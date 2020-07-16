Финансы
Газета.RuДоходность по вкладам в России может упасть до 2-3% к концу года
Ставки по банковским вкладам могут упасть до 2-3% в этом году, если Банк России продолжит снижать ключевую ставку, рассказал "Газете.Ru" руководитель ИАЦ "Альпари" Александр Разуваев.
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Опасный мисселинг. Воронежцам рассказали, как не потерять банковские вклады
Вести Воронеж16 июля в 03:13
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Европейский союз может ввести санкции против США, чтобы сгладить негативный эффект от ограничений Вашингтонa по газопроводам «Северный потoк – 2» и «Турецкий потoк».
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Газета.Ru вчера в 10:29
Общество
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Место, занимаемое видеоиграми на жестких дисках, значительно увеличится после перехода на Unreal Engine 5, 17 июля заявил главный программист компании Kitatus and Friends Райан Шах в интервью изданию Wccftech.
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Умерла актриса из сериала «Убойная сила» Марина Макарова
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Минздрав РФ сообщил об опасности подъема заболеваемости коронавирусом
Опасность подъема заболеваемости COVID-19 в РФ сохраняется, все успехи нужно закрепить вакцинацией населения, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.
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