Энергетика

Ruposters.ruRuposters.ruДоходы «Газпрома» от экспорта газа обвалились

По итогам первого квартала доходы "Газпрома" от экспорта газа обвалились на 51,6% до $6,812 млрд по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС).
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Доходы «Газпрома» от экспорта газа за I квартал упали на 51,6%

Доходы "Газпрома" от экспорта газа в январе - марте 2020 года упали на 51,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до $6,81 млрд, говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
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