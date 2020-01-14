Энергетика
ТАССДоходы «Газпрома» от экспорта газа упали на 15%
Доходы "Газпрома" от экспорта газа в январе-ноябре 2019 года уменьшились по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года на 15,4% и составили $37,74 млрд. Об этом говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
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Общество
Стало известно отношение россиян к длинным январским выходным
Среди противников оказалось больше всего россиян от 60 лет и старше (47%).
Происшествия
Полиция раскрыла тайных дарителей денег из английской деревни
Детективы английского графства Дарем раскрыли тайных дарителей денег из английской деревни Блэкхолл Кольери.
Здоровье
Терапевт объяснила, кому противопоказаны крещенские купания
Как подготовиться к столь стрессовой для организма процедуре и не навредить своему здоровью, «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Лариса Алексеева.
Футбол
«Зенит» вошел в топ-30 самых доходных футбольных клубов Европы
Впервые "Зенит" вошел в рейтинг самых доходных клубов Европы по итогам сезона-2014/15, тогда петербургская команда заняла 18-е место с доходом €167,8 млн.
Кино
Вышло видео с семью смертными грехами Ленни Белардо из «Нового Папы»
Шоу-бизнес
Рудковская раскритиковала Авербуха за гонорары фигуристов в шоу
Российский продюсер Яна Рудковская раскритиковала коллегу и хореографа Илью Авербуха за гонорары фигуристов в ледовых шоу.
Авто
АЕБ: в 2020 году российский авторынок продолжит падение
Продажи новых легковых и легких коммерческих машин на российском авторынке в 2020 году снизятся на 2,1%. Такой прогноз озвучила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).
Армия и оружие
СМИ сообщили о подготовке Хафтара к новому наступлению на Триполи
Командующий Ливийской национальной армией Халиф Хафтар готовит очередное наступление на позиции Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа в Триполи.
Авто
Эксперты составили список проблемных турбодвигателей
Эксперты рассказали о главных проблемах двигателей с турбонаддувом и объяснили причины их ненадёжности.
Политика
МИД Австрии раскритиковал санкции США против «Северного потока-2»
Австрия отвергает экстерриториальное действие санкций США против «Северного потока-2» и считает такую политику Вашингтона неприемлемой, заявил глава австрийского МИД Александер Шалленберг в интервью изданию Die Presse.
Происшествия
Осужденный экс-полковник Захарченко подрался с другим заключенным
По данным источника, Захарченко ударил по лицу заключенного, который обвинил его в продаже телефонов.
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Энергетика
Белоруссия намерена заменить российскую нефть на поставки с Украины
Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
Футбол
Кике Сетьен сменит Эрнесто Вальверде на посту наставника «Барселоны»
Футбол
Валерий Карпин — о ситуации в «Ростове», Федуне и Дзюбе
Карпин рассказал о финансовой ситуации в «Ростове», про конфликт с Дзюбой и про возвращение в «Спартак».
Футбол
Стал известен план подготовки футбольной сборной России к Евро-2020
Тренерский штаб футбольной сборной России определился с планом подготовки к чемпионату Европы 2020 года, который пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 странах.
Культура
Видео: известные российские лица поздравили World of Warcraft с 15-летием
Известные фигуры, актёры, шоумены, ведущие и писатели поздравили с 15-летием проект многопользовательской онлайн-игры World of Warcraft.
Общество
В «Столото» заявили о честности новогодней лотереи
«Столото» опровергает информацию о нечестном проведении новогоднего розыгрыша лотереи «Русское лото», а также о какой-либо связи с победительницей 1316-го тиража «Русского лото» Надеждой Бартош до розыгрыша.
Политика
Рабинович: Киев продает жителей Украины в рабство
Действующее руководство Украины собирается продать страну, после чего рядовым ее жителям остается только рабство.
Общество
РЖД закупит компьютеры с российскими процессорами на 1 млрд рублей
Максимальная стоимость закупки — 1,08 млрд руб. РЖД станет первой среди государственных компаний, которая массово внедрит в своих подразделениях компьютеры на "Эльбрусе", отмечает издание.
Футбол
Хакан Шюкюр: Эрдоган забрал у меня все, теперь я таксист в США
По рассказу Шюкюра немецкому изданию Welt am Sonntag, он бежал в Сан-Франциско, где открыл кафе.
Авто
Кроссоверы Audi SQ7 и SQ8 получили бензиновый V8
Как пишет портал speedme.ru, бензиновые версии Audi SQ7 и SQ8 оказались более динамичными по сравнению с дизельными, их разгон с места до 97 км/ч занимает 4,3 секунды, тогда как европейские версии достигают 100 км/ч за 4,8 секунды.
Происшествия
РБК: бывший глава центра ядерной медицины задержан за создание ОПГ
Олег Козин исполнял обязанности директора ФЦПОЯМ с 2012 по 2017 год. По мнению следователей, ОПГ появилась не позднее 2014 года.
Экономика
Кудрин посоветовал бороться с бедностью субсидиями, а не отменой НДФЛ
Законопроект предлагает введение эффективной меры поддержки малоимущих граждан со стороны государства путем освобождения от уплаты налога на доходы физических лиц (далее - НДФЛ) граждан, заработная плата которых не превышает двукратную сумму минимального размера оплаты труда.
Футбол
Кокорина взяли в общую группу на тренировки «Зенита» в Катаре
Бразилец Малком тренировочный сбор начнет фрагментарно, его будут подводить к общей группе плавно.
Происшествия
Выпавшую из окна российскую модель подключили к аппарату ИВЛ
Выпавшую из окна дома в Москве российскую модель Ксению Пунтус подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Финансы
Официальный курс евро на среду вырос до 68,42 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 60,51 копейки - до 68,4213 рубля, курс доллара - на 46,66 копейки - до 61,414 рубля, следует из данных Банка России.