Опубликованный вчера отчет Банка России «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» содержит первые системные оценки реакции рынков на решение совета директоров ЦБ 23 июля поднять ключевую ставку на 1 процентный пункт.
В сумме годовой прирост требований банковской системы к населению ускорился до 20,4% год к году, к организациям (финансовым и нефинансовым) замедлился до 10,3% — но в основном из-за сокращения внутренних кредитов в финсекторе.
По данным пресс-службы Вооружённых сил ДНР, миномётным подразделениям 28-й бригады ВСУ поставлена задача ведения хаотичного неприцельного огня по позициям Народной милиции ДНР, а также окраинам населённого пункта Старомихайловка.