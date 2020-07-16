Ставки по банковским вкладам могут упасть до 2-3% в этом году, если Банк России продолжит снижать ключевую ставку, рассказал "Газете.Ru" руководитель ИАЦ "Альпари" Александр Разуваев.

Доходность по вкладам в России может упасть до 2-3% к концу года

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