В январе-декабре 2020 года внешнеторговый оборот России составил $571,9 млрд. По сравнению с предыдущим годом он сократился на 15,2%. Объем экспорта составил $338,2 млрд (–20,7%). На долю стран дальнего зарубежья пришлось 85,6% поставок, на страны СНГ — 14,4%.

С чего всё началось Выручка от продажи российской сырой нефти за рубеж обвалилась на 40,8 процента в 2020 году по сравнению с 2019-м, сообщает Федеральная таможенная служба. Lenta.ru вчера в 10:53