосибирской области три женщины умерли от коронавируса за сутки

Жертвами коронавируса в Новосибирской области стали еще три человека. По данным оперштаба на 18 июля, умерли три женщины.
Atas.info вчера в 01:43
Общество

Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе

В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
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Космос

Crew Dragon покинет МКС 1 августа

Корабль SpaceX с двумя астронавтами Бобом Бенкеном и Дагом Хёрли вернётся на Землю после исторической миссии 2 августа.
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Происшествия

Пассажиры маршрутки избили женщину в Днепре за оплату сразу двух мест

Всё началось после того, как одна из женщин оплатила два места, чтобы рядом с ней никто не сидел, сообщает портал "Информатор".
Life.ru 00:33
Футбол

Что нужно знать о полуфинале Кубка России «Зенит» — «Спартак»

Полуфинал Кубка России по футболу между «Зенитом» и «Спартаком» обещает стать одним из самых ожидаемых матчей летнего отрезка сезона.
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Общество

Посол подтвердил сообщения о запрете на армянские товары в «Фуд Сити»

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Армия и оружие

Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина

РИА Новости 17 июля в 11:44
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Футбол

Экс-судья раскритиковал работу арбитров на матче «Локомотива» с ЦСКА

Бывший судья Игорь Федотов раскритиковал работу арбитров на матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Локомотива" с ЦСКА, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru вчера в 19:50
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Футбол

Месси сегодня может установить исторический рекорд Ла Лиги

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Фигурное катание

Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве

18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru вчера в 10:29
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Общество

В ВОЗ зафиксировали рекордный прирост случаев коронавируса в мире

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Общество

Британия попросила Японию помочь построить сеть 5G

Правительство Великобритании обратилось за помощью к Японии, чтобы построить сети 5G без участия китайской компании Huawei Technologies.
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Политика

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Обращение к армянской власти по поводу процессов, происходящих в стране, опубликовала известная российская журналистка, главный редактор телеканала Russia Today и информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян 18 июля в своем официальном Telegram-канале.
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Политика

Американского военного обвинили в передаче секретных данных россиянину

РИА Новости вчера в 08:05
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Футбол

ФК «Монако» уволил Морено с поста главного тренера и назначил Ковача

Монако, 18 июля 2020, 15:49 — REGNUM Футбольный клуб «Монако» уволил своего испанского главного тренера Роберта Морено с занимаемого им поста.
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Под Волгоградом собачница набросилась на женщину из-за замечания

Полицейские задержали собачницу - 43-летнюю местную жительницу. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ – «Угроза убийством».
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На Урале горит заповедник «Денежкин камень»

Североуральск, Свердловская область, 19 июля 2020, 07:02 — REGNUM В Свердловской области загорелся заповедник «Денежкин камень».
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Адвокат сообщил об угрозах в адрес погибшего психиатра Амбарцумян

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40 лет назад начались XXII летние Олимпийские игры

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