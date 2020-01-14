Доходы "Газпрома" от экспорта газа в январе-ноябре 2019 года уменьшились по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года на 15,4% и составили $37,74 млрд. Об этом говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Доходы «Газпрома» от экспорта газа упали на 15%

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