Энергетика

ТАССТАССДоходы «Газпрома» от экспорта газа упали на 15%

Доходы "Газпрома" от экспорта газа в январе-ноябре 2019 года уменьшились по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года на 15,4% и составили $37,74 млрд. Об этом говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
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Доходы «Газпрома» от экспорта газа упали на 15%

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Доходы РФ от экспорта газа за 11 месяцев снизились на 15,4%, нефти - на 5,8%

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«Газпром» снизил экспорт газа в дальнее зарубежье

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Снижаются доходы России от экспорта газа и нефти

Евразия Daily04:57

Доходы корпорации «Газпром» от экспорта газа упали на 15%

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«Газпром» потерял $6,87 млрд на экспорте газа в 2019 году

Вестник Кавказа06:08
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 08:57, Ашберн
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Командующий Ливийской национальной армией Халиф Хафтар готовит очередное наступление на позиции Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа в Триполи.
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Эксперты рассказали о главных проблемах двигателей с турбонаддувом и объяснили причины их ненадёжности.
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МИД Австрии раскритиковал санкции США против «Северного потока-2»

Австрия отвергает экстерриториальное действие санкций США против «Северного потока-2» и считает такую политику Вашингтона неприемлемой, заявил глава австрийского МИД Александер Шалленберг в интервью изданию Die Presse.
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Осужденный экс-полковник Захарченко подрался с другим заключенным

По данным источника, Захарченко ударил по лицу заключенного, который обвинил его в продаже телефонов.
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Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
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Пассажирка поезда выкинула свою 9-месячную дочь из купе

Газета.Ru 07:46
Энергетика

Белоруссия намерена заменить российскую нефть на поставки с Украины

Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
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Кике Сетьен сменит Эрнесто Вальверде на посту наставника «Барселоны»

Российская газета вчера в 16:02
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Валерий Карпин — о ситуации в «Ростове», Федуне и Дзюбе

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Футбол

Стал известен план подготовки футбольной сборной России к Евро-2020

Тренерский штаб футбольной сборной России определился с планом подготовки к чемпионату Европы 2020 года, который пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 странах.
Вести.Ru 08:14
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Известные фигуры, актёры, шоумены, ведущие и писатели поздравили с 15-летием проект многопользовательской онлайн-игры World of Warcraft.
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Общество

В «Столото» заявили о честности новогодней лотереи

«Столото» опровергает информацию о нечестном проведении новогоднего розыгрыша лотереи «Русское лото», а также о какой-либо связи с победительницей 1316-го тиража «Русского лото» Надеждой Бартош до розыгрыша.
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Действующее руководство Украины собирается продать страну, после чего рядовым ее жителям остается только рабство.
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Как пишет портал speedme.ru, бензиновые версии Audi SQ7 и SQ8 оказались более динамичными по сравнению с дизельными, их разгон с места до 97 км/ч занимает 4,3 секунды, тогда как европейские версии достигают 100 км/ч за 4,8 секунды.
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Олег Козин исполнял обязанности директора ФЦПОЯМ с 2012 по 2017 год. По мнению следователей, ОПГ появилась не позднее 2014 года.
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Кудрин посоветовал бороться с бедностью субсидиями, а не отменой НДФЛ

Законопроект предлагает введение эффективной меры поддержки малоимущих граждан со стороны государства путем освобождения от уплаты налога на доходы физических лиц (далее - НДФЛ) граждан, заработная плата которых не превышает двукратную сумму минимального размера оплаты труда.
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Кокорина взяли в общую группу на тренировки «Зенита» в Катаре

Бразилец Малком тренировочный сбор начнет фрагментарно, его будут подводить к общей группе плавно.
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Выпавшую из окна российскую модель подключили к аппарату ИВЛ

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Lenta.ru вчера в 10:14
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Официальный курс евро на среду вырос до 68,42 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 60,51 копейки - до 68,4213 рубля, курс доллара - на 46,66 копейки - до 61,414 рубля, следует из данных Банка России.
РИА Новости 05:05
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