Финансы

Газета.RuГазета.RuДоходность по вкладам в России может упасть до 2-3% к концу года

Ставки по банковским вкладам могут упасть до 2-3% в этом году, если Банк России продолжит снижать ключевую ставку, рассказал "Газете.Ru" руководитель ИАЦ "Альпари" Александр Разуваев.
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