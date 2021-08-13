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Доходности ОФЗ в июле отразили решение по ключевой ставке

Опубликованный вчера отчет Банка России «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» содержит первые системные оценки реакции рынков на решение совета директоров ЦБ 23 июля поднять ключевую ставку на 1 процентный пункт.
Коммерсантъ
Разумеется, рекордные цифры кредита в июле на фоне медленного роста ставок можно объяснить и ажиотажным спросом из-за всплеска инфляции и ожидания роста ставок.
Коммерсантъ
Ситуация с кредитом, по оценке ЦБ, оставалась той же, что во втором квартале 2021 года.
Коммерсантъ
В сумме годовой прирост требований банковской системы к населению ускорился до 20,4% год к году, к организациям (финансовым и нефинансовым) замедлился до 10,3% — но в основном из-за сокращения внутренних кредитов в финсекторе.
Коммерсантъ

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Доходности ОФЗ в июле отразили решение по ключевой ставке
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