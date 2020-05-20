Доходы "Газпрома" от экспорта газа в январе - марте 2020 года упали на 51,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до $6,81 млрд, говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

с чего всё началось

В 2019 году "Газпром" поставил в дальнее зарубежье (включая Китай) 199,2 млрд куб. м газа, что на 1,3% ниже, чем за рекордный 2018 год. Экспорт в страны ближнего зарубежья в 2019 году вырос на 2,2% - до 37,7 млрд куб. м.

Доходы «Газпрома» от экспорта газа за I квартал упали на 51,6%

Общество Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм Медсестра инфекционного госпиталя Тульской областной клинической больницы пришла в палату к пациентам в купальнике, поверх которого она надела только прозрачный защитный костюм. 4,8K

Здоровье В Роспотребнадзоре рассказали о длительности течения коронавируса Заболевание коронавирусной инфекцией в легкой форме протекает около двух недель, в тяжелой - более четырех-пяти недель, сообщили сайту стопкоронавирус.рф в Роспотребнадзоре. 1

Общество В России впервые число выздоровевших превысило новые случаи COVID-19 В Москве и в целом по стране количество выздоровевших от коронавируса за сутки впервые превысило число новых зафиксированных случаев, следует из данных оперативного штаба. 383

Общество «Красному и Белому» дали сутки на устранение нарушений После проверок в магазинах сети "Красное и Белое" свердловское управление Роспотребнадзора установило торговым точкам максимально короткий срок для устранения нарушений – их должны ликвидировать в течение суток, рассказали "Уралинформбюро" в ведомстве.

Армия и оружие ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий. 321

Общество Суд ЕС отклонил иск Nord Stream 2 AG против Газовой директивы Европейский суд юстиции отклонил иски Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG о распространении норм Евросоюза на газопроводы из третьих стран, передаёт Интерфакс со ссылкой на судебное решение.

Кино «Оскар»-2021 могут перенести на неопределенный срок Вручение кинопремии "Оскар" в следующем году могут перенести, сообщает Variety со ссылкой на собственные источники.

Авто Hyundai Santa Fe получит новый стильный салон Центральные дефлекторы, судя по фотографии, уступят место тачскрину и переедут вверх, а сам дисплей, как на новом S-Class, плавно «перейдет» в стильную глянцевую центральную консоль. 3

Общество Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации. 1,4K

Авто Новый кроссовер GAC получит в России продвинутые опции GAC GS5 для российского рынка будет оснащаться единственным мотором и передним приводом, но получит продвинутые опции, некоторым из которых смогут позавидовать и китайские пользователи. 17

Экономика Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s. 544

Здоровье «Альянс врачей» запустил онлайн-карту о проблемах российских медиков Профсоюз «Альянс врачей» запустил онлайн-карту о проблемах в системе здравоохранения России во время пандемии коронавируса.

Общество Медик, переболевший коронавирусом, показал свое истощенное тело Мужчина смог выздороветь после длительного лечения. Об этом стало известно сегодня, 20 мая. Обо всем сообщает издание Buzzfeed News. 8